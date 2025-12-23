MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Mad TV News 23.12.2025

H Ξένη Κωνσταντίνου στο Talk to MAD: «Τα παιδιά μου ήταν η έμπνευση για να αλλάξω καριέρα»

Η Ξένη Κωνσταντίνου μιλάει για τη δεύτερη καριέρα της, τα social media, το wellness και τη ζωή ως content creator με παιδι
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε την Ξένη Κωνσταντίνου, μια content creator που έχει ξεχωρίσει στα social media για την ενέργεια και το περιεχόμενο wellness που προσφέρει.

Η Ξένη μοιράστηκε την πορεία της, περιγράφοντας την αλλαγή καριέρας που έκανε μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού: «Όταν γέννησα το πρώτο μου παιδό έκανα την αλλαγή. Εκεί έκανα την αλλαγή της καριέρας μου και σπούδασα αυτό που σπουδάζω τώρα online, με ένα παιδί στην αγκαλιά». Από οικονομικά και ναυτιλιακά στράφηκε στο wellness και το coaching, δίνοντας συμβουλές υγείας βασισμένες στην εμπειρία της, και όχι στη θέση ειδικού ή γιατρού.

Διάβασε επίσης: Ο Νίκος Κορακάκης στο Talk to MAD: «Ξεκίνησα με covers και τώρα φτιάχνω τη δική μου μουσική πορεία»

Η αρχή της παρουσίας της στα social media ήταν φυσική και αβίαστη. Το πρώτο της βίντεο στο TikTok, αφιερωμένο στην αναπνοή και την οξυγόνωση του σώματος, συγκέντρωσε μέσα σε 24 ώρες περίπου 100.000 προβολές. Όπως είπε: «Ξαφνικά είδα ότι υπάρχει μια κοινωνία εκεί έξω που έχει τρομερή δίψα και ανάγκη να ακούσει για αυτά τα πράγματα». Ακόμη, τόνισε τη σημασία της ατομικής παρατήρησης και της προσαρμογής, αναφερόμενη στη βασική αρχή του bio-individuality: «Κάθε ιδιοσυγκρασία και ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ομοιόσταση και τη δική του ισορροπία, τη δική του συνταγή που θα τον φέρει στο να νιώθει καλά».

Στο πλαίσιο των social media, διατηρεί την αυθεντικότητά της, παραμένοντας πιστή στην ταυτότητα που δημιούργησε εξαρχής: «Μπαίνω σε μια διαδικασία του να μην χάσω την αυθεντικότητα, γιατί θεωρώ ότι στοιχείο κλειδί για να είσαι καλός στο social είναι να είσαι ο εαυτός σου».

Μίλησε επίσης για τη διαχείριση της οικογενειακής ζωής και της έκθεσης στα social media: «Τα παιδιά είναι και συνοδοιπόροι μου σε όλο αυτό, και κριτές μου και δάσκαλοι μου», εξηγεί, τονίζοντας τη σημασία του σεβασμού των προσωπικών ορίων των παιδιών της. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δύναμη που της έδωσε η εμπειρία του αυτοάνωσου και η εστίαση στην προσοχή στο σώμα και στις ανάγκες του: «Το αυτοάνωσο είναι απλά μια αντίδραση του σώματός σου που ουρλιάζει να το ακούσεις και δεν το ακούμε με τους ρυθμούς μας».

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Βρανά στο Talk to MAD: «Τα πεζοδρόμια στην Ελλάδα δεν μας αφήνουν να ζήσουμε»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Talk To Mad Ξένη Κωνσταντίνου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Vince Zampella: Νεκρός σε σοκαριστικό τροχαίο ο συνδημιουργός του Call of Duty – Δες βίντεο από το σημείο

Vince Zampella: Νεκρός σε σοκαριστικό τροχαίο ο συνδημιουργός του Call of Duty – Δες βίντεο από το σημείο

23.12.2025
Επόμενο
Παραμονή Χριστουγέννων: Τι να φορέσεις στο ρεβεγιόν χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

Παραμονή Χριστουγέννων: Τι να φορέσεις στο ρεβεγιόν χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

23.12.2025

Δες επίσης

Σταύρος Σβίγγος στο OK!: Αποκαλύψεις και παιχνίδια με τον Θέμη Γεωργαντά
Mad TV News

Σταύρος Σβίγγος στο OK!: Αποκαλύψεις και παιχνίδια με τον Θέμη Γεωργαντά

23.12.2025
Ο Δημήτρης Μπάσης στο Mad for Greekz «Κατέβηκα στην Αθήνα με οτοστόπ για να με ακούσει η Πρωτοψάλτη»
Mad TV News

Ο Δημήτρης Μπάσης στο Mad for Greekz «Κατέβηκα στην Αθήνα με οτοστόπ για να με ακούσει η Πρωτοψάλτη»

23.12.2025
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στο OK!: Όλα όσα είπε για τους στόχους της νέας της χρονιάς
Mad TV News

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στο OK!: Όλα όσα είπε για τους στόχους της νέας της χρονιάς

22.12.2025
Η Βρισηίδα Ανδριώτου στο Spill The Tea: «Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που είμαι single και μου αρέσει»
Mad TV News

Η Βρισηίδα Ανδριώτου στο Spill The Tea: «Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που είμαι single και μου αρέσει»

19.12.2025
Ο Νίκος Κορακάκης στο Talk to MAD: «Ξεκίνησα με covers και τώρα φτιάχνω τη δική μου μουσική πορεία»
Mad TV News

Ο Νίκος Κορακάκης στο Talk to MAD: «Ξεκίνησα με covers και τώρα φτιάχνω τη δική μου μουσική πορεία»

18.12.2025
Ο Σταύρος Τσουμάνης στο Spill The Tea: «Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος, ήμουν άνεργος και χρεωμένος»
Mad TV News

Ο Σταύρος Τσουμάνης στο Spill The Tea: «Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος, ήμουν άνεργος και χρεωμένος»

18.12.2025
ΔιαMADάκια: Τι λένε οι κάτοικοι της Αθήνας για το debate «μελομακάρονα-κουραμπιέδες»
Mad TV News

ΔιαMADάκια: Τι λένε οι κάτοικοι της Αθήνας για το debate «μελομακάρονα-κουραμπιέδες»

18.12.2025
Κατερίνα Βρανά στο Talk to MAD: «Τα πεζοδρόμια στην Ελλάδα δεν μας αφήνουν να ζήσουμε»
Mad TV News

Κατερίνα Βρανά στο Talk to MAD: «Τα πεζοδρόμια στην Ελλάδα δεν μας αφήνουν να ζήσουμε»

17.12.2025
Η Θεανώ Κλάδη στο Talk to MAD: «Κάνω τη δουλειά που αγαπώ και χαίρομαι την κάθε μέρα»
Mad TV News

Η Θεανώ Κλάδη στο Talk to MAD: «Κάνω τη δουλειά που αγαπώ και χαίρομαι την κάθε μέρα»

17.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών