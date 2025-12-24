Αποστολή Αγιος Βασίλης: Η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων που έρχεται ανήμερα Πρωτοχρονιάς

Μια νέα χριστουγεννιάτικη ταινία ετοιμάζεται να βγει στους κινηματογράφους με τίτλο «Αποστολή Αγιος Βασίλης», ιδανική για μικρούς και μεγάλους.

Το εργαστήριο του Άγιου Βασίλη δεν είναι πια αυτό που ήταν: η μαγεία και η παράδοση έχουν αντικατασταθεί από την τεχνολογία και τον αυτοματισμό, το χριστουγεννιάτικο έλκηθρο έχει παροπλιστεί και τα δώρα διανέμονται μέσω ενός υπερσύγχρονου κέντρου logistics. Ακόμα και ο ίδιος ο Άγιος Βασίλης έχει αποσυρθεί, παραδίδοντας το εργαστήριό του σε μια νέα γενιά χριστουγεννιάτικων ξωτικών.

Ο Γιόγιο, ένα νεαρό και κάπως αφελές ξωτικό, δεν περίμενε τίποτα από όλα αυτά την πρώτη του μέρα στο εργαστήριο του Άγιου Βασίλη. Όταν ένας σκοτεινός χάκερ υπολογιστών παίρνει τον έλεγχο του εργαστηρίου και απειλεί να καταστρέψει όλα τα δώρα, τα Χριστούγεννα βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο Γιόγιο γίνεται απροσδόκητα η τελευταία ελπίδα του Βόρειου Πόλου!

Ευτυχώς, ο Γιόγιο δεν είναι μόνος. Μαζί με την προσγειωμένη συνάδελφό του Κόκο, τον πιστό μικρό του τάρανδο Κρύμελ και ένα συνταξιοδοτημένο drone συσκευασίας, ξεκινά μια ξέφρενη και συγκινητική αποστολή για να βρουν τον Άγιο Βασίλη. Ανάμεσα σε όλες τις τεχνολογικές αλλαγές, ο Γιόγιο και οι φίλοι του είναι οι μόνοι που μπορούν να βοηθήσουν να ξαναβρεθεί η αληθινή μαγεία των Χριστουγέννων.

Η.Π.Α., Γερμανία, Ινδία, 2025

Παραγωγή: Σρίραμ Τσαντρασέκαραν, Τζο Ντάρις, Ρόσαν Ινγκολε, Κάιλ Λόγκαν, Χανς-Ούλριχ Στόεφ, Χόλγκερ Βάις

Σκηνοθεσία: Ντάμιαν Μιτρέφσκι, Ρίτσαρντ Κούσο

Σενάριο: Πίτερ Τζόνστον, Τζέιμι Νας

Μουσική: Ακ Κίνμανθ

Με τις φωνές των: Τίτου Γρηγορόπουλου, Ζωής Κατσάτου, Τζίνης Παπαδοπούλου, Γιάννη Στεφόπουλου, Ντίνου Σούτη, Φοίβου Ριμένα, Αντριας Ράπτη, Χρυσούλας Παπαδοπούλου, Αγγελου Λιάγκου, Δημήτρη Ζαπατίνα, Βασίλη Μήλιου

Διάρκεια: 91 λεπτά

Διανομή: Tanweer

