H Ξένη Κωνσταντίνου στο Talk to MAD: «Τα παιδιά μου ήταν η έμπνευση για να αλλάξω καριέρα»

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε την Ξένη Κωνσταντίνου, μια content creator που έχει ξεχωρίσει στα social media για την ενέργεια και το περιεχόμενο wellness που προσφέρει.

Η Ξένη μοιράστηκε την πορεία της, περιγράφοντας την αλλαγή καριέρας που έκανε μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού: «Όταν γέννησα το πρώτο μου παιδό έκανα την αλλαγή. Εκεί έκανα την αλλαγή της καριέρας μου και σπούδασα αυτό που σπουδάζω τώρα online, με ένα παιδί στην αγκαλιά». Από οικονομικά και ναυτιλιακά στράφηκε στο wellness και το coaching, δίνοντας συμβουλές υγείας βασισμένες στην εμπειρία της, και όχι στη θέση ειδικού ή γιατρού.

Η αρχή της παρουσίας της στα social media ήταν φυσική και αβίαστη. Το πρώτο της βίντεο στο TikTok, αφιερωμένο στην αναπνοή και την οξυγόνωση του σώματος, συγκέντρωσε μέσα σε 24 ώρες περίπου 100.000 προβολές. Όπως είπε: «Ξαφνικά είδα ότι υπάρχει μια κοινωνία εκεί έξω που έχει τρομερή δίψα και ανάγκη να ακούσει για αυτά τα πράγματα». Ακόμη, τόνισε τη σημασία της ατομικής παρατήρησης και της προσαρμογής, αναφερόμενη στη βασική αρχή του bio-individuality: «Κάθε ιδιοσυγκρασία και ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ομοιόσταση και τη δική του ισορροπία, τη δική του συνταγή που θα τον φέρει στο να νιώθει καλά».

Στο πλαίσιο των social media, διατηρεί την αυθεντικότητά της, παραμένοντας πιστή στην ταυτότητα που δημιούργησε εξαρχής: «Μπαίνω σε μια διαδικασία του να μην χάσω την αυθεντικότητα, γιατί θεωρώ ότι στοιχείο κλειδί για να είσαι καλός στο social είναι να είσαι ο εαυτός σου».

Μίλησε επίσης για τη διαχείριση της οικογενειακής ζωής και της έκθεσης στα social media: «Τα παιδιά είναι και συνοδοιπόροι μου σε όλο αυτό, και κριτές μου και δάσκαλοι μου», εξηγεί, τονίζοντας τη σημασία του σεβασμού των προσωπικών ορίων των παιδιών της. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δύναμη που της έδωσε η εμπειρία του αυτοάνωσου και η εστίαση στην προσοχή στο σώμα και στις ανάγκες του: «Το αυτοάνωσο είναι απλά μια αντίδραση του σώματός σου που ουρλιάζει να το ακούσεις και δεν το ακούμε με τους ρυθμούς μας».

