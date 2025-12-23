3.330.000 συγκεντρώθηκαν για τα παιδιά στον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1

Χιλιάδες άνθρωποι ενώθηκαν για να στηρίξουν τα παιδιά που το έχουν ανάγκη

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ο ΑΝΤ1 έδωσε το πιο ηχηρό μήνυμα ενότητας και προσφοράς, ενώνοντας τη φωνή του με εκείνη των τηλεθεατών του και δηλώνοντας ξεκάθαρα: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ». Μέσα από τον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο Αλληλεγγύης για τα παιδιά, η αγάπη και η αλληλεγγύη έγιναν πράξη.

Μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη συναίσθημα, ελπίδα και δυνατές ανθρώπινες ιστορίες, αφιερωμένη στη στήριξη του έργου πέντε σπουδαίων μη κερδοσκοπικών οργανισμών: Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Φλόγα και Make-A-Wish Ελλάδος.

Διάβασε επίσης: Ο «πιο αδύναμος κρίκος» έρχεται στο Open με την Μαρία Μπακοδήμου

Η πρωτοβουλία του ΑΝΤ1 ξεκίνησε από νωρίς το πρωί, στις 6:00, μέσα από τις ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του σταθμού και κορυφώθηκε το βράδυ, στις 20:00, όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους ανέλαβαν τη ζωντανή μετάδοση, ανεβάζοντας τον παλμό του Τηλεμαραθωνίου σε μοναδικά επίπεδα.

Στην εντυπωσιακή αλλά και βαθιά συγκινητική βραδιά συμμετείχαν καλλιτέχνες, ηθοποιοί και δημοσιογράφοι, που ένωσαν τις δυνάμεις τους με έναν κοινό σκοπό: τη στήριξη των παιδιών.

Το τελικό ποσό που συγκεντρώθηκε ανήλθε στα 3.330.000 ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά την προσπάθεια κάλυψης ζωτικών αναγκών παιδιών που έχουν ανάγκη.

Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Κυριακού, προχώρησε σε μια γενναιόδωρη προσωπική δωρεά ύψους 300.000 ευρώ, επισφραγίζοντας με τον πιο ουσιαστικό τρόπο το μήνυμα ανθρωπιάς και προσφοράς.

Διάβασε επίσης: The Voice: Αυτοί είναι οι 18 διαγωνιζόμενοι που προκρίθηκαν στον ημιτελικό

Δες κι αυτό…