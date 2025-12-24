MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
TV 24.12.2025

Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά: Όσα είδαμε στο Reunion – Η συγκίνηση των ηθοποιών, οι νέες σκηνές και οι απώλειες

Στο παρά πέντε - 20 χρόνια μετά: Όσα είδαμε στο Reunion - Η συγκίνηση των ηθοποιών, οι νέες σκηνές και οι απώλειες
Οι συγκινητικές στιγμές, η εμφάνιση του «μωρού» της σειράς και το μήνυμα για τη γιαγιά Σοφία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, το Mega μας γύρισε πίσω στον χρόνο με το πολυαναμενόμενο reunion της θρυλικής κωμικής σειράς «Στο Παρά Πέντε», 20 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη της προβολή. Ένα τηλεοπτικό γεγονός γεμάτο συγκίνηση, γέλιο και αναμνήσεις που απέδειξε πως η σειρά παραμένει ζωντανή στις καρδιές του κοινού.

Οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές -Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης)- βρέθηκαν ξανά μαζί στο ίδιο πλατό και γνώρισαν την αποθέωση από το κοινό, που τους χειροκρότησε θερμά. Άλλωστε, από την πρεμιέρα της σειράς τον Σεπτέμβριο του 2005 μέχρι σήμερα, το «Παρά Πέντε» αποτελεί σταθερή αξία μέσα από τις αμέτρητες επαναλήψεις του.

Στο παρά πέντε - 20 χρόνια μετά: Όσα είδαμε στο Reunion - Η συγκίνηση των ηθοποιών, οι νέες σκηνές και οι απώλειες

Διάβασε επίσης: «Το Σόι Σου»: Ο γιος του Μελέτη Ηλία έκανε την εμφάνισή του στη σειρά

Ιδιαίτερα συγκινημένος, ο Γιώργος Καπουτζίδης καλωσόρισε τους τηλεθεατές και όλους τους συντελεστές, τονίζοντας πως τίποτα από όσα ζει η σειρά τόσα χρόνια δεν θα είχε συμβεί χωρίς το κοινό. «Εσείς το κρατήσατε ζωντανό και μας φέρατε εδώ. Αυτό που φτιάξαμε, το φτιάξαμε για εσάς», είπε, θυμίζοντας πως το «σύμπαν του Παρά Πέντε» συνεχίζει να ενώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Παράλληλα, οι ολοκαίνουριες σκηνές που προβλήθηκαν αποκάλυψε τις νέες περιπέτειες των πέντε ηρώων, της Ντάλιας, της Ζουμπουλίας, της Αγγέλας, του Φώτη και του Σπύρου μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια.

Μία από τις πιο γλυκές στιγμές της βραδιάς ήταν η εμφάνιση του Μάνου Diego Ξενόπουλου, που πριν από 20 χρόνια ήταν το μωρό της σειράς, εγγονός της Ζουμπουλίας και της Μαριλένας. Ο ίδιος εμφανίστηκε μέσω βίντεο και με χιούμορ αποκάλυψε πως η πιο έντονη ανάμνησή του από τα γυρίσματα ήταν… τα μπισκότα ανάμεσα στις σκηνές, ενώ σήμερα πλέον βρίσκεται στο πανεπιστήμιο. Η Πετρούλα Χρήστου, τηλεοπτική του μαμά, σχολίασε γελώντας: «Βρε πώς μεγαλώνουν τα άτιμα».


Ξεχωριστή θέση στο reunion είχε και η εξομολόγηση του Γιώργου Καπουτζίδη για τον λόγο που δεν σκοπεύει να γράψει τρίτο κύκλο ή ταινία. Όπως ανέφερε, το «Παρά Πέντε» ήταν η καρδιά του και μια παρέα που δημιούργησε για να ζήσει όσα δεν είχε τη δυνατότητα να ζήσει ο ίδιος στα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. «Όταν κάποιος σου δίνει την καρδιά του, μην ζητάς κι άλλο», είπε χαρακτηριστικά.

Στο παρά πέντε - 20 χρόνια μετά: Όσα είδαμε στο Reunion - Η συγκίνηση των ηθοποιών, οι νέες σκηνές και οι απώλειες

Η πιο φορτισμένη στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν ο δημιουργός της σειράς αναφέρθηκε στην αείμνηστη Ειρήνη Κουμαριανού, την τηλεοπτική γιαγιά Σοφία. Με την κόρη και την εγγονή της να βρίσκονται στο πλατό, μίλησε για την καλοσύνη και την αγάπη που χαρακτήριζαν τη ζωή της, τονίζοντας πως γι’ αυτό παραμένει για πάντα στις καρδιές όλων. Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2013, αφήνοντας όμως πίσω της ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Την ίδια στιγμή, η Έφη Παπαθεοδώρου, έκατσε μαζί με τους υπόλοιπους ηθοποιούς στο πλατό, είπε:«Χαίρομαι και στεναχωριέμαι ταυτόχρονα που βρίσκομαι εδώ σήμερα, γιατί λείπει από δίπλα μου η Σόφη μου». Τόσο οι υπόλοιποι ηθοποιοί, όσο και το κοινό, ξέσπασαν σε κλάματα. «Η Ειρήνη Κουμαριανού ήταν ένας άνθρωπος που με επηρέασε περισσότερο από όλους στη ζωή μου και δεν το κατάλαβα μέχρι πολύ αργά, μέχρι να βρεθούμε και να κάτσουμε μαζί και να μου πει την ιστορία της ζωής της» είπε από την πλευρά του ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Στο παρά πέντε - 20 χρόνια μετά: Όσα είδαμε στο Reunion - Η συγκίνηση των ηθοποιών, οι νέες σκηνές και οι απώλειες

Το reunion του «Στο Παρά Πέντε» δεν ήταν απλώς μια τηλεοπτική συνάντηση. Ήταν μια υπενθύμιση ότι κάποιες σειρές δεν τελειώνουν ποτέ, απλώς συνεχίζουν να μας συνοδεύουν, όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Λιάγκας και Γρηγόρης Αρναούτογλου συναντήθηκαν on air για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MegaTV reunion Ελληνικές Σειρές Παρά Πέντε
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Bradley Cooper – Gigi Hadid: Ένα βήμα πριν τον γάμο για το πιο συζητημένο ζευγάρι του Hollywood

Bradley Cooper – Gigi Hadid: Ένα βήμα πριν τον γάμο για το πιο συζητημένο ζευγάρι του Hollywood

24.12.2025
Επόμενο
Ο Kevin Costner αντιμέτωπος με αγωγή άνω των 400.000 δολαρίων

Ο Kevin Costner αντιμέτωπος με αγωγή άνω των 400.000 δολαρίων

24.12.2025

Δες επίσης

MEGA: Το «Στο Παρά Πέντε» επέστρεψε και σάρωσε σε τηλεθέαση – Τα συγκλονιστικά νούμερα που σημείωσε
TV

MEGA: Το «Στο Παρά Πέντε» επέστρεψε και σάρωσε σε τηλεθέαση – Τα συγκλονιστικά νούμερα που σημείωσε

24.12.2025
Το «Παρά Πέντε» επέστρεψε 20 χρόνια μετά και «γκρέμισε» το X – Το Reunion που συγκίνησε όλη την Ελλάδα
Social & Tech

Το «Παρά Πέντε» επέστρεψε 20 χρόνια μετά και «γκρέμισε» το X – Το Reunion που συγκίνησε όλη την Ελλάδα

24.12.2025
«Το Σόι Σου»: Ο γιος του Μελέτη Ηλία έκανε την εμφάνισή του στη σειρά
TV

«Το Σόι Σου»: Ο γιος του Μελέτη Ηλία έκανε την εμφάνισή του στη σειρά

23.12.2025
Γιώργος Λιάγκας και Γρηγόρης Αρναούτογλου συναντήθηκαν on air για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια
TV

Γιώργος Λιάγκας και Γρηγόρης Αρναούτογλου συναντήθηκαν on air για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια

23.12.2025
MEGA: Το Παρά Πέντε επιστρέφει 20 χρόνια μετά – Όλα όσα θα δούμε απόψε στο πιο νοσταλγικό Reunion
TV

MEGA: Το Παρά Πέντε επιστρέφει 20 χρόνια μετά – Όλα όσα θα δούμε απόψε στο πιο νοσταλγικό Reunion

23.12.2025
3.330.000 συγκεντρώθηκαν για τα παιδιά στον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1
TV

3.330.000 συγκεντρώθηκαν για τα παιδιά στον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1

23.12.2025
Ο «πιο αδύναμος κρίκος» έρχεται στο Open με την Μαρία Μπακοδήμου
TV

Ο «πιο αδύναμος κρίκος» έρχεται στο Open με την Μαρία Μπακοδήμου

23.12.2025
The Voice: Αυτοί είναι οι 18 διαγωνιζόμενοι που προκρίθηκαν στον ημιτελικό
TV

The Voice: Αυτοί είναι οι 18 διαγωνιζόμενοι που προκρίθηκαν στον ημιτελικό

22.12.2025
Ξένια Τσίρκοβα: Οι πρώτες δηλώσεις της νικήτριας του GNTM 6 – Το modeling και η σχέση της με τον Ανέστη
TV

Ξένια Τσίρκοβα: Οι πρώτες δηλώσεις της νικήτριας του GNTM 6 – Το modeling και η σχέση της με τον Ανέστη

22.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών