MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Fashion 24.12.2025

Πώς να φορέσεις τα αγαπημένα σου τακούνια στο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν χωρίς πόνο

takounia_xristougenna
Όλα τα έξυπνα tips για να απολαύσεις τα parties των γιορτών με ψηλοτάκουνα, χωρίς πόνο και χωρίς να χάσεις τη λάμψη σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι γιορτές είναι η στιγμή που η λάμψη συναντά τη διασκέδαση, και τα ψηλοτάκουνα αποτελούν το αδιαμφισβήτητο σήμα κατατεθέν κάθε εντυπωσιακής εμφάνισης. Το «κλικ-κλακ» στο πάτωμα δεν είναι απλώς ήχος, αλλά ρυθμός που συνοδεύει μουσική, φίλους και γιορτινή διάθεση. Με λίγα έξυπνα μυστικά, μπορείς να απολαύσεις τα ψηλοτάκουνα χωρίς να νιώσεις πόνο ή κούραση και να κρατήσεις τη διάθεση ψηλά μέχρι το τελευταίο τραγούδι.

Η σωστή προσέγγιση δεν είναι μόνο θέμα μόδας, αλλά και άνεσης και προνοητικότητας. Από την επιλογή του σωστού ύψους και του ιδανικού παπουτσιού μέχρι τη σωστή κίνηση και ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της βραδιάς, κάθε λεπτομέρεια παίζει ρόλο ώστε η βραδιά να είναι απολαυστική και χωρίς… «ωχ, τα πόδια μου». Ας δούμε λοιπόν τα πιο χρήσιμα tips για να διατηρήσεις την άνεση και τη λάμψη σε κάθε βήμα.

xristougenniatiko_outfit
https://www.instagram.com/amaliefischer/

Διάβασε επίσης: Παραμονή Χριστουγέννων: Τι να φορέσεις στο ρεβεγιόν χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

Διάλεξε το κατάλληλο ύψος

Το ιδανικό τακούνι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις σίγουρη στο βήμα και όχι απλώς ψηλότερη. Δοκίμασε διαφορετικά ύψη και διάλεξε εκείνο που «γράφει» όμορφα στο look σου, χωρίς να σε πιέζει. Τα block heels ή τα στιβαρά kitten heels προσφέρουν σταθερότητα, ενώ οι λεπτές γόβες ταιριάζουν όταν αισθάνεσαι άνεση να τις υποστηρίξεις. Θυμήσου: στόχος δεν είναι το πιο ψηλό, αλλά το πιο σωστό για σένα.

Φόρεσε άνετα παπούτσια

Η άνεση ξεκινά από την εφαρμογή. Αναζήτησε σχέδια που αγκαλιάζουν το πόδι χωρίς να το σφίγγουν και προτίμησε υλικά με ελαστικότητα και μαλακές σόλες. Οι μικρές λεπτομέρειες, όπως ενσωματωμένα «μαξιλαράκια» ή λεπτά gel pads, μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά και να μετατρέψουν ακόμα και ένα ψηλό τακούνι σε σύμμαχο της άνεσης.

xristougenna_outfit
https://www.instagram.com/amalielundbek/

Κάνε μικρά διαλείμματα

Ο χορός και η ορθοστασία απαιτούν ρυθμό. Κάθε τόσο άλλαξε στάση: από όρθια σε καθιστή, από τακούνι σε flat ή από την πίστα στο μπαρ. Λίγα λεπτά χαλάρωσης ανά ώρα είναι αρκετά για να αποφύγεις την αίσθηση βάρους και να κρατήσεις τα πόδια σου ξεκούραστα.

Διακριτικές ασκήσεις για τα πόδια

Μερικά δευτερόλεπτα είναι αρκετά για να κρατήσεις τα πόδια σε κίνηση και τη ροή αίματος ενεργή. Κυκλικές κινήσεις αστραγάλων, ανυψώσεις στις μύτες ή τέντωμα δακτύλων μέσα στο παπούτσι είναι απλά τρικ που βοηθούν να αποφευχθεί η ένταση και η κούραση.

paris_fashion_week_hairstyle
https://www.instagram.com/streetstylespy.dk/

Μείνε ενυδατωμένη

Η σωστή ενυδάτωση είναι κλειδί για ενέργεια και φρεσκάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Εναλλάσσε τα ποτά με ένα ποτήρι νερό ή sparkling water με φέτα λεμόνι. Θα κρατήσεις το σώμα δροσερό, θα αποφύγεις το βάρος από τη ζέστη και θα νιώσεις αναζωογονημένη.

Extra φροντίδα πριν και μετά

Πριν την έξοδο, ενυδάτωσε τα πέλματα και ρύθμισε σωστά λουράκια ή πόρπες. Μετά τη βραδιά, λίγα λεπτά με τα πόδια λίγο πιο ψηλά, ένα χλιαρό ντους και απαλό μασάζ από τον αστράγαλο προς τη γάμπα θα χαρίσουν αίσθηση ανάλαφρων ποδιών. Μια χαλαρή πρωινή βόλτα θα βοηθήσει να ξεμπλοκάρει η κίνηση και να φύγει η ένταση.

Διάβασε επίσης: Copy the look: To cozy outfit της Claudia Schiffer για το χριστουγεννιάτικο shopping

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Είναι ο Timothée Chalamet ο ράπερ EsDeeKid; Ο ηθοποιός απαντά με μουσικό remix

Είναι ο Timothée Chalamet ο ράπερ EsDeeKid; Ο ηθοποιός απαντά με μουσικό remix

24.12.2025
Επόμενο
Saske: Πώς το σύμπαν του Saskepticism επαναπροσδιόρισε τα όρια της ελληνικής ραπ το 2025

Saske: Πώς το σύμπαν του Saskepticism επαναπροσδιόρισε τα όρια της ελληνικής ραπ το 2025

24.12.2025

Δες επίσης

Last-minute glow: Φρέσκια και λαμπερή επιδερμίδα για τα γιορτινά ρεβεγιόν
Beauty

Last-minute glow: Φρέσκια και λαμπερή επιδερμίδα για τα γιορτινά ρεβεγιόν

24.12.2025
Αυτό είναι το ζώδιο που θεωρείται ο χειρότερος σύντροφος
Life

Αυτό είναι το ζώδιο που θεωρείται ο χειρότερος σύντροφος

24.12.2025
Τα 4 συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι αρχάριοι στη γυμναστική και πώς να τα αποφύγεις
Fitness

Τα 4 συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι αρχάριοι στη γυμναστική και πώς να τα αποφύγεις

23.12.2025
Απλό άγγιγμα, βαθιά χαλάρωση: Η ιαπωνική τεχνική που διώχνει το στρες σε χρόνο dt
Life

Απλό άγγιγμα, βαθιά χαλάρωση: Η ιαπωνική τεχνική που διώχνει το στρες σε χρόνο dt

23.12.2025
Το μπαχαρικό για το τσάι σου που καίει λίπος και ενεργοποιεί τον μεταβολισμό
Life

Το μπαχαρικό για το τσάι σου που καίει λίπος και ενεργοποιεί τον μεταβολισμό

23.12.2025
8 χρόνια χρειάζεσαι για να ξεπεράσεις πλήρως τον πρώην σου σύμφωνα με νέα μελέτη
Life

8 χρόνια χρειάζεσαι για να ξεπεράσεις πλήρως τον πρώην σου σύμφωνα με νέα μελέτη

23.12.2025
3 στολίδια που φέρνουν τύχη – Πρόσθεσέ τα στο δέντρο ακόμα και τελευταία στιγμή
Life

3 στολίδια που φέρνουν τύχη – Πρόσθεσέ τα στο δέντρο ακόμα και τελευταία στιγμή

23.12.2025
Τα 3 ζώδια που λένε «Δεν πειράζει» και εννοούν «Θα το θυμάσαι για πάντα»
Life

Τα 3 ζώδια που λένε «Δεν πειράζει» και εννοούν «Θα το θυμάσαι για πάντα»

23.12.2025
H γαλοπούλα με πορτοκάλι και μέλι που λατρέψουν οι πάντες στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Food

H γαλοπούλα με πορτοκάλι και μέλι που λατρέψουν οι πάντες στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι

23.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει