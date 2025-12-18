William και Kate: Ποζάρουν οικογενειακά για το χριστουγεννιάτικο πορτρέτο

Μια ανεπίσημη εικόνα ενότητας και επιστροφής στη δημόσια ζωή για τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας

Ο πρίγκιπας William και η πριγκίπισσα Catherine έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο οικογενειακό πορτρέτο που κοσμεί τη χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για το 2025, παρουσιάζοντας μια ζεστή και ανεπιτήδευτη εικόνα της οικογένειάς τους. Στη φωτογραφία εμφανίζονται μαζί με τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα George, την πριγκίπισσα Charlotte και τον πρίγκιπα Louis, καθισμένοι στο γρασίδι ανάμεσα σε ανοιξιάτικους νάρκισσους.

Το στιγμιότυπο αποτυπώνει τον πρίγκιπα William στο κέντρο, πλαισιωμένο από την πριγκίπισσα Catherine και τα παιδιά τους, σε μια σύνθεση που υπογραμμίζει τη στενή τους σχέση και τον οικογενειακό χαρακτήρα της εικόνας. Η φωτογραφία συνοδεύτηκε από σύντομο μήνυμα που αναρτήθηκε στους επίσημους λογαριασμούς του ζευγαριού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αναφέρεται «ευχόμαστε σε όλους πολύ χαρούμενα Χριστούγεννα».

Η λήψη πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο στο Νόρφολκ από τον φωτογράφο Josh Shinner και αποπνέει χαλαρή διάθεση, μακριά από την αυστηρή επισημότητα που συχνά συνοδεύει τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη χρονιά ο πρίγκιπας William και η πριγκίπισσα Catherine είχαν επιλέξει για τη χριστουγεννιάτικη κάρτα τους μια εικόνα με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος, προερχόμενη από το βίντεο με το οποίο η πριγκίπισσα Catherine είχε ανακοινώσει το τέλος της χημειοθεραπείας της.

Κατά την εορταστική περίοδο, ο πρίγκιπας William και η πριγκίπισσα Catherine αναμένεται να περάσουν τα Χριστούγεννα μαζί με τα παιδιά τους και να συμμετάσχουν στις παραδοσιακές εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας στο Sandringham του Νόρφολκ ανήμερα των Χριστουγέννων, μαζί με τον βασιλιά Κάρολο και την υπόλοιπη οικογένεια. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα είχαν επίσης παρουσιάσει τη δική τους χριστουγεννιάτικη κάρτα, με φωτογραφία από την επίσημη επίσκεψή τους στη Ρώμη τον Απρίλιο.

