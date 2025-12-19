Γιάννης Πλούταρχος: Δες το κινηματογραφικής αισθητικής video clip του Δε Γίνεται (Video)

Το «Δε Γίνεται» έχει ήδη ξεχωρίσει για τη μελωδικότητα, τον συναισθηματισμό και την μοναδική ερμηνεία του Γιάννη Πλούταρχου

Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει το video clip για το καινούργιο τραγούδι του «Δε Γίνεται» και εντυπωσιάζει. Το τραγούδι του είναι σε μουσική Χριστόδουλου Σιγανόυ και τους στίχους υπογράφουν οι Χριστόδουλος Σιγανός, Valentino, Μάριος Καπότσης.

Ο διάσημος ερμηνευτής πρωταγωνιστεί σε ένα κινηματογραφικής αισθητικής music video το οποίο σκηνοθετεί ο Steven Airth και είναι σε παραγωγή White Mask Media Group. Ο Γιάννης Πλούταρχος κατορθώνει να μεταφέρει το συναίσθημα των στίχων με τον καλύτερο τρόπο σε ένα video clip του οποίου η εικόνα καθηλώνει.

Το «Δε Γίνεται» που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει. Μελωδικότητα, συναισθηματισμός και τη μοναδική φωνή του Γιάννη Πλούταρχου!

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://giannisploutarhos.lnk.to/DeGinetai

Διάβασε επίσης: Γιάννης Πλούταρχος – «Δε Γίνεται»: Το νέο δυναμικό ζεϊμπέκικο του τραγουδιστή

Δες κι αυτό…