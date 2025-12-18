MadWalk 2025 Mega
Ο Νίκος Κορακάκης στο Talk to MAD: «Ξεκίνησα με covers και τώρα φτιάχνω τη δική μου μουσική πορεία»

Ο Νίκος Κορακάκης μιλά στο Talk to MAD για τη μουσική του πορεία, την έμπνευση και την ανεξαρτησία του στον χώρο
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τον ανερχόμενο τραγουδιστή και τραγουδοποιό Νίκο Κορακάκη, ο οποίος μοιράστηκε την προσωπική του πορεία, τα πρώτα βήματα στη μουσική και τη σχέση του με τα social media.

Στη συνέντευξη, αποκάλυψε ότι η ενασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε από παιδί: «Ξεκίνησα βασικά γιατί είχε τύχει να πάμε με τους γονείς μου σε ένα κοινό τους πρόσωπο, του οποίου τα παιδιά του ασχολούνταν πάρα πολύ με βιολί, πιάνο και τα λοιπά. Και απλά είχα βρει το πιάνο, άρχισα να παίζω και από τότε συνέχισα». Το πρώτο του όργανο ήταν το πιάνο, ενώ η πρώτη επαφή με τη δημιουργία μουσικής τον οδήγησε σιγά σιγά στις σπουδές μουσικής τεχνολογίας και παραγωγής.

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Βρανά στο Talk to MAD: «Τα πεζοδρόμια στην Ελλάδα δεν μας αφήνουν να ζήσουμε»

Ο ίδιος τόνισε πως η οικογένειά του τον στήριξε από την αρχή: «Οι γονείς μου έχουνε έχουν γίνει και αυτοί viral στο TikTok». Παράλληλα, περιέγραψε και τον ρόλο του αδερφού του στη μουσική του πορεία, λέγοντας πως τον καθοδηγούσε και τον ενθάρρυνε να ανεβάσει δικά του τραγούδια και όχι μόνο covers.

Σχετικά με τη δημιουργία τραγουδιών, ο ίδιος εξήγησε ότι κρατάει πολλές ιδέες παράλληλα: «Όταν μου έρχεται μια έμπνευση, σταματάω το προηγούμενο. Λέω εντάξει, αφού έχουμε τη μελωδία και τους στίχους, πάμε στο επόμενο». Όσον αφορά την πηγή έμπνευσής του, ο Νίκος απέφυγε να αποκαλύψει προσωπικά γεγονότα, προτιμώντας να αφήνει το κοινό να ερμηνεύσει μόνο του τα τραγούδια: «Δεν απαντώ ποτέ για τι είναι γραμμένο. Το αφήνω στον άλλο να καταλάβει».

Τέλος, μοιράστηκε και κάποιες πιο προσωπικές συνήθειες και στιγμές, όπως αστεία μηνύματα από followers, ενώ αποκάλυψε πως αν δεν ήταν καλλιτέχνης, θα είχε ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο: «Μικρός μου άρεσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής».

Διάβασε επίσης: Η Θεανώ Κλάδη στο Talk to MAD: «Κάνω τη δουλειά που αγαπώ και χαίρομαι την κάθε μέρα»

Talk To Mad Νίκος Κορακάκης
