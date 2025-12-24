MadWalk 2025 Mega
Η Ήβη Αδάμου αποκαλύπτει μια ολόκληρη μέρα της ζωής της στο νέο video clip του «Λέει Λέει Λέει»

Αποτελεί μια αληθινή «κλεφτή» ματιά πίσω από τα φώτα, εκεί όπου η δουλειά, η δημιουργία και η καθημερινότητα συνυπάρχουν
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ήβη Αδάμου επιστρέφει δυναμικά με το νέο της videoclip για το τραγούδι «Λέει Λέει Λέει», παρουσιάζοντας κάτι διαφορετικό και απόλυτα αυθεντικό. Το video λειτουργεί σαν ένα all day experience, καταγράφοντας μια ολόκληρη ημέρα από τη ζωή της, μακριά από στημένα concept και κοντά στην πραγματικότητα.

Η κάμερα ακολουθεί την Ήβη από τη στιγμή που προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Αθήνας και μας μεταφέρει σε κάθε στάδιο της καθημερινότητάς της: την προετοιμασία, τις πρόβες, τις στιγμές με τους χορευτές, τη φωτογράφιση, τη μεγάλη της συναυλία, αλλά και την προετοιμασία πριν τη βραδινή της εμφάνιση στο Fantasia Live, όπου εμφανίζεται στο πλευρό του Νίκου Οικονομόπουλου. Όλα δοσμένα με χιούμορ, αυθορμητισμό και έντονο παρεΐστικο κλίμα.

Η κόρη της Ήβης Αδάμου ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

Το videoclip, σε σκηνοθεσία του Bodega, αποτελεί μια αληθινή «κλεφτή» ματιά πίσω από τα φώτα, εκεί όπου η δουλειά, η δημιουργία και η καθημερινότητα συνυπάρχουν.

Η ανάρτησή της: 

Το «Λέει Λέει Λέει», που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις και γίνεται trend στα social media, αποκτά μέσα από το videoclip μια ακόμα πιο ζωντανή και προσωπική διάσταση.

Το single κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες από την Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Δείτε το video clip: 

