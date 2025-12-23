Από το «Snow White» έως το «The Smashing Machine» δέκα φιλόδοξες παραγωγές αποτυπώνουν την κρίση εμπιστοσύνης του κοινού προς το σύγχρονο σινεμά

Το 2025 ξεκίνησε με μεγάλες υποσχέσεις για το παγκόσμιο σινεμά. Σκηνοθέτες με βαριά υπογραφή, πρωταγωνιστές πρώτης γραμμής και παραγωγές που παρουσιάστηκαν ως τα επόμενα μεγάλα στοιχήματα του Χόλιγουντ δημιούργησαν προσδοκίες για μια χρονιά γεμάτη κινηματογραφικά γεγονότα. Ωστόσο, για αρκετές από αυτές τις ταινίες, η πραγματικότητα αποδείχθηκε αμείλικτη. Παρά τον θόρυβο, τη διαφήμιση και τα μεγάλα ονόματα, το κοινό γύρισε την πλάτη και το ταμείο μίλησε σκληρά. Αυτές είναι οι ταινίες που περιμέναμε με ανυπομονησία το 2025 και τελικά «έφαγαν» Χ.

Η ταινία «Thunderbolts» της Marvel Studios πλησίασε τα 400 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ωστόσο το ποσό κρίθηκε απογοητευτικό σε σύγκριση με προηγούμενες υπερηρωικές επιτυχίες. Παρόμοια πορεία ακολούθησε και το «Captain America Brave New World», ενισχύοντας την αίσθηση κόπωσης του κοινού απέναντι σε ιστορίες που μοιάζουν με επαναλήψεις ενός σύμπαντος που ολοκληρώθηκε εδώ και χρόνια.

Η Disney βρέθηκε στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας με το «Snow White». Παρά την επιτυχία άλλων live action μεταφορών, η ταινία δεν κατάφερε να καλύψει το κόστος της. Οι αντιδράσεις γύρω από την επιλογή της Rachel Zegler και τις δημόσιες τοποθετήσεις συντελεστών επισκίασαν το φιλμ πριν καν φτάσει στις αίθουσες, μετατρέποντάς το σε σύμβολο μιας εποχής έντονων πολιτισμικών συγκρούσεων.

Η Warner Bros επένδυσε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια στο «Mickey 17» του Bong Joon Ho με πρωταγωνιστή τον Robert Pattinson. Μετά τον θρίαμβο του «Parasite», οι προσδοκίες ήταν τεράστιες, όμως η καθυστέρηση της κυκλοφορίας και οι χλιαρές κριτικές οδήγησαν σε απογοητευτική εμπορική πορεία. Πολλοί θεώρησαν ότι η ταινία έπασχε από έλλειψη σαφούς ταυτότητας.

Ανάλογη τύχη είχε το «After the Hunt» του Luca Guadagnino με πρωταγωνίστρια τη Julia Roberts. Παρά το κύρος των συντελεστών και το ακαδημαϊκό περιβάλλον της ιστορίας, το φιλμ απέτυχε να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Πολλοί θεατές το αντιμετώπισαν ως μια υπερπαραγωγή που έμοιαζε περισσότερο με τηλεοπτική σειρά παρά με κινηματογραφική εμπειρία.

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε και το «Christy», η βιογραφική ταινία για τη μποξέρ Christy Martin με πρωταγωνίστρια τη Sydney Sweeney. Παρά τη δημοφιλία της ηθοποιού, η ταινία σημείωσε ένα από τα χειρότερα ανοίγματα ευρείας διανομής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια η Sydney Sweeney σχολίασε δημόσια ότι «δεν δημιουργούμε πάντα τέχνη για τους αριθμούς αλλά για τον αντίκτυπο», υπογραμμίζοντας το χάσμα ανάμεσα στη διαδικτυακή φήμη και την κινηματογραφική απήχηση.

Η αναβίωση του «I Know What You Did Last Summer» απέδειξε ότι η νοσταλγία δεν εγγυάται επιτυχία. Σε αντίθεση με άλλες επιστροφές ταινιών τρόμου της δεκαετίας του 1990, το κοινό δεν έδειξε την ίδια συναισθηματική σύνδεση με το συγκεκριμένο franchise.

Απογοητευτική ήταν και η πορεία του «Springsteen Deliver Me from Nowhere», με τον Jeremy Allen White στον ρόλο του Bruce Springsteen. Παρά την προσπάθεια για μια πιο εσωτερική προσέγγιση, το κοινό φάνηκε να προτιμά τη δυναμική και τον μύθο του ροκ σταρ παρά μια χαμηλόφωνη αφήγηση.

Στον χώρο του animation, η Pixar είδε το «Elio» να αποτυγχάνει εμπορικά, παρά την επιτυχία του «Inside Out 2» την προηγούμενη χρονιά. Οι αλλαγές στη δημιουργική ομάδα και η ασάφεια της ιστορίας αποδυνάμωσαν την ταυτότητα της ταινίας.

Το «M3GAN 2.0» της Universal Studios απέδειξε ότι η καινοτομία ενέχει ρίσκο. Η στροφή από το σατιρικό θρίλερ σε μια γεωπολιτική περιπέτεια μπέρδεψε το κοινό. Ο παραγωγός Jason Blum παραδέχθηκε ότι «υπερεκτιμήσαμε το πόσο ευέλικτη ήταν η σχέση του κοινού με τον χαρακτήρα».

Τέλος, το «The Smashing Machine» με τον Dwayne Johnson αποτέλεσε μια αποτυχημένη προσπάθεια δραματικής αναγνώρισης. Παρά τη συμμετοχή της Emily Blunt και τη σκηνοθεσία του Benny Safdie, η ταινία δεν κατάφερε να πείσει ότι ο Dwayne Johnson απομακρύνθηκε ουσιαστικά από την καθιερωμένη κινηματογραφική του περσόνα.

Οι αποτυχίες αυτές καταδεικνύουν ότι το κοινό δεν αρκείται πλέον σε μεγάλα ονόματα και υψηλούς προϋπολογισμούς. Σε μια εποχή όπου η οικιακή ψυχαγωγία κυριαρχεί, το σινεμά καλείται να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει πραγματικά κινηματογραφικό γεγονός.

