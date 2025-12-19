MadWalk 2025 Mega
Beauty 19.12.2025

Pixie cut: Η Τόνια Σωτηροπούλου δείχνει πώς το κοντό μήκος μπορεί να γίνει statement

tonia_sotiropoulou
Η Τόνια Σωτηροπούλου εντυπωσιάζει με pixie cut, αποδεικνύοντας ότι το κοντό μήκος μπορεί να είναι ταυτόχρονα θηλυκό, φρέσκο και μοντέρνο
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια απρόσμενη αλλαγή στο hair look της Τόνιας Σωτηροπούλου κέντρισε πρόσφατα τα βλέμματα των θαυμαστών της στα social media. Η ηθοποιός, γνωστή από τον ρόλο της σε δημοφιλείς ελληνικές σειρές και ταινίες, ανέβασε πριν λίγη ώρα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα καρουζέλ φωτογραφιών από τα γυρίσματα της νέας της ταινίας, Η Βαλίτσα. Αυτό που ξεχώρισε ήταν το πολύ κοντό κούρεμά της, σε στυλ pixie cut, που ξάφνιασε τους followers της.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει συνηθίσει σε τόσο ριζικές αλλαγές στα μαλλιά της, η λεζάντα κάτω από το post ξεκαθάρισε την κατάσταση: πρόκειται για περούκα που φορούσε για τις ανάγκες του ρόλου της στην ταινία, και όχι για πραγματική αλλαγή στο μήκος των μαλλιών της. «Heart full. “Η Βαλίτσα” Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαθανάσης Σενάριο: Κατερίνα Μπέη #featurefilm #comingsoon #backstage #actorslife #workingwithfriends #newproject», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Διάβασε επίσης: Τα 5 beauty trends που αξίζει να γνωρίζεις για τα γιορτινά σου makeup looks

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τόνια Σωτηροπούλου ακολουθεί μια τάση που έκανε πρόσφατα και η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία είχε εκπλήξει το κοινό με ένα πολύ κοντό a la garçon κούρεμα. Το pixie cut παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή και τολμηρά hairstyles, καθώς συνδυάζει κομψότητα, φρεσκάδα και χαρακτήρα. Αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου, χαρίζει αίσθηση ελευθερίας και είναι ιδανικό για όσες θέλουν ένα look που να ξεχωρίζει, είτε πρόκειται για πραγματική αλλαγή είτε για προσωρινή μεταμόρφωση με περούκα.

tonia_sotiropoulou
Διάβασε επίσης: YSL haircut: Αυτό είναι το κούρεμα που θα δώσει αέρα 70’s στις γιορτές σου

beauty beauty trends hair Τόνια Σωτηροπούλου
