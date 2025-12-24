Είναι ο Timothée Chalamet ο ράπερ EsDeeKid; Ο ηθοποιός απαντά με μουσικό remix

Ο Timothée Chalamet αποφάσισε να δώσει ο ίδιος την απάντηση σε μία από τις πιο διαδεδομένες μουσικές φήμες της χρονιάς, συμμετέχοντας σε remix του τραγουδιού «4 Raws» του EsDeeKid. Για μήνες κυκλοφορούσε έντονα στο διαδίκτυο η θεωρία ότι ο μασκοφόρος rapper από το Λίβερπουλ δεν ήταν άλλος από τον ίδιο τον Timothée Chalamet. Η νέα ηχογράφηση έρχεται να βάλει οριστικό τέλος σε αυτή τη σεναριολογία. Ο Timothée Chalamet ανάρτησε απόσπασμα του βίντεο κλιπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανιζόμενος να ραπάρει δίπλα στον EsDeeKid σε σκηνές που εκτείνονται από μια ασφυκτικά μικρή κουζίνα έως ένα συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών. Η παρουσία του είναι άμεση και αυτοσαρκαστική.

Στο τραγούδι, ο Timothée Chalamet αναφέρεται στην καθημερινότητά του και στη δημόσια εικόνα του, λέγοντας «Έχω μοντέλα στο Peckham και οδηγάω νοικιασμένα στο Wrexham». Σε άλλο σημείο μιλά ανοιχτά για τη σχέση του με την Kylie Jenner, ραπάροντας «Εδώ ο Timothée Chalamet προσπαθεί να μαζέψει 100 εκατομμύρια, το κορίτσι έχει ένα δισεκατομμύριο». Συνεχίζει με πιο προκλητικό ύφος προσθέτοντας «Περνάω καλά, απλώς στέλνω μηνύματα, η ζωή μου είναι νέα και ανήσυχη».

Ο Timothée Chalamet επιταχύνει τον ρυθμό του πάνω στο παραμορφωμένο beat του κομματιού και σχολιάζει τη διασημότητα και την κινηματογραφική του πορεία, λέγοντας «Η ζωή μου είναι όπερα, κοίτα τα Oscars, κοίτα τις ταινίες, κοίτα ποια με διαλέγει, κοίτα τους haters που θέλουν να με πάνε στα δικαστήρια». Το βίντεο διαμοιράστηκε δεκάδες χιλιάδες φορές μέσα σε λίγες ώρες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της απρόσμενης συνεργασίας. Αν κυκλοφορήσει πλήρης εκδοχή του remix, θεωρείται πιθανό ότι το «4 Raws» θα επιστρέψει ψηλά στα βρετανικά charts.

Ο EsDeeKid, μέσα σε λίγους μήνες, έχει μετατραπεί από σχεδόν άγνωστος καλλιτέχνης στον πιο δημοφιλή rapper του Ηνωμένου Βασιλείου. Το τραγούδι «Century» μπήκε στο top 10, ενώ το άλμπουμ «Rebel» αναδείχθηκε τον Νοέμβριο ως το πιο streamed rap άλμπουμ παγκοσμίως στο Spotify και παραμένει στο top 20.

Ο EsDeeKid δεν έχει δώσει ποτέ συνέντευξη και συνεχίζει να κρύβει το πρόσωπό του, επιτρέποντας μόνο σπάνιες ματιές στα μάτια του. Αυτό ακριβώς τροφοδότησε τις φήμες ότι πίσω από τη μάσκα βρισκόταν ο Timothée Chalamet. Όταν ο Greg James τον ρώτησε πρόσφατα στο BBC Radio One για τη φημολογούμενη σύνδεση, ο Timothée Chalamet απάντησε αινιγματικά «Όλα θα αποκαλυφθούν στον σωστό χρόνο». Παράλληλα με τη μουσική του εμφάνιση, ο Timothée Chalamet συνεχίζει τη δυναμική κινηματογραφική του πορεία. Ερμήνευσε ο ίδιος τα τραγούδια του Bob Dylan στην ταινία «A Complete Unknown», για την οποία προτάθηκε για Oscar. Έχει δηλώσει ανοιχτά τον θαυμασμό του για τη βρετανική underground rap σκηνή, αναφέροντας πρόσφατα τον Fakemink και τη Susan Boyle ως δύο από τους Βρετανούς καλλιτέχνες που εκτιμά ιδιαίτερα. Ο Timothée Chalamet θεωρείται επίσης ισχυρό φαβορί για Oscar για την ταινία «Marty Supreme», μετά την περσινή ήττα του από τον Adrien Brody για το «The Brutalist».

