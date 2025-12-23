8 χρόνια χρειάζεσαι για να ξεπεράσεις πλήρως τον πρώην σου σύμφωνα με νέα μελέτη

Ο χωρισμός είναι πάντα μια δύσκολη διαδικασία. Αποτελεί μια μορφή πένθους που κάθε άνθρωπος πρέπει να βιώσει προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά. Μέσα σου, κάτι παραμένει και είναι απολύτως φυσιολογικό. Το ερώτημα είναι: πόσος χρόνος χρειάζεται για να ξεπεράσεις πραγματικά μια πρώην σχέση;

Τι λέει η έρευνα

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Social Psychological and Personality Science επιβεβαιώνει αυτό που όλοι υποπτευόμασταν: για να ξεκολλήσεις από έναν/μία πρώην, χρειάζεσαι πολύ περισσότερο από μια νέα γνωριμία και μερικά ποτά. Στόχος της έρευνας ήταν να εξετάσει τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα των συναισθηματικών δεσμών μετά τον χωρισμό. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να είναι ενήλικες, να έχουν ζήσει τουλάχιστον μία σχέση διάρκειας άνω των δύο ετών και ο/η πρώην σύντροφος να είναι ακόμα εν ζωή κατά τη διάρκεια της μελέτης. Με ερωτηματολόγια αξιολογήθηκε ο βαθμός συναισθηματικού δεσίματος με τους/τις πρώην και διαπιστώθηκε ποιος είχε τερματίσει τη σχέση: ο συμμετέχων ή ο/η πρώην.

Τα αποτελέσματα

Τα ευρήματα ήταν εν μέρει ενθαρρυντικά, αλλά και κάπως ωμά ρεαλιστικά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σχεδόν όλοι τελικά καταφέρνουν να ξεπεράσουν τον/την πρώην τους, αλλά η διαδικασία είναι πολύ πιο αργή απ’ ό,τι φαντάζονται πολλοί.

Για να φτάσει κάποιος στα μισά της διαδικασίας, απαιτούνται περίπου 4,2 χρόνια. Για να ξεπεράσει ολοκληρωτικά την πρώην σχέση, χρειάζονται σχεδόν 8 χρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συναισθηματική σύνδεση δεν εξαφανίζεται ποτέ πλήρως.

Η σημασία της αποχής από την επικοινωνία

Η έρευνα επισημαίνει κάτι ακόμα σημαντικό: η επικοινωνία με τον/την πρώην παρατείνει τη διαδικασία. Ακόμα κι αν στέλνεις μηνύματα όπως «τι κάνεις;» στις 2 το πρωί ή κάνετε like ο ένας στον άλλο στα social media, το ρολόι σταματάει. Η συναισθηματική απεξάρτηση παρατείνεται σημαντικά αν η επαφή δεν διακοπεί εντελώς.

Ο χωρισμός είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο, υπομονή και αυτογνωσία. Η αποδοχή των συναισθημάτων σου και η ολική αποχή από τον/την πρώην μπορεί να κάνει τη διαφορά, ενώ τα «γρήγορα τρικ» όπως φλερτ ή social media hacks δεν αρκούν για να ξεπεράσεις πραγματικά τη σχέση.

