Πέθανε ο Antony Price: Ο σχεδιαστής που έντυσε τους θρύλους της rock

Έφυγε από τη ζωή ο Antony Price, ο οραματιστής σχεδιαστής που διαμόρφωσε την εικόνα των David Bowie, Bryan Ferry και Jerry Hall
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο κόσμος της μόδας και της μουσικής θρηνεί την απώλεια του Antony Price, του Βρετανού σχεδιαστή που υπήρξε ο αδιαμφισβήτητος αρχιτέκτων της εικόνας των μεγαλύτερων θρύλων της pop και rock σκηνής. Ο Price δεν ήταν απλώς ένας μόδιστρος, ήταν ένας οραματιστής που κατάφερε να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην υψηλή ραπτική και την underground κουλτούρα, δημιουργώντας μια δική του σχολή που συνδύαζε το κλασικό βρετανικό tailoring με μια σχεδόν «επικίνδυνη» φουτουριστική γοητεία.

Με μια καριέρα που απογειώθηκε μέσα από τις εμβληματικές συνεργασίες του στα 70s και 80s, ο Price επαναπροσδιόρισε την έννοια του star quality. Οι δημιουργίες του δεν έντυναν απλώς το σώμα, αλλά σμίλευαν μια νέα ταυτότητα για τους καλλιτέχνες, μετατρέποντας τους μουσικούς σε ζωντανά γλυπτά πάνω στη σκηνή. Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής όπου η μόδα ήταν το απόλυτο εργαλείο μυθοπλασίας και η κομψότητα συνοδευόταν πάντα από μια δόση επανάστασης.

https://www.instagram.com/antony_price_fashiondesigner/

Διάβασε επίσης: Giorgio Armani: Ο δεξιοτέχνης που έκανε την ιταλική μόδα σύμβολο της κομψότητας

Αν υπάρχει μια εικόνα που καθόρισε την πορεία του, αυτή είναι αναμφίβολα η στενή του σχέση με τον Bryan Ferry. Ο Price ήταν ο άνθρωπος που μεταμόρφωσε τον Ferry από έναν rocker σε έναν «επικίνδυνο» τζέντλεμαν, επιμελούμενος τα στενά, αιχμηρά σμόκιν που έγιναν το σήμα καθιερωμένο των Roxy Music. Μέσα από τη δική του οπτική, το συγκρότημα απέκτησε μια αύρα διαστημικής κομψότητας, αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν είναι μόνο ήχος, αλλά και μια ολοκληρωμένη οπτική εμπειρία.

anthony_price
https://www.instagram.com/antony_price_fashiondesigner/

Η λίστα των διασημοτήτων που εμπιστεύτηκαν το ταλέντο του είναι μια καταγραφή της ίδιας της ιστορίας της pop κουλτούρας. Ο David Bowie συνεργάστηκε στενά μαζί του για να ενισχύσει την ανδρόγυνη και απόκοσμη εικόνα του κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ’70 και του ’80, ενώ ο Mick Jagger και οι Rolling Stones επέλεγαν τις δημιουργίες του για να ισορροπήσουν ανάμεσα στη βρετανική παράδοση και τη rock ‘n’ roll υπερβολή. Ακόμα και στη δεκαετία του ’80, ο Price ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το glossy, high-fashion look των Duran Duran, καθιερώνοντάς τους ως τα απόλυτα είδωλα της εποχής του MTV.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο στην καριέρα του αποτέλεσε η Jerry Hall, η οποία υπήρξε η απόλυτη μούσα του. Ο Price κατάφερε να αναδείξει τη θηλυκότητά της με βραδινά φορέματα που σμίλευαν τις καμπύλες της, θυμίζοντας τις σειρήνες του παλιού Hollywood, αλλά με μια σύγχρονη, δυναμική πινελιά. Η ικανότητά του να κατασκευάζει ρούχα που έδιναν αυτοπεποίθηση και δύναμη στον κάτοχό τους ήταν αυτό που τον έκανε αναντικατάστατο στις καρδιές των supermodels και των stars, δημιουργώντας μια αισθητική που έμεινε γνωστή ως glam κομψότητα.

Η κληρονομιά που αφήνει πίσω του ο Antony Price εκτείνεται πολύ πέρα από τα στενά όρια των επιδείξεων μόδας. Επηρέασε γενιές σχεδιαστών και άφησε το αποτύπωμά του στη βρετανική αισθητική, με τις υποψηφιότητές του για το βραβείο British Fashion Designer of the Year να σφραγίζουν την καλλιτεχνική του αξία. Όπως είχε πει και ο ίδιος, δεν σχεδίαζε απλώς ρούχα, αλλά προσωπικότητες. H βιομηχανία της μόδας αποχαιρετά έναν καλλιτέχνη που δίδαξε στον κόσμο ότι το στυλ είναι η πιο ισχυρή μορφή αυτοέκφρασης.

Διάβασε επίσης: Giorgio Armani: Η ζωή του «βασιλιά της μόδας» γίνεται ταινία

