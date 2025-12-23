MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
City Guide 23.12.2025

KINO ATHENS: Eιδικό αφιέρωμα στο έργο της Sofia Bohdanowicz

~εκεί όπου το σινεμά παραμένει ελεύθερο~ - 12 - 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 - Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας Σπίτι εννοιολογικά προκλητικών ταινιών Ιndependent Heroine: Sofia Bohdanowicz
Mad.gr

Το KINO ATHENS ανακοινώνει ειδικό αφιέρωμα στο κινηματογραφικό έργο της Sofia Bohdanowicz

Το KINO ATHENS – Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας έχει την τιμή να παρουσιάσει ένα εκτενές αφιέρωμα στο συνολικό έργο της βραβευμένης Καναδής δημιουργού Sofia Bohdanowicz, στο πλαίσιο της 4ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 22 Μαρτίου 2026, υπό την Αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ειδικό αυτό πρόγραμμα συγκεντρώνει τις πολυβραβευμένες μεγάλου μήκους ταινίες, τα καθοριστικά μικρού μήκους έργα και τις σημαντικές συνεργασίες που έχουν αναδείξει τη Bohdanowicz ως μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές του σύγχρονου ανεξάρτητου κινηματογράφου. Τα τελευταία δέκα χρόνια, η δημιουργός έχει χαράξει μια μοναδική πορεία, κινούμενη ανάμεσα στη μυθοπλασία και το ντοκιμαντέρ, με βαθιά προσωπική ενασχόληση με τη μνήμη, την οικογενειακή ιστορία και την ίδια την πράξη της αφήγησης.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τις μεγάλου μήκους ταινίες που σκιαγραφούν την καλλιτεχνική της εξέλιξη:

  • Never Eat Alone (2016), το ντεμπούτο της, μια τρυφερή εξερεύνηση της μοναξιάς και της νοσταλγίας μέσα από την προσπάθεια μιας ηλικιωμένης γυναίκας να επανασυνδεθεί με το παρελθόν της· η ταινία της χάρισε το Βραβείο Αναδυόμενης Καναδής Σκηνοθέτιδας στο Φεστιβάλ του Βανκούβερ.
  • Maison du Bonheur (2017), ένα ποιητικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή της 77χρονης Juliane Sellam στη Μονμάρτη, που ξεχώρισε για την οικειότητα και τη σιωπηλή του δύναμη.
  • MS Slavic 7 (2019), σε συν-σκηνοθεσία με τη σταθερή συνεργάτιδά της Deragh Campbell, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βερολίνου και συνδυάζει την αρχειακή ανακάλυψη με τη συναισθηματική ενδοσκόπηση.
  • Measures for a Funeral (2024), ένα πολυεπίπεδο δράμα που εμβαθύνει στη θεματική του πένθους, της μνήμης και της ζωής της επαναλαμβανόμενης ηρωίδας της, αναπτυγμένο στο Oxbelly.

 

Το αφιέρωμα αναδεικνύει επίσης το σημαντικό έργο της στη μικρού μήκους φόρμα, όπως το Point and Line to Plane (2020), καθώς και παλαιότερα μικρού μήκους φιλμ και την τριλογία της γύρω από την απουσία, την οικογενειακή μνήμη και την ανάμνηση.

Sofia Bohdanowicz: Chasing the Chimera

Γεννημένη και εγκατεστημένη στο Τορόντο, η Sofia Bohdanowicz είναι σκηνοθέτιδα, διευθύντρια φωτογραφίας, μοντέζ και παραγωγός. Το έργο της έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με το Jay Scott Prize από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου του Τορόντο και με πληθώρα διεθνών βραβείων. Οι ταινίες της έχουν προβληθεί σε σημαντικά φεστιβάλ και κινηματογραφικά ιδρύματα παγκοσμίως, όπως τα BAFICI, DocLisboa, Cinemateca de Bogotá και Harvard Film Archive.

Το σινεμά της κινείται ανάμεσα στη βιωμένη εμπειρία και την κινηματογραφική φόρμα, συνδυάζοντας προσωπικά αρχεία, μυθοπλασία, δοκιμιακή γραφή και ντοκιμαντερίστικο ρεαλισμό. Ένα σινεμά εσωτερικό, τολμηρό και βαθιά συγκινητικό, που αρνείται την εύκολη κατηγοριοποίηση.

Η Sofia Bohdanowicz θα παρευρεθεί στο Φεστιβάλ, παρουσιάζοντας το σύνολο του έργου της και πραγματοποιώντας masterclass με τίτλο Chasing the Chimera. Με αφετηρία την έννοια της Χίμαιρας — τόσο ως μυθολογικό πλάσμα όσο και ως άπιαστο όραμα — το masterclass θα εστιάσει στο «σινεμά της διαδικασίας»: στη δημιουργία μέσα από τα δεδομένα, τις αστοχίες και τους περιορισμούς, αντιμετωπίζοντας το λάθος όχι ως εμπόδιο αλλά ως δώρο και αποκάλυψη.

Με αυτό το αφιέρωμα, το KINO ATHENS συνεχίζει να τιμά τη ελευθερία, το θάρρος και την καινοτομία του ανεξάρτητου κινηματογράφου — εκεί όπου το σινεμά παραμένει ελεύθερο.

Το αφιέρωμα υλοποιείται με την αποκλειστική υποστήριξη της Πρεσβείας του Καναδά στην Αθήνα.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ και τις προηγούμενες εκδόσεις του στην ιστοσελίδα www.kinoathens.org

Μείνετε συντονισμένοι με τα νέα του ΚΙΝΟ Athens κάνοντας εγγραφή στο newsletter και στα Facebook • Instagram  TikTok.

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
KINO ATHENS κινηματογράφος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
8 χρόνια χρειάζεσαι για να ξεπεράσεις πλήρως τον πρώην σου σύμφωνα με νέα μελέτη

8 χρόνια χρειάζεσαι για να ξεπεράσεις πλήρως τον πρώην σου σύμφωνα με νέα μελέτη

23.12.2025
Επόμενο
Το μπαχαρικό για το τσάι σου που καίει λίπος και ενεργοποιεί τον μεταβολισμό

Το μπαχαρικό για το τσάι σου που καίει λίπος και ενεργοποιεί τον μεταβολισμό

23.12.2025

Δες επίσης

Stranger Things 5: Οι Duffer Brothers αποκάλυψαν την συγκλονιστική διάρκεια των τελευταίων επεισοδίων
Cinema

Stranger Things 5: Οι Duffer Brothers αποκάλυψαν την συγκλονιστική διάρκεια των τελευταίων επεισοδίων

23.12.2025
Οδύσσεια: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο trailer με τον Matt Damon
Cinema

Οδύσσεια: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο trailer με τον Matt Damon

23.12.2025
Οι ταινίες που περιμέναμε με ανυπομονησία το 2025 και τελικά «έφαγαν» Χ
Cinema

Οι ταινίες που περιμέναμε με ανυπομονησία το 2025 και τελικά «έφαγαν» Χ

23.12.2025
Ο Paul King αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της ταινίας Labubu
Cinema

Ο Paul King αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της ταινίας Labubu

23.12.2025
Άνοιγμα με 345 εκατ. το Avatar – Σαρώνει το Zootopia με 1.27 δισ.
Cinema

Άνοιγμα με 345 εκατ. το Avatar – Σαρώνει το Zootopia με 1.27 δισ.

22.12.2025
Το μυστικό του Χριστόψωμου: Γιατί βάζουμε πάντα ένα καρύδι και τι συμβολίζει για τα Χριστούγεννα και την τύχη του σπιτιού;
City Guide

Το μυστικό του Χριστόψωμου: Γιατί βάζουμε πάντα ένα καρύδι και τι συμβολίζει για τα Χριστούγεννα και την τύχη του σπιτιού;

22.12.2025
Emily in Greece; Η αινιγματική απάντηση της Lily Collins
Cinema

Emily in Greece; Η αινιγματική απάντηση της Lily Collins

22.12.2025
Έφυγε από τη ζωή η Ντόρα Γιαννακοπούλου, η συγγραφέας της Πρόβας νυφικού
City Guide

Έφυγε από τη ζωή η Ντόρα Γιαννακοπούλου, η συγγραφέας της Πρόβας νυφικού

22.12.2025
Αυτοκτόνησε στα 46 του ο James Ransone του The Wire
Cinema

Αυτοκτόνησε στα 46 του ο James Ransone του The Wire

22.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

ΚΑΙΡΟΣ: Χριστούγεννα με βροχές και αρκετό κρύο

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης στην Ελλάδα: Τι συμφέρει ανά περιοχή, επιφάνεια και χρήση

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών

Κ. Σουρβάνος στο “Π”: Πώς να αποφύγετε την κατάθλιψη και το άγχος των εορτών