MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 24.12.2025

Ο A$AP Rocky ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Don’t Be Dumb

Το «Don’t Be Dumb», το οποίο ο A$AP Rocky χαρακτηρίζει αριστούργημα, έρχεται 7 χρόνια μετά το προηγούμενο άλμπουμ του με τίτλο «Testing», το οποίο κυκλοφόρησε το 2018
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο A$AP Rocky έβαλε τέλος σε μια από τις μακροβιότερες αναμονές της σύγχρονης μουσικής σκηνής, ανακοινώνοντας επίσημα την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου του album με τίτλο «Don’t Be Dumb». Ο καλλιτέχνης από το Harlem γνωστοποίησε ότι ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 16 Ιανουαρίου 2026, προσφέροντας στους θαυμαστές του ένα πρόωρο χριστουγεννιάτικο δώρο. Ο A$AP Rocky έκανε τη σχετική ανακοίνωση μέσω instagram, δημοσιεύοντας το εξώφυλλο του album και συνοδεύοντάς το με προσωπικό μήνυμα, στο οποίο χαρακτήρισε το έργο «αριστούργημα». Στη δήλωσή του ανέφερε «16 Ιανουαρίου 2026 το Don’t Be Dumb θα είναι διαθέσιμο σε βινύλια CD κασέτες και ψηφιακές πλατφόρμες ευχαριστώ κάθε δημιουργό και μουσικό που με βοήθησε σε αυτό το αριστούργημα».

Διάβασε επίσης: Ο A$AP Rocky αποκαλύπτει το εξώφυλλο του Don’t Be Dumb με την υπογραφή του Tim Burton

Το «Don’t Be Dumb» έρχεται περισσότερα από 7 χρόνια μετά το προηγούμενο άλμπουμ του A$AP Rocky με τίτλο «Testing», το οποίο κυκλοφόρησε το 2018. Παρά το μεγάλο διάστημα απουσίας του από τη δισκογραφία, το ενδιαφέρον του κοινού παρέμεινε έντονο, με την ανακοίνωση να προκαλεί άμεσο κύμα ενθουσιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί θαυμαστές έγραψαν ότι ο A$AP Rocky επιστρέφει σαν να μην έλειψε ποτέ, ενώ άλλοι υπογράμμισαν ότι το 2026 ξεκινά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η εμπλοκή του Tim Burton στο album, αν και ο ακριβής ρόλος του διάσημου σκηνοθέτη δεν έχει αποσαφηνιστεί. Ο A$AP Rocky είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Billboard ότι παρουσίασε το album στον Tim Burton και έλαβε ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση. Όπως είχε δηλώσει τότε «κάθισα και έπαιξα το album στον Tim Burton και του άρεσε πάρα πολύ κουνούσε το κεφάλι του και έλεγε δεν ήξερα ότι φτιάχνεις τέτοιου είδους μουσική». Οι φήμες για επικείμενη κυκλοφορία είχαν ενταθεί ήδη από τον Νοέμβριο, όταν ο A$AP Rocky εμφανίστηκε στο φεστιβάλ Camp Flog Gnaw φορώντας φούτερ με τον αριθμό 01162026 τυπωμένο στο μανίκι, στοιχείο που πολλοί θεώρησαν μήνυμα προς τους θαυμαστές του. Με το «Don’t Be Dumb», ο A$AP Rocky δεν επιστρέφει απλώς στη δισκογραφία, αλλά επιχειρεί να επανατοποθετηθεί στο επίκεντρο της σύγχρονης μουσικής σκηνής, επενδύοντας σε μια κυκλοφορία που ήδη πριν ακουστεί έχει δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες.

Διάβασε επίσης: Το preppy όπως δεν το έχουμε ξαναδεί: Η bold εκδοχή του A$AP Rocky

Δες κι αυτό…

24.12.2025
