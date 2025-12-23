MadWalk 2025 Mega
Σταύρος Σβίγγος στο OK!: Αποκαλύψεις και παιχνίδια με τον Θέμη Γεωργαντά

Ο ηθοποιός μιλάει στον Θέμη Γεωργαντά για συνεργασίες, ένοχες απολαύσεις και θετικά μηνύματα, σε μια παιχνιδιάρικη συνέντευξη
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Σταύρος Σβίγγος ήταν καλεσμένος του Θέμη Γεωργαντά στη στήλη «Themis is Calling» στην εκπομπή OK!, σε μια ζεστή και παιχνιδιάρικη τηλεφωνική συνομιλία γεμάτη αποκαλύψεις και χιούμορ.

Ο ηθοποιός περιέγραψε τον εαυτό του με τρεις λέξεις ως «κοντό, αστείο και καλό άνθρωπο» και παραδέχτηκε πως όταν μένει μόνος στο σπίτι απολαμβάνει να βλέπει τέσσερα προγράμματα ταυτόχρονα στην τηλεόραση. Το τελευταίο μήνυμα που είχε στείλει ήταν απλώς ένα «έρχομαι», ενώ το πρώτο του celebrity crush ήταν η Άννα Τσαλιγοπούλου.

Στο παιχνίδι των γρήγορων ερωτήσεων, ανέφερε ότι είναι πολύ καλός στο να ηρεμεί τους ανθρώπους, ενώ το σημείο του σώματός του που δέχεται τα περισσότερα κομπλιμέντα είναι ο σβέρκος του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το δίλημμα ανάμεσα στον Βασίλη Μπισμπίκη και τον Αντώνη Καριστινό, με τον Σταύρο να απαντά ότι συναισθηματικά τον συνδέει περισσότερο με τον Καριστινό, λόγω της μακράς συνεργασίας τους, ενώ επαγγελματικά εκτιμά τη φρεσκάδα και την καινούρια ενέργεια του Μπισμπίκη.

Κλείνοντας, έστειλε ένα ουσιαστικό μήνυμα για το μέλλον, ευχόμενος υγεία, ειρήνη και δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό είναι να είμαστε δίκαιοι με τον εαυτό μας για να μπορούμε να αγαπήσουμε και τους άλλους. Μια κουβέντα ειλικρινής, ανθρώπινη και γεμάτη θετική ενέργεια, που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.

