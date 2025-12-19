Pixie cut: Η Τόνια Σωτηροπούλου δείχνει πώς το κοντό μήκος μπορεί να γίνει statement

Μια απρόσμενη αλλαγή στο hair look της Τόνιας Σωτηροπούλου κέντρισε πρόσφατα τα βλέμματα των θαυμαστών της στα social media. Η ηθοποιός, γνωστή από τον ρόλο της σε δημοφιλείς ελληνικές σειρές και ταινίες, ανέβασε πριν λίγη ώρα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα καρουζέλ φωτογραφιών από τα γυρίσματα της νέας της ταινίας, Η Βαλίτσα. Αυτό που ξεχώρισε ήταν το πολύ κοντό κούρεμά της, σε στυλ pixie cut, που ξάφνιασε τους followers της.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει συνηθίσει σε τόσο ριζικές αλλαγές στα μαλλιά της, η λεζάντα κάτω από το post ξεκαθάρισε την κατάσταση: πρόκειται για περούκα που φορούσε για τις ανάγκες του ρόλου της στην ταινία, και όχι για πραγματική αλλαγή στο μήκος των μαλλιών της. «Heart full. “Η Βαλίτσα” Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαθανάσης Σενάριο: Κατερίνα Μπέη #featurefilm #comingsoon #backstage #actorslife #workingwithfriends #newproject», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τόνια Σωτηροπούλου ακολουθεί μια τάση που έκανε πρόσφατα και η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία είχε εκπλήξει το κοινό με ένα πολύ κοντό a la garçon κούρεμα. Το pixie cut παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή και τολμηρά hairstyles, καθώς συνδυάζει κομψότητα, φρεσκάδα και χαρακτήρα. Αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου, χαρίζει αίσθηση ελευθερίας και είναι ιδανικό για όσες θέλουν ένα look που να ξεχωρίζει, είτε πρόκειται για πραγματική αλλαγή είτε για προσωρινή μεταμόρφωση με περούκα.

