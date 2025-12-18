MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 18.12.2025

William και Kate: Ποζάρουν οικογενειακά για το χριστουγεννιάτικο πορτρέτο

Μια ανεπίσημη εικόνα ενότητας και επιστροφής στη δημόσια ζωή για τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο πρίγκιπας William και η πριγκίπισσα Catherine έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο οικογενειακό πορτρέτο που κοσμεί τη χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για το 2025, παρουσιάζοντας μια ζεστή και ανεπιτήδευτη εικόνα της οικογένειάς τους. Στη φωτογραφία εμφανίζονται μαζί με τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα George, την πριγκίπισσα Charlotte και τον πρίγκιπα Louis, καθισμένοι στο γρασίδι ανάμεσα σε ανοιξιάτικους νάρκισσους.

Το στιγμιότυπο αποτυπώνει τον πρίγκιπα William στο κέντρο, πλαισιωμένο από την πριγκίπισσα Catherine και τα παιδιά τους, σε μια σύνθεση που υπογραμμίζει τη στενή τους σχέση και τον οικογενειακό χαρακτήρα της εικόνας. Η φωτογραφία συνοδεύτηκε από σύντομο μήνυμα που αναρτήθηκε στους επίσημους λογαριασμούς του ζευγαριού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αναφέρεται «ευχόμαστε σε όλους πολύ χαρούμενα Χριστούγεννα».

Φωτογραφία: Josh Shinner / www.instagram.com/princeandprincessofwales

Διάβασε επίσης: Ο πρίγκιπας William «εισέβαλε» στο Dancing With the Stars – Το μήνυμα-έκπληξη σε διαγωνιζόμενο

Η λήψη πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο στο Νόρφολκ από τον φωτογράφο Josh Shinner και αποπνέει χαλαρή διάθεση, μακριά από την αυστηρή επισημότητα που συχνά συνοδεύει τη βρετανική βασιλική οικογένεια.  Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη χρονιά ο πρίγκιπας William και η πριγκίπισσα Catherine είχαν επιλέξει για τη χριστουγεννιάτικη κάρτα τους μια εικόνα με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος, προερχόμενη από το βίντεο με το οποίο η πριγκίπισσα Catherine είχε ανακοινώσει το τέλος της χημειοθεραπείας της.

Κατά την εορταστική περίοδο, ο πρίγκιπας William και η πριγκίπισσα Catherine αναμένεται να περάσουν τα Χριστούγεννα μαζί με τα παιδιά τους και να συμμετάσχουν στις παραδοσιακές εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας στο Sandringham του Νόρφολκ ανήμερα των Χριστουγέννων, μαζί με τον βασιλιά Κάρολο και την υπόλοιπη οικογένεια. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα είχαν επίσης παρουσιάσει τη δική τους χριστουγεννιάτικη κάρτα, με φωτογραφία από την επίσημη επίσκεψή τους στη Ρώμη τον Απρίλιο.

Διάβασε επίσης: Ένταση στο παλάτι λόγω της απόφασης του πρίγκιπα William να απαγορεύσει τα κινητά στα παιδιά του

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Kate Middleton MAD Christmas Πρίγκιπας William Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πέθανε ο Antony Price: Ο σχεδιαστής που έντυσε τους θρύλους της rock

Πέθανε ο Antony Price: Ο σχεδιαστής που έντυσε τους θρύλους της rock

18.12.2025
Επόμενο
ΔιαMADάκια: Τι λένε οι κάτοικοι της Αθήνας για το debate «μελομακάρονα-κουραμπιέδες»

ΔιαMADάκια: Τι λένε οι κάτοικοι της Αθήνας για το debate «μελομακάρονα-κουραμπιέδες»

18.12.2025

Δες επίσης

Σφοδρές αντιδράσεις για σχόλιο του Elon Musk σχετικά με το στήθος της Sydney Sweeney
Celeb News

Σφοδρές αντιδράσεις για σχόλιο του Elon Musk σχετικά με το στήθος της Sydney Sweeney

18.12.2025
Στο νοσοκομείο με έμφραγμα ο Γιώργος Καρτελιάς
Celeb News

Στο νοσοκομείο με έμφραγμα ο Γιώργος Καρτελιάς

18.12.2025
Γιατί η Gwyneth Paltrow δεν θα φιλούσε ποτέ ξανά κανέναν όπως τον Ethan Hawke
Celeb News

Γιατί η Gwyneth Paltrow δεν θα φιλούσε ποτέ ξανά κανέναν όπως τον Ethan Hawke

18.12.2025
John Travolta: Φέρεται να είναι πατέρας του δισέγγονου του Elvis Presley – Αμφιλεγόμενοι ισχυρισμοί
Celeb News

John Travolta: Φέρεται να είναι πατέρας του δισέγγονου του Elvis Presley – Αμφιλεγόμενοι ισχυρισμοί

18.12.2025
Ο Leonardo DiCaprio αποκαλύπτει στην Jennifer Lawrence γιατί δεν έχει παρακολουθήσει ξανά τον Τιτανικό
Celeb News

Ο Leonardo DiCaprio αποκαλύπτει στην Jennifer Lawrence γιατί δεν έχει παρακολουθήσει ξανά τον Τιτανικό

18.12.2025
Από το «Ζάρι» στα Labubu: Η ελληνική ανασκόπηση που εξηγεί γιατί το 2025 ήταν το πιο weird έτος
Celeb World

Από το «Ζάρι» στα Labubu: Η ελληνική ανασκόπηση που εξηγεί γιατί το 2025 ήταν το πιο weird έτος

18.12.2025
Ανησυχία για την κατάσταση του μοντέλου Katie Price: «Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας»
Celeb News

Ανησυχία για την κατάσταση του μοντέλου Katie Price: «Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας»

17.12.2025
Η Michelle Obama εμφανίστηκε πιο αδύνατη από ποτέ στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live
Celeb News

Η Michelle Obama εμφανίστηκε πιο αδύνατη από ποτέ στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live

17.12.2025
Έφυγε από τη ζωή η star του  NCIS Los Angeles, Rachael Carpani, σε ηλικία 45 ετών
Celeb News

Έφυγε από τη ζωή η star του  NCIS Los Angeles, Rachael Carpani, σε ηλικία 45 ετών

17.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας