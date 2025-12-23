MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 23.12.2025

Chris Rea: Η φωνή που έντυσε τα ταξίδια μας έφυγε από τη ζωή

rea_chris
Η απώλεια του Chris Rea σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την blues-rock σκηνή, αφήνοντας πίσω του μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο κόσμος της μουσικής θρηνεί την απώλεια ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της βρετανικής σκηνής. Ο Chris Rea, ο άνθρωπος με τη βραχνή φωνή που συνέδεσε το όνομά του με τις πιο μελαγχολικές αλλά και ελπιδοφόρες μελωδίες των τελευταίων δεκαετιών, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη από blues και rock ακούσματα.

Η οικογένεια του καλλιτέχνη επιβεβαίωσε πως απεβίωσε ειρηνικά στις 22 Δεκεμβρίου 2025, μετά από μια σύντομη αλλά γενναία μάχη με ασθένεια, περιτριγυρισμένος από τους οικείους του.

chris_rea
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το KPop Demon Hunters κυριαρχεί για ακόμη έναν μήνα στα charts 

Η καριέρα του ξεκίνησε από το Μίντλεσμπρο και γρήγορα ξεχώρισε για το ιδιαίτερο παίξιμό του στην κιθάρα, το οποίο έγινε το σήμα κατατεθέν του σε μια εποχή που η μουσική βιομηχανία αναζητούσε αυθεντικότητα.

Η κυκλοφορία του συγκεκριμένου άλμπουμ το 1989 δεν ήταν απλώς μια εμπορική επιτυχία, αλλά μια κοινωνική δήλωση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής, που τον καθιέρωσε ως έναν σκεπτόμενο δημιουργό παγκόσμιας εμβέλειας.

Driving Home for Christmas: Ο διαχρονικός ύμνος των εορτών

Το τραγούδι που ξεκίνησε από μια τυχαία στιγμή στην κίνηση του Λονδίνου εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα κομμάτια όλων των εποχών, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων με απλότητα.

chris_rea
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η στροφή στα Blues και η πνευματική αναγέννηση

Μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Rea αποφάσισε να αφήσει πίσω του την pop δημοσιότητα και να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στα Blues, κυκλοφορώντας μερικά από τα πιο ποιοτικά έργα της ύστερης καριέρας του.

Η κληρονομιά ενός αυθεντικού καλλιτέχνη

Ο Chris Rea θα μείνει στην ιστορία όχι μόνο για τις πωλήσεις των δίσκων του, αλλά για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του και την άρνησή του να συμβιβαστεί με τα πρότυπα του lifestyle, παραμένοντας μέχρι τέλους πιστός στην τέχνη του.

Διάβασε επίσης: Τιμητικά Grammy σε Whitney Houston, Cher και Carlos Santana

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Chris Rea ΘΑΝΑΤΟΣ μουσική
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι ταινίες που περιμέναμε με ανυπομονησία το 2025 και τελικά «έφαγαν» Χ

Οι ταινίες που περιμέναμε με ανυπομονησία το 2025 και τελικά «έφαγαν» Χ

23.12.2025
Επόμενο
Ο «πιο αδύναμος κρίκος» έρχεται στο Open με την Μαρία Μπακοδήμου

Ο «πιο αδύναμος κρίκος» έρχεται στο Open με την Μαρία Μπακοδήμου

23.12.2025

Δες επίσης

Το KPop Demon Hunters κυριαρχεί για ακόμη έναν μήνα στα charts 
Μουσικά Νέα

Το KPop Demon Hunters κυριαρχεί για ακόμη έναν μήνα στα charts 

23.12.2025
Θοδωρής Φερρής: Ο καλλιτέχνης που έμαθε στην Ελλάδα να ερωτεύεται ξανά το 2025
Μουσικά Νέα

Θοδωρής Φερρής: Ο καλλιτέχνης που έμαθε στην Ελλάδα να ερωτεύεται ξανά το 2025

23.12.2025
Τιμητικά Grammy σε Whitney Houston, Cher και Carlos Santana
Μουσικά Νέα

Τιμητικά Grammy σε Whitney Houston, Cher και Carlos Santana

23.12.2025
Στέφανος Παπαδόπουλος: Τέλος η συνεργασία του με το νυχτερινό κέντρο μετά τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη
Μουσικά Νέα

Στέφανος Παπαδόπουλος: Τέλος η συνεργασία του με το νυχτερινό κέντρο μετά τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη

22.12.2025
Ρία Ελληνίδου: Το σεξιστικό σύνθημα κατά τη διάρκεια εμφάνισής της και η αντίδραση που έγινε viral
Μουσικά Νέα

Ρία Ελληνίδου: Το σεξιστικό σύνθημα κατά τη διάρκεια εμφάνισής της και η αντίδραση που έγινε viral

22.12.2025
Έλενα Παπαρίζου: Δυναμική επιστροφή στη σκηνή με τον Τάκη Ζαχαράτο
Μουσικά Νέα

Έλενα Παπαρίζου: Δυναμική επιστροφή στη σκηνή με τον Τάκη Ζαχαράτο

22.12.2025
Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος
Μουσικά Νέα

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος

22.12.2025
Good Job Nicky: «Πάω μόνο για την πρωτιά στον εθνικό τελικό της Eurovision»
Μουσικά Νέα

Good Job Nicky: «Πάω μόνο για την πρωτιά στον εθνικό τελικό της Eurovision»

22.12.2025
Iστορικό ρεκόρ για Kylie Minogue – Ξεπερνά Madonna και Mariah και ισοφαρίζει με Elvis Presley
Μουσικά Νέα

Iστορικό ρεκόρ για Kylie Minogue – Ξεπερνά Madonna και Mariah και ισοφαρίζει με Elvis Presley

22.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών