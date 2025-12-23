Ο «πιο αδύναμος κρίκος» έρχεται στο Open με την Μαρία Μπακοδήμου

Οι συμμετοχές άνοιξαν, και μπορείς να διεκδικήσεις το έπαθλο του παιχνιδιού και να κερδίσεις μέχρι και 10.000 ευρώ

Το OPEN φέρνει ξανά στις οθόνες μας ένα από τα πιο εμβληματικά τηλεπαιχνίδια παγκοσμίως. Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» επιστρέφει τη νέα σεζόν, πιο ανανεωμένος και πιο απαιτητικός από ποτέ. Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκεται η Μαρία Μπακοδήμου, που με την αμεσότητά της, το εύστοχο σχόλιό της και το καυστικό χιούμορ της θα δώσει ρυθμό και ένταση στο παιχνίδι. Με τη δική της δυναμική, ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» γίνεται ακόμα πιο εκρηκτικός!

Σε κάθε επεισόδιο, οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να σκεφτούν γρήγορα και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Το κάθε λάθος μετράει και η ομάδα των 8 ατόμων πρέπει να συντονιστεί, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Μόνο οι δυνατοί συνεχίζουν και στο τέλος οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος δεν τα κατάφερε, ποιος δεν απέδωσε όπως έπρεπε, ποιος θα αποχωρήσει, ποιος είναι ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ».

Οι συμμετοχές άνοιξαν, και μπορείς να διεκδικήσεις το έπαθλο του παιχνιδιού και να κερδίσεις μέχρι και 10.000 ευρώ! Δηλώσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://tvopen.gr/adinamoskrikos, ή τηλεφωνικά στο 211 1900750.

Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ ΣΤΟ OPEN

