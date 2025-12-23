KINO ATHENS: Eιδικό αφιέρωμα στο έργο της Sofia Bohdanowicz

~εκεί όπου το σινεμά παραμένει ελεύθερο~ - 12 - 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 - Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας Σπίτι εννοιολογικά προκλητικών ταινιών Ιndependent Heroine: Sofia Bohdanowicz

Το KINO ATHENS ανακοινώνει ειδικό αφιέρωμα στο κινηματογραφικό έργο της Sofia Bohdanowicz

Το KINO ATHENS – Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας έχει την τιμή να παρουσιάσει ένα εκτενές αφιέρωμα στο συνολικό έργο της βραβευμένης Καναδής δημιουργού Sofia Bohdanowicz, στο πλαίσιο της 4ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 22 Μαρτίου 2026, υπό την Αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ειδικό αυτό πρόγραμμα συγκεντρώνει τις πολυβραβευμένες μεγάλου μήκους ταινίες, τα καθοριστικά μικρού μήκους έργα και τις σημαντικές συνεργασίες που έχουν αναδείξει τη Bohdanowicz ως μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές του σύγχρονου ανεξάρτητου κινηματογράφου. Τα τελευταία δέκα χρόνια, η δημιουργός έχει χαράξει μια μοναδική πορεία, κινούμενη ανάμεσα στη μυθοπλασία και το ντοκιμαντέρ, με βαθιά προσωπική ενασχόληση με τη μνήμη, την οικογενειακή ιστορία και την ίδια την πράξη της αφήγησης.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τις μεγάλου μήκους ταινίες που σκιαγραφούν την καλλιτεχνική της εξέλιξη:

Never Eat Alone (2016) , το ντεμπούτο της, μια τρυφερή εξερεύνηση της μοναξιάς και της νοσταλγίας μέσα από την προσπάθεια μιας ηλικιωμένης γυναίκας να επανασυνδεθεί με το παρελθόν της· η ταινία της χάρισε το Βραβείο Αναδυόμενης Καναδής Σκηνοθέτιδας στο Φεστιβάλ του Βανκούβερ.

, το ντεμπούτο της, μια τρυφερή εξερεύνηση της μοναξιάς και της νοσταλγίας μέσα από την προσπάθεια μιας ηλικιωμένης γυναίκας να επανασυνδεθεί με το παρελθόν της· η ταινία της χάρισε το Βραβείο Αναδυόμενης Καναδής Σκηνοθέτιδας στο Φεστιβάλ του Βανκούβερ. Maison du Bonheur (2017) , ένα ποιητικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή της 77χρονης Juliane Sellam στη Μονμάρτη, που ξεχώρισε για την οικειότητα και τη σιωπηλή του δύναμη.

, ένα ποιητικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή της 77χρονης Juliane Sellam στη Μονμάρτη, που ξεχώρισε για την οικειότητα και τη σιωπηλή του δύναμη. MS Slavic 7 (2019) , σε συν-σκηνοθεσία με τη σταθερή συνεργάτιδά της Deragh Campbell, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βερολίνου και συνδυάζει την αρχειακή ανακάλυψη με τη συναισθηματική ενδοσκόπηση.

, σε συν-σκηνοθεσία με τη σταθερή συνεργάτιδά της Deragh Campbell, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βερολίνου και συνδυάζει την αρχειακή ανακάλυψη με τη συναισθηματική ενδοσκόπηση. Measures for a Funeral (2024), ένα πολυεπίπεδο δράμα που εμβαθύνει στη θεματική του πένθους, της μνήμης και της ζωής της επαναλαμβανόμενης ηρωίδας της, αναπτυγμένο στο Oxbelly.

Το αφιέρωμα αναδεικνύει επίσης το σημαντικό έργο της στη μικρού μήκους φόρμα, όπως το Point and Line to Plane (2020), καθώς και παλαιότερα μικρού μήκους φιλμ και την τριλογία της γύρω από την απουσία, την οικογενειακή μνήμη και την ανάμνηση.

Sofia Bohdanowicz: Chasing the Chimera

Γεννημένη και εγκατεστημένη στο Τορόντο, η Sofia Bohdanowicz είναι σκηνοθέτιδα, διευθύντρια φωτογραφίας, μοντέζ και παραγωγός. Το έργο της έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με το Jay Scott Prize από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου του Τορόντο και με πληθώρα διεθνών βραβείων. Οι ταινίες της έχουν προβληθεί σε σημαντικά φεστιβάλ και κινηματογραφικά ιδρύματα παγκοσμίως, όπως τα BAFICI, DocLisboa, Cinemateca de Bogotá και Harvard Film Archive.

Το σινεμά της κινείται ανάμεσα στη βιωμένη εμπειρία και την κινηματογραφική φόρμα, συνδυάζοντας προσωπικά αρχεία, μυθοπλασία, δοκιμιακή γραφή και ντοκιμαντερίστικο ρεαλισμό. Ένα σινεμά εσωτερικό, τολμηρό και βαθιά συγκινητικό, που αρνείται την εύκολη κατηγοριοποίηση.

Η Sofia Bohdanowicz θα παρευρεθεί στο Φεστιβάλ, παρουσιάζοντας το σύνολο του έργου της και πραγματοποιώντας masterclass με τίτλο Chasing the Chimera. Με αφετηρία την έννοια της Χίμαιρας — τόσο ως μυθολογικό πλάσμα όσο και ως άπιαστο όραμα — το masterclass θα εστιάσει στο «σινεμά της διαδικασίας»: στη δημιουργία μέσα από τα δεδομένα, τις αστοχίες και τους περιορισμούς, αντιμετωπίζοντας το λάθος όχι ως εμπόδιο αλλά ως δώρο και αποκάλυψη.

Με αυτό το αφιέρωμα, το KINO ATHENS συνεχίζει να τιμά τη ελευθερία, το θάρρος και την καινοτομία του ανεξάρτητου κινηματογράφου — εκεί όπου το σινεμά παραμένει ελεύθερο.

Το αφιέρωμα υλοποιείται με την αποκλειστική υποστήριξη της Πρεσβείας του Καναδά στην Αθήνα.

