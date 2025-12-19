MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 19.12.2025

Η Katie Holmes μοιράζεται σπάνια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία

Η Katie Holmes  ευχαρίστησε δημόσια οικογένεια και φίλους και μιλά για τη δημιουργικότητα τη χαρά και την ευγνωμοσύνη που χαρακτήρισαν την τελευταία χρονιά
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το κοινό γνώρισε την Katie Holmes μέσα από τη σειρά «Dawson’s Creek», όταν ακόμη βρισκόταν στην εφηβεία. Από τότε η πορεία της εξελίχθηκε μπροστά στα μάτια των θεατών, με την ηθοποιό να διανύει μια σταθερή και πολυετή καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Με αφορμή τα 47α γενέθλιά της, η Katie Holmes επέλεξε να μοιραστεί μια σπάνια και ιδιαίτερα προσωπική στιγμή από το παρελθόν της.

Η Katie Holmes δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία. Στο στιγμιότυπο η μικρή Katie Holmes φορά ριγέ σαλοπέτα με βολάν και μια καρδιά στο μπροστινό μέρος, συνδυασμένη με ζιβάγκο, ενώ τα καστανά μαλλιά της είναι μακριά με αφέλειες, χαρακτηριστικό της εποχής. Η έκφρασή της θυμίζει έντονα το βλέμμα που αργότερα οι τηλεθεατές θα συνδύαζαν με τις σκηνές της στη δημοφιλή σειρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Katie Holmes και Joshua Jackson ξανά μαζί στη μεγάλη οθόνη με το «Happy Hours»

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Katie Holmes έγραψε: «Ευχαριστώ την όμορφη οικογένειά μου και τους φίλους μου για τις υπέροχες ευχές για τα γενέθλιά μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων για τη χρονιά που πέρασε γεμάτη δημιουργικότητα χαρά και αγάπη. Ευχαριστώ όλους». Το μήνυμα συγκίνησε τους θαυμαστές της . Η ανάρτηση της Katie Holmes προκάλεσε άμεση ανταπόκριση, με εκατοντάδες σχόλια να κατακλύζουν τη δημοσίευση. Πολλοί θαυμαστές στάθηκαν στη γλυκύτητα της παιδικής φωτογραφίας, ενώ άλλοι σημείωσαν πόσο αναλλοίωτα παραμένουν τα χαρακτηριστικά της μέσα στον χρόνο. Δεν έλειψαν και οι αναφορές στη σειρά «Dawson’s Creek», την οποία αρκετοί δηλώνουν ότι παρακολουθούν ακόμη και σήμερα.

Κεντρική φωτογραφία: Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το επικό «χαστούκι» της Cher στην Ariana Grande στο promo του SNL

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Dawson’s Creek Instagram Katie Holmes ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οpera gloves: To αξεσουάρ που θα φέρει τον αέρα του παλιού Hollywood στα γιορτινά σου looks

Οpera gloves: To αξεσουάρ που θα φέρει τον αέρα του παλιού Hollywood στα γιορτινά σου looks

19.12.2025
Επόμενο
Η Kristin Cabot επικρίνει τη Gwyneth Paltrow για τη συμμετοχή της στο σκάνδαλο με την kiss cam

Η Kristin Cabot επικρίνει τη Gwyneth Paltrow για τη συμμετοχή της στο σκάνδαλο με την kiss cam

19.12.2025

Δες επίσης

Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»
Celeb News

Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση»

19.12.2025
Αποκαλύφθηκε το κέρινο ομοίωμα του Idris Elba στο Μουσείο Madame Tussauds
Celeb News

Αποκαλύφθηκε το κέρινο ομοίωμα του Idris Elba στο Μουσείο Madame Tussauds

19.12.2025
Το εξώδικο του Θανάση Παπαγεωργίου προς τον Γιώργο Μαζωνάκη για εκκρεμείς οικονομικές διαφορές
Celeb News

Το εξώδικο του Θανάση Παπαγεωργίου προς τον Γιώργο Μαζωνάκη για εκκρεμείς οικονομικές διαφορές

19.12.2025
Η Kristin Cabot επικρίνει τη Gwyneth Paltrow για τη συμμετοχή της στο σκάνδαλο με την kiss cam
Celeb News

Η Kristin Cabot επικρίνει τη Gwyneth Paltrow για τη συμμετοχή της στο σκάνδαλο με την kiss cam

19.12.2025
Η Selena Gomez μιλά ανοιχτά για το μελάσμα και τις κηλίδες στο πρόσωπό της
Celeb News

Η Selena Gomez μιλά ανοιχτά για το μελάσμα και τις κηλίδες στο πρόσωπό της

19.12.2025
Δέσποινα Βανδή: «Γιώργο έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου» είπε στον γιο της σε video
Celeb News

Δέσποινα Βανδή: «Γιώργο έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου» είπε στον γιο της σε video

19.12.2025
Γιατί ο Gary Sinise στέλνει δωρεάν χιλιάδες παιδιά στη Disneyland
Celeb News

Γιατί ο Gary Sinise στέλνει δωρεάν χιλιάδες παιδιά στη Disneyland

19.12.2025
Σε κρίσιμη κατάσταση η Miss Jamaica μετά από σοβαρό ατύχημα στη σκηνή του Miss Universe
Celeb News

Σε κρίσιμη κατάσταση η Miss Jamaica μετά από σοβαρό ατύχημα στη σκηνή του Miss Universe

19.12.2025
Ο Pete Davidson έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά – Δες τις πρώτες φωτογραφίες
Celeb News

Ο Pete Davidson έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά – Δες τις πρώτες φωτογραφίες

19.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: Πόσο ανεβαίνει το κόστος για νοικοκυριά – επιχειρήσεις