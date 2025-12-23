Οδύσσεια: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο trailer με τον Matt Damon

Η νέα υπερπαραγωγή που στοχεύει να κυριαρχήσει στα box office του 2026

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής δημιουργίας του Κρίστοφερ Νόλαν, με τίτλο «Οδύσσεια», προκαλώντας έντονο ενθουσιασμό και υψηλές προσδοκίες για μια ακόμη κινηματογραφική επιτυχία που αναμένεται να κυριαρχήσει στα παγκόσμια box office.

Κεντρικό πρόσωπο της ταινίας είναι ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος ενσαρκώνει τον θρυλικό Οδυσσέα, παρουσιάζοντας τη σκληρή και γεμάτη δοκιμασίες πορεία της επιστροφής του στην Ιθάκη μετά τη λήξη του Τρωικού Πολέμου. Στο πλευρό του βρίσκονται ο Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου, η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, η Ζεντάγια στον ρόλο της θεάς Αθηνάς, ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως Ερμής και η Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη.

Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνεται από κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως οι Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Μπένι Σάφντι, Έλιοτ Πέιτζ, Μπιλ Ίργουιν, Σαμάνθα Μόρτον, Τζέσι Γκαρσία, Γουίλ Γιουν Λι και Τζον Λεγκουιζάμο, συνθέτοντας ένα σύνολο υψηλών απαιτήσεων και φιλοδοξιών.

Η Universal Pictures περιγράφει την ταινία ως ένα «μυθικό έπος δράσης», γυρισμένο σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο και αξιοποιώντας πρωτοποριακή τεχνολογία φιλμ IMAX, στοιχείο που αναμένεται να προσφέρει μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν περιορίζεται μόνο στη σκηνοθεσία, αλλά υπογράφει και το σενάριο, ενώ συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή μαζί με τη σύζυγό του, Έμα Τόμας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και υλικό από τα παρασκήνια, στο οποίο ο Νόλαν καταγράφεται εν ώρα γυρισμάτων, δίπλα σε μία από τις χαρακτηριστικές IMAX κάμερές του.

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026.

