MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
TV 23.12.2025

Ο «πιο αδύναμος κρίκος» έρχεται στο Open με την Μαρία Μπακοδήμου

Ο «πιο αδύναμος κρίκος» έρχεται στο Open με την Μαρία Μπακοδήμου
Οι συμμετοχές άνοιξαν, και μπορείς να διεκδικήσεις το έπαθλο του παιχνιδιού και να κερδίσεις μέχρι και 10.000 ευρώ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το OPEN φέρνει ξανά στις οθόνες μας ένα από τα πιο εμβληματικά τηλεπαιχνίδια παγκοσμίως. Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» επιστρέφει τη νέα σεζόν, πιο ανανεωμένος και πιο απαιτητικός από ποτέ. Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκεται η Μαρία Μπακοδήμου, που με την αμεσότητά της, το εύστοχο σχόλιό της και το καυστικό χιούμορ της θα δώσει ρυθμό και ένταση στο παιχνίδι. Με τη δική της δυναμική, ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» γίνεται ακόμα πιο εκρηκτικός!

Σε κάθε επεισόδιο, οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να σκεφτούν γρήγορα και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Το κάθε λάθος μετράει και η ομάδα των 8 ατόμων πρέπει να συντονιστεί, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Μόνο οι δυνατοί συνεχίζουν και στο τέλος οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος δεν τα κατάφερε, ποιος δεν απέδωσε όπως έπρεπε, ποιος θα αποχωρήσει, ποιος είναι ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ».

Ο πιο αδύναμος κρίκος

Διάβασε επίσης: The Voice: Αυτοί είναι οι 18 διαγωνιζόμενοι που προκρίθηκαν στον ημιτελικό

Οι συμμετοχές άνοιξαν, και μπορείς να διεκδικήσεις το έπαθλο του παιχνιδιού και να κερδίσεις μέχρι και 10.000 ευρώ! Δηλώσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://tvopen.gr/adinamoskrikos, ή τηλεφωνικά στο 211 1900750.

Ο πιο αδύναμος κρίκος

Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ ΣΤΟ OPEN

Διάβασε επίσης: Ξένια Τσίρκοβα: Οι πρώτες δηλώσεις της νικήτριας του GNTM 6 – Το modeling και η σχέση της με τον Ανέστη

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Open TV ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ Ο πιο αδύναμος κρίκος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Chris Rea: Η φωνή που έντυσε τα ταξίδια μας έφυγε από τη ζωή

Chris Rea: Η φωνή που έντυσε τα ταξίδια μας έφυγε από τη ζωή

23.12.2025
Επόμενο
Victoria Beckham: Η πρώτη αντίδραση μετά την ψηφιακή «απομόνωση» από τον γιο της

Victoria Beckham: Η πρώτη αντίδραση μετά την ψηφιακή «απομόνωση» από τον γιο της

23.12.2025

Δες επίσης

3.330.000 συγκεντρώθηκαν για τα παιδιά στον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1
TV

3.330.000 συγκεντρώθηκαν για τα παιδιά στον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1

23.12.2025
The Voice: Αυτοί είναι οι 18 διαγωνιζόμενοι που προκρίθηκαν στον ημιτελικό
TV

The Voice: Αυτοί είναι οι 18 διαγωνιζόμενοι που προκρίθηκαν στον ημιτελικό

22.12.2025
Ξένια Τσίρκοβα: Οι πρώτες δηλώσεις της νικήτριας του GNTM 6 – Το modeling και η σχέση της με τον Ανέστη
TV

Ξένια Τσίρκοβα: Οι πρώτες δηλώσεις της νικήτριας του GNTM 6 – Το modeling και η σχέση της με τον Ανέστη

22.12.2025
Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Αποκάλυψε πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος του «Maestro»
TV

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Αποκάλυψε πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος του «Maestro»

22.12.2025
To MasterChef κλείνει 10 χρόνια – Δες το συγκινητικό trailer του νέου κύκλου
TV

To MasterChef κλείνει 10 χρόνια – Δες το συγκινητικό trailer του νέου κύκλου

22.12.2025
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μάς βάζει κρυφά στο πλατό του Χριστουγεννιάτικου Τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1
TV

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μάς βάζει κρυφά στο πλατό του Χριστουγεννιάτικου Τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1

22.12.2025
The Voice: Ο Βάγγος Δανέζης σαρώνει και προχωρά δυναμικά στον ημιτελικό!
TV

The Voice: Ο Βάγγος Δανέζης σαρώνει και προχωρά δυναμικά στον ημιτελικό!

22.12.2025
The Voice: Η ανακοίνωση του Γιώργου Καπουτζίδη για το πολυαναμενόμενο φινάλε
TV

The Voice: Η ανακοίνωση του Γιώργου Καπουτζίδη για το πολυαναμενόμενο φινάλε

22.12.2025
The Voice of Greece: Τα highlights, οι μονομαχίες και οι νικητές από τα Cross Battles
TV

The Voice of Greece: Τα highlights, οι μονομαχίες και οι νικητές από τα Cross Battles

22.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών