Η Warner Bros απέρριψε τα 108,4 δισ. της Paramount και ανοίγει το δρόμο στο Netflix

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery απέρριψε την εχθρική πρόταση εξαγοράς της Paramount Skydance ύψους 108.4 δισ. δολαρίων, κρίνοντας ότι δεν συνοδευόταν από επαρκείς και αξιόπιστες εγγυήσεις χρηματοδότησης και ενείχε σημαντικούς κινδύνους για τα συμφέροντα των μετόχων. Η απόφαση ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για την ολοκλήρωση της δεσμευτικής συμφωνίας συγχώνευσης με το Netflix. Σε επιστολή προς τους μετόχους της Warner Bros Discovery, η οποία δημοσιοποιήθηκε μέσω κανονιστικής κατάθεσης, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ανέφερε ότι η Paramount είχε «συστηματικά παραπλανήσει» τους μετόχους της Warner Bros Discovery, υποστηρίζοντας πως η προσφορά των 30 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά παρουσιαζόταν ως πλήρως εγγυημένη από την οικογένεια Ellison, ενώ στην πραγματικότητα τέτοια εγγύηση δεν υπήρξε ποτέ με το συμβούλιο να τονίζει ότι η πρόταση της Paramount περιλάμβανε «πολλούς και σημαντικούς κινδύνους».

Το διοικητικό συμβούλιο χαρακτήρισε την προσφορά της Paramount κατώτερη σε σχέση με τη συμφωνία συγχώνευσης με το Netflix. Η πρόταση του Netflix, ύψους 27.75 δολαρίων ανά μετοχή για τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Warner Bros Discovery, τη βιβλιοθήκη περιεχομένου της και την πλατφόρμα HBO Max, περιγράφεται ως δεσμευτική, χωρίς ανάγκη χρηματοδότησης μέσω ιδίων κεφαλαίων και με ισχυρές δεσμεύσεις δανεισμού.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Samuel Di Piazza δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για την ψηφοφορία των μετόχων σχετικά με τη συμφωνία με το Netflix, ωστόσο αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί την άνοιξη ή τις αρχές του καλοκαιριού.

Η Paramount δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ το Netflix χαιρέτισε την απόφαση. Ο Ted Sarandos δήλωσε ότι «το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery επιβεβαίωσε πως η συμφωνία συγχώνευσης με το Netflix είναι ανώτερη και εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον των μετόχων». Ο Greg Peters ανέφερε ότι το Netflix βρίσκεται ήδη σε επαφή με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα αξιολογήσουν τη συμφωνία ως ευνοϊκή για τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery εξέφρασε επίσης σοβαρές αμφιβολίες για τη χρηματοοικονομική ευρωστία και την πιστοληπτική ικανότητα της Paramount. Αντίθετα, το Netflix περιγράφεται ως εισηγμένη εταιρεία με κεφαλαιοποίηση άνω των 400 δισ. δολαρίων και ισολογισμό επενδυτικής βαθμίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το διοικητικό συμβούλιο, το Netflix έχει δεσμευθεί να συνεχίσει την κινηματογραφική διανομή των ταινιών των στούντιο, επιχειρώντας να αμβλύνει τις ανησυχίες για συρρίκνωση της αγοράς.

Το διοικητικό συμβούλιο απέρριψε τις κατηγορίες της Paramount περί άδικης μεταχείρισης, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκαν δεκάδες τηλεφωνικές επικοινωνίες και συναντήσεις με τα στελέχη και τους συμβούλους της, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων δια ζώσης συναντήσεων με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Warner Bros Discovery David Zaslav και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Paramount David Ellison ή τον πατέρα του Larry Ellison. Όπως τονίστηκε, καμία από τις προτάσεις της Paramount δεν κρίθηκε ανώτερη από τη συμφωνία συγχώνευσης με το Netflix. Το διοικητικό συμβούλιο κατέληξε ότι η πρόταση της Paramount παρείχε «απαράδεκτο βαθμό κινδύνου και δυνητικής ζημίας» για τους μετόχους της Warner Bros Discovery, επιβεβαιώνοντας την επιλογή του Netflix ως τη στρατηγικά και χρηματοοικονομικά ασφαλέστερη λύση.

