Screen News 23.12.2025

Ο Paul King αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της ταινίας Labubu

Ο δημιουργός των «Paddington» και «Wonka» περνά στον κόσμο του παιχνιδιού που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Paul King, σκηνοθέτης των παγκόσμιων επιτυχιών «Paddington» και «Wonka», ετοιμάζεται να περάσει πίσω από την κάμερα για την κινηματογραφική μεταφορά της ταινίας Labubu, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορικά επιτυχημένα παιχνίδια των τελευταίων ετών. Η ταινία  βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και θα παραχθεί από τη Sony Pictures, η οποία εξασφάλισε τα κινηματογραφικά δικαιώματα του brand μετά τη διεθνή επιτυχία του «KPop Demon Hunters». Ο Paul King έχει διαγράψει μια πορεία που ξεκινά από τη βρετανική τηλεοπτική κωμωδία και καταλήγει σε blockbusters παγκόσμιας εμβέλειας. Ξεκίνησε την καριέρα του ως βοηθός σκηνοθέτη στη σειρά «Garth Marenghi’s Darkplace» και στη συνέχεια σκηνοθέτησε και τις 3 σεζόν της σειράς «The Mighty Boosh». Το 2014 έκανε το άλμα στον κινηματογράφο με το «Paddington», το οποίο συνυπέγραψε, ενώ η συνέχειά του «Paddington 2» απέσπασε ακόμη μεγαλύτερη αποδοχή από κοινό και κριτικούς. Οι 2 ταινίες συγκέντρωσαν συνολικά σχεδόν 500 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Τα Labubu ετοιμάζονται για κινηματογραφική καριέρα

Η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του Paul King μέχρι σήμερα ήρθε με το «Wonka», την ιστορία προέλευσης του Willy Wonka με πρωταγωνιστή τον Timothée Chalamet. Η ταινία απέφερε 635 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office, επιβεβαιώνοντας τη θέση του Paul King ως ενός από τους πιο αξιόπιστους δημιουργούς σύγχρονου οικογενειακού θεάματος. Παράλληλα, ο Paul King συνυπέγραψε το σενάριο και είχε ρόλο εκτελεστικού παραγωγού στο «Paddington in Peru», ενώ έχει αναλάβει και τη σκηνοθεσία νέας ταινίας της Disney με κεντρικό ήρωα τον Prince Charming, με τον Chris Hemsworth να βρίσκεται σε συζητήσεις για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε ό,τι αφορά το Labubu, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν η ταινία θα είναι live action ή animated. Το ίδιο το Labubu σχεδιάστηκε από τον Kasing Lung, έναν καλλιτέχνη με καταγωγή από το Χονγκ Κονγκ που ζει στην Ευρώπη. Το παιχνίδι εμφανίστηκε αρχικά ως μέρος μιας σειράς φιγούρων τεράτων από την εταιρεία How2Work, όμως η εκρηκτική του άνοδος ξεκίνησε το 2019, όταν προωθήθηκε δυναμικά από την κινεζική εταιρεία Pop Mart στη νοτιοανατολική Ασία. Ο Kasing Lung έχει δηλώσει ότι η αισθητική του Labubu αντλεί έμπνευση από σκανδιναβικά παραμύθια, επιρροή που διαμόρφωσε μετά τη μετεγκατάστασή του στην Ολλανδία σε νεαρή ηλικία. Η δημοτικότητα των φιγούρων εκτοξεύθηκε χάρη στα social media, με βίντεο αποσυσκευασίας και παρουσιάσεις σπάνιων εκδόσεων, αλλά και χάρη στη χρήση τους από γνωστές προσωπικότητες ως αξεσουάρ μόδας. Οι νέες κυκλοφορίες της σειράς εξαντλούνται μέσα σε λίγα λεπτά στα καταστήματα της Pop Mart, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο τα κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 350%. Σε δημοπρασίες, συλλεκτικές εκδόσεις Labubu έχουν φτάσει ακόμη και σε τιμές εξαψήφιων ποσών, σε μια ιδιαίτερα θερμή δευτερογενή αγορά.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Red Flag ή απλώς trend; Όταν τα Labubu βάζουν τρικλοποδιές στο πρώτο ραντεβού

Labubu Paul King ΤΑΙΝΙΑ
