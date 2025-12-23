MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Σχέσεις 23.12.2025

8 χρόνια χρειάζεσαι για να ξεπεράσεις πλήρως τον πρώην σου σύμφωνα με νέα μελέτη

8 χρόνια χρειάζεσαι για να ξεπεράσεις πλήρως τον πρώην σου σύμφωνα με νέα μελέτη
Η διαδικασία είναι πολύ πιο αργή απ’ ό,τι φαντάζονται και πιστεύουμε πολλοί
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο χωρισμός είναι πάντα μια δύσκολη διαδικασία. Αποτελεί μια μορφή πένθους που κάθε άνθρωπος πρέπει να βιώσει προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά. Μέσα σου, κάτι παραμένει και είναι απολύτως φυσιολογικό. Το ερώτημα είναι: πόσος χρόνος χρειάζεται για να ξεπεράσεις πραγματικά μια πρώην σχέση;

Τι λέει η έρευνα

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Social Psychological and Personality Science επιβεβαιώνει αυτό που όλοι υποπτευόμασταν: για να ξεκολλήσεις από έναν/μία πρώην, χρειάζεσαι πολύ περισσότερο από μια νέα γνωριμία και μερικά ποτά. Στόχος της έρευνας ήταν να εξετάσει τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα των συναισθηματικών δεσμών μετά τον χωρισμό. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να είναι ενήλικες, να έχουν ζήσει τουλάχιστον μία σχέση διάρκειας άνω των δύο ετών και ο/η πρώην σύντροφος να είναι ακόμα εν ζωή κατά τη διάρκεια της μελέτης. Με ερωτηματολόγια αξιολογήθηκε ο βαθμός συναισθηματικού δεσίματος με τους/τις πρώην και διαπιστώθηκε ποιος είχε τερματίσει τη σχέση: ο συμμετέχων ή ο/η πρώην.

Όταν το φλερτ γίνεται χειραγώγηση: Τι είναι το «Negging» και γιατί καταστρέφει τις σχέσεις
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Cuffing season: Πώς να απολαύσεις τον χειμώνα αν είσαι single – Οδηγός επιβίωσης

Τα αποτελέσματα

Τα ευρήματα ήταν εν μέρει ενθαρρυντικά, αλλά και κάπως ωμά ρεαλιστικά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σχεδόν όλοι τελικά καταφέρνουν να ξεπεράσουν τον/την πρώην τους, αλλά η διαδικασία είναι πολύ πιο αργή απ’ ό,τι φαντάζονται πολλοί.

Για να φτάσει κάποιος στα μισά της διαδικασίας, απαιτούνται περίπου 4,2 χρόνια. Για να ξεπεράσει ολοκληρωτικά την πρώην σχέση, χρειάζονται σχεδόν 8 χρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συναισθηματική σύνδεση δεν εξαφανίζεται ποτέ πλήρως.

Floodlighting
Pinterest.com

Η σημασία της αποχής από την επικοινωνία

Η έρευνα επισημαίνει κάτι ακόμα σημαντικό: η επικοινωνία με τον/την πρώην παρατείνει τη διαδικασία. Ακόμα κι αν στέλνεις μηνύματα όπως «τι κάνεις;» στις 2 το πρωί ή κάνετε like ο ένας στον άλλο στα social media, το ρολόι σταματάει. Η συναισθηματική απεξάρτηση παρατείνεται σημαντικά αν η επαφή δεν διακοπεί εντελώς.

Ο χωρισμός είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο, υπομονή και αυτογνωσία. Η αποδοχή των συναισθημάτων σου και η ολική αποχή από τον/την πρώην μπορεί να κάνει τη διαφορά, ενώ τα «γρήγορα τρικ» όπως φλερτ ή social media hacks δεν αρκούν για να ξεπεράσεις πραγματικά τη σχέση.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Όταν το φλερτ γίνεται χειραγώγηση: Τι είναι το «Negging» και γιατί καταστρέφει τις σχέσεις

Δες κι αυτό… 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Μελέτη ΧΩΡΙΣΜΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
3 στολίδια που φέρνουν τύχη – Πρόσθεσέ τα στο δέντρο ακόμα και τελευταία στιγμή

3 στολίδια που φέρνουν τύχη – Πρόσθεσέ τα στο δέντρο ακόμα και τελευταία στιγμή

23.12.2025
Επόμενο
KINO ATHENS: Eιδικό αφιέρωμα στο έργο της Sofia Bohdanowicz

KINO ATHENS: Eιδικό αφιέρωμα στο έργο της Sofia Bohdanowicz

23.12.2025

Δες επίσης

3 στολίδια που φέρνουν τύχη – Πρόσθεσέ τα στο δέντρο ακόμα και τελευταία στιγμή
Life

3 στολίδια που φέρνουν τύχη – Πρόσθεσέ τα στο δέντρο ακόμα και τελευταία στιγμή

23.12.2025
Τα 3 ζώδια που λένε «Δεν πειράζει» και εννοούν «Θα το θυμάσαι για πάντα»
Life

Τα 3 ζώδια που λένε «Δεν πειράζει» και εννοούν «Θα το θυμάσαι για πάντα»

23.12.2025
H γαλοπούλα με πορτοκάλι και μέλι που λατρέψουν οι πάντες στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Food

H γαλοπούλα με πορτοκάλι και μέλι που λατρέψουν οι πάντες στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι

23.12.2025
1566: Το health shortcut σου
Life

1566: Το health shortcut σου

23.12.2025
Παραμονή Χριστουγέννων: Τι να φορέσεις στο ρεβεγιόν χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία
Fashion

Παραμονή Χριστουγέννων: Τι να φορέσεις στο ρεβεγιόν χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

23.12.2025
Σπύρακι πριν το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων; Το concealer sandwich θα το κάνει παρελθόν
Beauty

Σπύρακι πριν το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων; Το concealer sandwich θα το κάνει παρελθόν

23.12.2025
Αυτά είναι τα outfits που θα θες να κάνεις recreate από τη νέα σεζόν του Emily in Paris
Fashion

Αυτά είναι τα outfits που θα θες να κάνεις recreate από τη νέα σεζόν του Emily in Paris

23.12.2025
Έξαρση γρίπης τα Χριστούγεννα: Προσοχή στην ταχεία μετάδοση – 5 βασικά μέτρα προστασίας
Life

Έξαρση γρίπης τα Χριστούγεννα: Προσοχή στην ταχεία μετάδοση – 5 βασικά μέτρα προστασίας

23.12.2025
Αυτό είναι το ζώδιο που θα ξαναβρεί τη λάμψη του το 2026
Life

Αυτό είναι το ζώδιο που θα ξαναβρεί τη λάμψη του το 2026

23.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών