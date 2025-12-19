Η Katie Holmes μοιράζεται σπάνια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία

Η Katie Holmes ευχαρίστησε δημόσια οικογένεια και φίλους και μιλά για τη δημιουργικότητα τη χαρά και την ευγνωμοσύνη που χαρακτήρισαν την τελευταία χρονιά

Το κοινό γνώρισε την Katie Holmes μέσα από τη σειρά «Dawson’s Creek», όταν ακόμη βρισκόταν στην εφηβεία. Από τότε η πορεία της εξελίχθηκε μπροστά στα μάτια των θεατών, με την ηθοποιό να διανύει μια σταθερή και πολυετή καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Με αφορμή τα 47α γενέθλιά της, η Katie Holmes επέλεξε να μοιραστεί μια σπάνια και ιδιαίτερα προσωπική στιγμή από το παρελθόν της.

Η Katie Holmes δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία. Στο στιγμιότυπο η μικρή Katie Holmes φορά ριγέ σαλοπέτα με βολάν και μια καρδιά στο μπροστινό μέρος, συνδυασμένη με ζιβάγκο, ενώ τα καστανά μαλλιά της είναι μακριά με αφέλειες, χαρακτηριστικό της εποχής. Η έκφρασή της θυμίζει έντονα το βλέμμα που αργότερα οι τηλεθεατές θα συνδύαζαν με τις σκηνές της στη δημοφιλή σειρά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Katie Holmes έγραψε: «Ευχαριστώ την όμορφη οικογένειά μου και τους φίλους μου για τις υπέροχες ευχές για τα γενέθλιά μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων για τη χρονιά που πέρασε γεμάτη δημιουργικότητα χαρά και αγάπη. Ευχαριστώ όλους». Το μήνυμα συγκίνησε τους θαυμαστές της . Η ανάρτηση της Katie Holmes προκάλεσε άμεση ανταπόκριση, με εκατοντάδες σχόλια να κατακλύζουν τη δημοσίευση. Πολλοί θαυμαστές στάθηκαν στη γλυκύτητα της παιδικής φωτογραφίας, ενώ άλλοι σημείωσαν πόσο αναλλοίωτα παραμένουν τα χαρακτηριστικά της μέσα στον χρόνο. Δεν έλειψαν και οι αναφορές στη σειρά «Dawson’s Creek», την οποία αρκετοί δηλώνουν ότι παρακολουθούν ακόμη και σήμερα.

Κεντρική φωτογραφία: Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

