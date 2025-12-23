MadWalk 2025 Mega
Vince Zampella: Νεκρός σε σοκαριστικό τροχαίο ο συνδημιουργός του Call of Duty – Δες βίντεο από το σημείο

vince
Η παγκόσμια βιομηχανία των videogames αποχαιρετά τον Vince Zampella, τον οραματιστή πίσω από το Call of Duty
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Electronic Arts (EA) ανακοίνωσε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου την απώλεια του Vince Zampella, μιας από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο του gaming. Αν και η εταιρεία δεν διευκρίνισε την αιτία θανάτου, το NBC Los Angeles μετέδωσε ότι ο Zampella έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την California Highway Patrol, το δυστύχημα συνέβη στην ορεινή διαδρομή Angeles Crest Highway. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, το όχημα, μια πολυτελής Ferrari, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στηθαίο. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο οδηγός και ένας επιβάτης ανασύρθηκαν νεκροί από το σημείο της σύγκρουσης.

vince
Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η EA απέτισε φόρο τιμής στον Zampella, χαρακτηρίζοντάς τον «οραματιστή» του οποίου το έργο καθόρισε τη σύγχρονη διαδραστική ψυχαγωγία: «Πρόκειται για μία αδιανόητη απώλεια. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Vince και τους αγαπημένους του. Η επιρροή του στη βιομηχανία των videogames υπήρξε βαθιά και το έργο του θα συνεχίσει να εμπνέει δημιουργούς σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η εταιρεία.

Ο Vince Zampella υπήρξε συνιδρυτής της Infinity Ward, του στούντιο που το 2003 άλλαξε τα δεδομένα στα παιχνίδια δράσης με την κυκλοφορία του πρώτου Call of Duty. Η σειρά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο κερδοφόρες στην ιστορία, με το πρόσφατο Call of Duty: Black Ops 7 να συνεχίζει την τεράστια επιτυχία της.

Μετά την αποχώρησή του από την Infinity Ward, συνίδρυσε τη Respawn Entertainment, δημιουργώντας επιτυχημένους τίτλους όπως το Titanfall και το Apex Legends. Η Respawn εξαγοράστηκε από την Electronic Arts το 2017, με τον Zampella να αναλαμβάνει ηγετικούς ρόλους στην ανάπτυξη μεγάλων project, όπως το Star Wars Jedi: Fallen Order και τη σειρά Battlefield.

