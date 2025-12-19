MadWalk 2025 Mega
Οpera gloves: To αξεσουάρ που θα φέρει τον αέρα του παλιού Hollywood στα γιορτινά σου looks

opera_gantia
Τα opera gloves επιστρέφουν δυναμικά στη μόδα, προσθέτοντας λάμψη, κομψότητα και drama σε κάθε εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα opera gloves επιστρέφουν δυναμικά στη μόδα και αποδεικνύουν πως ένα κλασικό αξεσουάρ μπορεί να κάνει τη διαφορά σε κάθε εμφάνιση. Από το κόκκινο χαλί μέχρι casual chic συνδυασμούς, οι διάσημες επιλέγουν να τα φορέσουν για να δώσουν χαρακτήρα και drama στο look τους, ενώ παράλληλα τιμούν την πλούσια ιστορία της μόδας.

Αυτό το αξεσουάρ δεν είναι απλώς ένα πρόσφατο trend, η ιστορία του μετράει αιώνες. Η Queen Elizabeth I του 16ου αιώνα ήταν η πρώτη που καθιέρωσε τα γάντια ως σύμβολο status, ενώ στη Βικτωριανή εποχή τα μικρά και εκλεπτυσμένα χέρια θεωρούνταν δείγμα ομορφιάς και κοινωνικής θέσης, οδηγώντας τις γυναίκες να φορούν μικρότερα γάντια για να φαίνονται πιο κομψές. Σήμερα, τα τυπικά opera gloves έχουν μήκος από 48 έως 58 εκατοστά και αποτελούν συνώνυμο της κομψότητας.

gantia
https://www.prada.com/

Διάβασε επίσης: Πώς η δαντελένια φούστα γίνεται από καλοκαιρινό item σε απόλυτο must-have του χειμώνα

Οι πρόσφατες συλλογές Spring/Summer 2026 των μεγάλων οίκων επιβεβαιώνουν ότι τα opera gloves είναι πολύ περισσότερα από ένα εργαλείο προστασίας από το κρύο. Στον οίκο Prada, εμφανίζονται σε δέρμα και σατέν, σε ουδέτερα χρώματα και παστέλ αποχρώσεις, ενώ η Luar τα παρουσίασε από δίχτυ για ένα edgy αποτέλεσμα, η Simone Rocha με ασημένια, κεντημένα με παγιέτες και fingerless γάντια προσέθεσε λάμψη και κοριτσίστικη αισθητική, και ο Balenciaga επέλεξε λευκά δερμάτινα γάντια για να αντιπαραβάλει ένα μονοχρωματικό look.

simone_rocha_gantia
https://simonerocha.com/

Αυτές οι εμφανίσεις αποδεικνύουν ότι τα opera gloves είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο αξεσουάρ, καθώς μπορούν να φορεθούν σε βραδινές εξόδους ή casual εμφανίσεις, προσθέτοντας στυλ, drama και ιστορική αναφορά ταυτόχρονα. Αν θέλεις να αναβαθμίσετε οποιοδήποτε outfit, ένα ζευγάρι είναι ο πιο εύκολος και εντυπωσιακός τρόπος να το κάνεις.

Διάβασε επίσης: Οι φίογκοι είναι το fashion statement των γιορτών σύμφωνα με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και τη Celia Kritharioti

