Anok Yai: Από την πασαρέλα στο χειρουργείο για κρίσιμη επέμβαση στους πνεύμονες

Το παγκοσμίου φήμης supermodel, Anok Yai, συγκλόνισε τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram, αποκαλύπτοντας τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει τον τελευταίο χρόνο. Η 28χρονη διαγνώστηκε με ένα συγγενές πρόβλημα στους πνεύμονες, μια κατάσταση που, όπως εξήγησε η ίδια, «δουλεύει υπερβολικά την καρδιά μου και καταστρέφει αργά τους πνεύμονές μου».

Παρά το γεγονός ότι ήταν ασυμπτωματική για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, ένας επίμονος βήχας στάθηκε η αφορμή για να ανακαλύψει τη σκληρή πραγματικότητα.

Διάβασε επίσης: Ο Brooklyn Beckham μπλόκαρε την οικογένειά του – Το δράμα κορυφώνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα

Η Yai περιέγραψε τη σταδιακή επιδείνωση της κατάστασής της, αναφέροντας επεισόδια βήχα με αίμα, πόνους στο στήθος και έντονη δύσπνοια. Παρά τα προειδοποιητικά σημάδια, η ίδια επέλεξε αρχικά να συνεχίσει να εργάζεται στους εξαντλητικούς ρυθμούς της βιομηχανίας της μόδας, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να «ξεπεράσει» το πρόβλημα. «Σύντομα συνειδητοποίησα ότι ποτέ δεν θα υπάρξει η “σωστή στιγμή” και ότι η υγεία μου θα συνέχιζε να επιδεινώνεται», εξομολογήθηκε, τονίζοντας πως το σύμπαν βρίσκει πάντα τρόπο να σε αναγκάζει να επιβραδύνεις.

Η κρισιμότητα της κατάστασης οδήγησε το μοντέλο στο χειρουργείο για μια εξειδικευμένη ρομποτική θωρακική επέμβαση. Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση ασθενούς πνευμονικού ιστού. Η επέμβαση, την οποία πραγματοποίησε ο δρ Robert Cerfolio και η ομάδα του, στέφθηκε με επιτυχία, με την Anok Yai να εκφράζει την αιώνια ευγνωμοσύνη της στους γιατρούς που της «έδωσαν περισσότερο χρόνο».

Μέσα από τα βίντεο της ανάρρωσής της στο νοσοκομείο, η Yai στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους θαυμαστές της: η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Η «σιωπηλή μάχη» της, όπως την αποκάλεσε, αναδεικνύει την ανάγκη να ακούμε το σώμα μας και να μην αγνοούμε τα σημάδια, όσο πολυάσχολη κι αν είναι η καθημερινότητά μας.

Διάβασε επίσης: Τα δημοσιεύματα που ενόχλησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και η δημόσια διάψευση

Δες κι αυτό…