Στο παρά πέντε - 20 χρόνια μετά: Όσα είδαμε στο Reunion - Η συγκίνηση των ηθοποιών, οι νέες σκηνές και οι απώλειες

Το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, το Mega μας γύρισε πίσω στον χρόνο με το πολυαναμενόμενο reunion της θρυλικής κωμικής σειράς «Στο Παρά Πέντε», 20 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη της προβολή. Ένα τηλεοπτικό γεγονός γεμάτο συγκίνηση, γέλιο και αναμνήσεις που απέδειξε πως η σειρά παραμένει ζωντανή στις καρδιές του κοινού.

Οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές -Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης)- βρέθηκαν ξανά μαζί στο ίδιο πλατό και γνώρισαν την αποθέωση από το κοινό, που τους χειροκρότησε θερμά. Άλλωστε, από την πρεμιέρα της σειράς τον Σεπτέμβριο του 2005 μέχρι σήμερα, το «Παρά Πέντε» αποτελεί σταθερή αξία μέσα από τις αμέτρητες επαναλήψεις του.

Ιδιαίτερα συγκινημένος, ο Γιώργος Καπουτζίδης καλωσόρισε τους τηλεθεατές και όλους τους συντελεστές, τονίζοντας πως τίποτα από όσα ζει η σειρά τόσα χρόνια δεν θα είχε συμβεί χωρίς το κοινό. «Εσείς το κρατήσατε ζωντανό και μας φέρατε εδώ. Αυτό που φτιάξαμε, το φτιάξαμε για εσάς», είπε, θυμίζοντας πως το «σύμπαν του Παρά Πέντε» συνεχίζει να ενώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Παράλληλα, οι ολοκαίνουριες σκηνές που προβλήθηκαν αποκάλυψε τις νέες περιπέτειες των πέντε ηρώων, της Ντάλιας, της Ζουμπουλίας, της Αγγέλας, του Φώτη και του Σπύρου μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια.

Μία από τις πιο γλυκές στιγμές της βραδιάς ήταν η εμφάνιση του Μάνου Diego Ξενόπουλου, που πριν από 20 χρόνια ήταν το μωρό της σειράς, εγγονός της Ζουμπουλίας και της Μαριλένας. Ο ίδιος εμφανίστηκε μέσω βίντεο και με χιούμορ αποκάλυψε πως η πιο έντονη ανάμνησή του από τα γυρίσματα ήταν… τα μπισκότα ανάμεσα στις σκηνές, ενώ σήμερα πλέον βρίσκεται στο πανεπιστήμιο. Η Πετρούλα Χρήστου, τηλεοπτική του μαμά, σχολίασε γελώντας: «Βρε πώς μεγαλώνουν τα άτιμα».





Ξεχωριστή θέση στο reunion είχε και η εξομολόγηση του Γιώργου Καπουτζίδη για τον λόγο που δεν σκοπεύει να γράψει τρίτο κύκλο ή ταινία. Όπως ανέφερε, το «Παρά Πέντε» ήταν η καρδιά του και μια παρέα που δημιούργησε για να ζήσει όσα δεν είχε τη δυνατότητα να ζήσει ο ίδιος στα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. «Όταν κάποιος σου δίνει την καρδιά του, μην ζητάς κι άλλο», είπε χαρακτηριστικά.

Η πιο φορτισμένη στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν ο δημιουργός της σειράς αναφέρθηκε στην αείμνηστη Ειρήνη Κουμαριανού, την τηλεοπτική γιαγιά Σοφία. Με την κόρη και την εγγονή της να βρίσκονται στο πλατό, μίλησε για την καλοσύνη και την αγάπη που χαρακτήριζαν τη ζωή της, τονίζοντας πως γι’ αυτό παραμένει για πάντα στις καρδιές όλων. Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2013, αφήνοντας όμως πίσω της ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Την ίδια στιγμή, η Έφη Παπαθεοδώρου, έκατσε μαζί με τους υπόλοιπους ηθοποιούς στο πλατό, είπε:«Χαίρομαι και στεναχωριέμαι ταυτόχρονα που βρίσκομαι εδώ σήμερα, γιατί λείπει από δίπλα μου η Σόφη μου». Τόσο οι υπόλοιποι ηθοποιοί, όσο και το κοινό, ξέσπασαν σε κλάματα. «Η Ειρήνη Κουμαριανού ήταν ένας άνθρωπος που με επηρέασε περισσότερο από όλους στη ζωή μου και δεν το κατάλαβα μέχρι πολύ αργά, μέχρι να βρεθούμε και να κάτσουμε μαζί και να μου πει την ιστορία της ζωής της» είπε από την πλευρά του ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Το reunion του «Στο Παρά Πέντε» δεν ήταν απλώς μια τηλεοπτική συνάντηση. Ήταν μια υπενθύμιση ότι κάποιες σειρές δεν τελειώνουν ποτέ, απλώς συνεχίζουν να μας συνοδεύουν, όσα χρόνια κι αν περάσουν.

