Παραμονή Χριστουγέννων: Τι να φορέσεις στο ρεβεγιόν χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

Έξυπνα styling tricks για να ξεχωρίσεις στις γιορτινές εμφανίσεις, αξιοποιώντας κομμάτια που ήδη έχεις στη ντουλάπα σου

Η εορταστική περίοδος έχει φτάσει για τα καλά και μαζί της φέρνει προσκλήσεις, εξόδους και φυσικά το αιώνιο ερώτημα: «Τι να φορέσω;». Τα holiday parties έχουν πάντα έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας, αφού απαιτούν κάτι πιο ιδιαίτερο από τις συνηθισμένες βραδινές εμφανίσεις, με αναφορές στην εποχή, τα χρώματα και τη διάθεση των γιορτών.

Τα καλά νέα είναι πως το εορταστικό ντύσιμο δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο ή ακριβό. Με μερικά έξυπνα styling tips, σωστά αξεσουάρ και κομμάτια που ίσως ήδη υπάρχουν στην ντουλάπα σου, μπορείς να δημιουργήσεις σύνολα που αποπνέουν λάμψη, στιλ και αυτοπεποίθηση. Παρακάτω θα βρεις απλές ιδέες για να ξεχωρίσεις σε κάθε γιορτινή εμφάνιση.

Πρόσθεσε ένα γιορτινό αξεσουάρ

Δεν χρειάζεται να αγοράσεις ολόκληρο νέο outfit για μία μόνο βραδιά. Ένα εντυπωσιακό αξεσουάρ, σκουλαρίκια με λάμψη, μια τσάντα ή ένα παιχνιδιάρικο festive κομμάτι, μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό σύνολο. Το μυστικό είναι να αφήσεις το αξεσουάρ να πρωταγωνιστήσει.

Επίλεξε εποχιακά χρώματα

Οι γιορτές είναι η ιδανική στιγμή για πλούσιες αποχρώσεις και τολμηρούς συνδυασμούς. Κόκκινο, μπορντό, σμαραγδί, βαθύ μπλε αλλά και μεταλλικές αποχρώσεις όπως χρυσό και ασημί χαρίζουν αμέσως εορταστικό χαρακτήρα. Ακόμη και μια μικρή χρωματική πινελιά, όπως παπούτσια ή τσάντα, αρκεί για να μπει το outfit στο κλίμα.

Παίξε με υφές και υλικά

Οι διαφορετικές υφές προσθέτουν βάθος και πολυτέλεια στο σύνολο. Βελούδο, παγιέτες, δαντέλα, κασμίρι και μετάξι είναι ιδανικά για τη σεζόν. Ένα βελούδινο φόρεμα ή μια παγιέτα φούστα μπορούν να δώσουν άμεσα glam αποτέλεσμα χωρίς υπερβολή.

Επένδυσε σε ευέλικτα κομμάτια

Αντί για ρούχα που φοριούνται μόνο τα Χριστούγεννα, προτίμησε κομμάτια που μπορείς να αξιοποιήσεις όλο τον χειμώνα. Ένα φόρεμα ή ένα σετ που συνδυάζεται εύκολα με πιο γιορτινά layers θα σου λύσει τα χέρια σε περισσότερες από μία περιστάσεις.

Κάνε το παλτό μέρος του look

Το παλτό δεν χρειάζεται να «κρύβει» την εμφάνισή σου. Αντίθετα, μπορεί να γίνει το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του outfit. Animal prints, έντονα χρώματα ή ιδιαίτερες λεπτομέρειες μετατρέπουν το πανωφόρι σε fashion statement, ιδανικό για τις γιορτινές μετακινήσεις.

