Victoria Beckham: Η πρώτη αντίδραση μετά την ψηφιακή «απομόνωση» από τον γιο της

Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις των Beckham μετά τη δημόσια αποκάλυψη για το μπλοκάρισμα του Brooklyn

Η φαινομενικά τέλεια εικόνα της οικογένειας Beckham δέχθηκε ένα ισχυρό πλήγμα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι φήμες που ήθελαν τον David και τη Victoria να σταματούν να ακολουθούν τον γιο τους, Brooklyn, διαψεύστηκαν με οργισμένο τρόπο από τον 20χρονο Cruz Beckham.

Ο μικρότερος αδελφός έσπευσε να αποκαταστήσει την αλήθεια, αποκαλύπτοντας το βάθος του χάσματος: «Η μαμά και ο μπαμπάς μου δεν θα σταματούσαν ποτέ να ακολουθούν τον γιο τους. Ξύπνησαν και είδαν ότι είχαν μπλοκαριστεί. Όπως κι εγώ», έγραψε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας ότι ο Brooklyn απομόνωσε ολόκληρη την οικογένεια από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντίδραση της Victoria Beckham

Παρά την κρίση που σοβεί στους κόλπους της οικογένειας, η Victoria Beckham επέλεξε να τηρήσει μια στάση ψυχραιμίας και επαγγελματισμού. Τη Δευτέρα, η σχεδιάστρια μόδας εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη σε εορταστική εκδήλωση με τους συνεργάτες της, πίνοντας σφηνάκια και αστειευόμενη με την ομάδα της. «Στην υγειά μου! Φτάνει πια με εμένα, τι πιστεύετε εσείς για εμένα;» είπε με δόση αυτοσαρκασμού, δείχνοντας αποφασισμένη να μην αφήσει την οικογενειακή ένταση να επισκιάσει το εορταστικό κλίμα των επιχειρήσεών της.

Το παρασκήνιο πίσω από το «Block»

Οι λόγοι που οδήγησαν τον Brooklyn Beckham στην ακραία αυτή κίνηση παραμένουν αντικείμενο συζήτησης, όμως πολλοί εστιάζουν σε μια πρόσφατη ανάρτησή του. Ο επίδοξος σεφ δημοσίευσε ένα βίντεο μαγειρικής για το μαρινάρισμα κοτόπουλου, με τη Victoria να κάνει «like». Η κίνηση αυτή της μητέρας του προκάλεσε θύελλα σχολίων από τους ακολούθους του, οι οποίοι τον παρότρυναν δημόσια να τα βρει με τους γονείς του, γράφοντας: «Η οικογένεια είναι το παν, πήγαινε να δεις τους γονείς σου». Φαίνεται πως η πίεση και η δημόσια έκθεση της σχέσης τους λειτούργησαν ως θρυαλλίδα για τον Brooklyn, που επέλεξε την πλήρη ψηφιακή αποκοπή.

