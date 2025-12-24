Ρήγμα στην Ιταλία για τη Eurovision 2026 – Συνδικάτα ζητούν αποχώρηση από τον διαγωνισμό

MadWalk 2025 Mega
Ρήγμα στην Ιταλία για τη Eurovision - Συνδικάτα ζητούν αποχώρηση από τον διαγωνισμό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καθώς η Eurovision οδεύει προς τη 70ή της επέτειο, με τη Βιέννη να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό του 2026, το παρασκήνιο στις εθνικές ραδιοτηλεοράσεις θυμίζει πεδίο σύγκρουσης. Αντί για πανηγυρικό κλίμα, κυριαρχούν οι αντιπαραθέσεις, οι πολιτικές ενστάσεις και οι έντονες πιέσεις προς τους δημόσιους φορείς.

Στην Ιταλία, η κατάσταση είναι εκρηκτική. Παρότι η RAI επιβεβαίωσε επίσημα τη συμμετοχή της χώρας στη Eurovision 2026, η απόφαση αυτή άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Το συνδικάτο USB – RAI ξεκίνησε οργανωμένη καμπάνια συλλογής υπογραφών, ζητώντας από τη δημόσια τηλεόραση να αποσυρθεί πλήρως από τον διαγωνισμό. Η σύγκρουση εξελίσσεται σε μετωπική. Από τη μία πλευρά, η διοίκηση της RAI υπενθυμίζει ότι η Ιταλία αποτελεί ιδρυτικό μέλος και έναν από τους βασικούς χρηματοδότες της Eurovision, ως χώρα των Big Five. Από την άλλη, εργαζόμενοι και συνδικαλιστές κατηγορούν τη διοίκηση ότι αγνοεί τις ηθικές προεκτάσεις της συμμετοχής, σε μια χρονιά με έντονο γεωπολιτικό φορτίο.

Eurovision 2026: Αυτό είναι το πρόσωπο που θα αναλάβει τον Εθνικό Τελικό

Διάβασε επίσης: Good Job Nicky: «Πάω μόνο για την πρωτιά στον εθνικό τελικό της Eurovision»

Σε ανακοίνωσή της στις 5 Δεκεμβρίου, η RAI τόνισε ότι η παρουσία της Ιταλίας στη Βιέννη επιβεβαιώνει τη δέσμευση της χώρας στην προώθηση της μουσικής και του πολιτισμού σε διεθνές επίπεδο. Για τη διοίκηση, η Eurovision παραμένει ένας μοναδικός θεσμός πολιτιστικής σύνδεσης, στον οποίο η Ιταλία δεν σκοπεύει να γυρίσει την πλάτη. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι ο εκπρόσωπος της χώρας για το 2026 θα αναδειχθεί, όπως παραδοσιακά, μέσα από το Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο.

Ωστόσο, το συνδικάτο USB – RAI υιοθετεί εντελώς διαφορετική γραμμή. Στόχος του, όπως αναφέρει, είναι η Ιταλία να αναλάβει τον ρόλο του «ηθικού παραδείγματος», ακολουθώντας το δρόμο χωρών που έχουν ήδη αποχωρήσει από τη διοργάνωση. Μεταξύ αυτών, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ολλανδία και η Ισλανδία, οι οποίες έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν – ούτε καν θα μεταδώσουν – τη Eurovision 2026, λόγω της επιβεβαιωμένης συμμετοχής του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Euronews, η καμπάνια της USB – RAI έχει ήδη συγκεντρώσει περίπου 3.000 υπογραφές, με τους διοργανωτές να δηλώνουν ότι ο στόχος είναι να πολλαπλασιαστεί αυτός ο αριθμός. Στο επόμενο στάδιο, το συνδικάτο σκοπεύει να προσεγγίσει πρόσωπα με ισχυρή δημόσια παρουσία, ώστε να αυξηθεί η πίεση προς τη διοίκηση της RAI. Η κρίση που έχει ξεσπάσει γύρω από τη Eurovision 2026 ξεπερνά τα όρια της μουσικής. Η απόφαση της EBU να διατηρήσει τη συμμετοχή του Ισραήλ, εν μέσω πολέμου στη Γάζα, έχει μετατρέψει τον διαγωνισμό σε διπλωματικό ναρκοπέδιο, απειλώντας τη συνοχή και το κύρος του θεσμού.

Με τον αριθμό των συμμετεχουσών χωρών να περιορίζεται πλέον στις 35, η επετειακή Eurovision κινδυνεύει να μείνει στην ιστορία όχι για τα τραγούδια και τις εμφανίσεις, αλλά για τις αποχωρήσεις, τα μποϊκοτάζ και τις έντονες ηθικές αντιπαραθέσεις. Παρά τις επιστροφές χωρών όπως η Βουλγαρία, η Μολδαβία και η Ρουμανία, το κενό που αφήνουν ισχυροί «παίκτες» παραμένει εμφανές.

Eurovision: Αλλάζει το όριο ηλικίας - Από το 2027 μόνο διαγωνιζόμενοι άνω των 18

Εάν τελικά η Ιταλία ακολουθήσει το δρόμο της αποχώρησης, η Eurovision 2026 θα διεξαχθεί με τη στήριξη μόλις τριών από τις πέντε χώρες των Big Five: της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Την ίδια ώρα, φορείς όπως το φλαμανδικό δίκτυο VRT στο Βέλγιο έχουν εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή τους στο κίνημα αποχής, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μη μετάδοσης του διαγωνισμού. Η Eurovision του 2026, πριν καν ξεκινήσει, δοκιμάζει τα όριά της.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτό είναι το πρόσωπο που θα αναλάβει τον Εθνικό Τελικό

