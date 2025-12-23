MadWalk 2025 Mega
«Το Σόι Σου»: Ο γιος του Μελέτη Ηλία έκανε την εμφάνισή του στη σειρά

«Το Σόι Σου»: Ο γιος του Μελέτη Ηλία έκανε την εμφάνισή του στη σειρά
Ο μικρός Δημήτρης Ηλίας υποδύθηκε τον γιο της γειτόνισσας σε χριστουγεννιάτικο επεισόδιο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η αγαπημένη σειρά «Το Σόι Σου» επέστρεψε δυναμικά στην τηλεόραση, με τους Βάσω Λασκαράκη και Μελέτη Ηλία να διατηρούν πρωταγωνιστικό ρόλο και να χαρίζουν στο κοινό γνώριμες στιγμές γέλιου και οικογενειακών ανατροπών.

Ανάμεσα στους πολλούς guest ρόλους που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στα νέα επεισόδια, ένας ξεχώρισε ιδιαίτερα: αυτός του μικρού Δημήτρη Ηλία, γιου του Μελέτη Ηλία. Ο μικρός βρέθηκε σε… γνώριμο περιβάλλον, καθώς νονά του είναι η τηλεοπτική «σύζυγος» του πατέρα του, Βάσω Λασκαράκη.

Ο Δημήτρης Ηλίας εμφανίστηκε στο επεισόδιο της σειράς που προβλήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου, υποδυόμενος τον γιο της γειτόνισσας του Σάββα και της Λυδίας, της Κατερίνας. Ο μικρός χτύπησε την πόρτα του σπιτιού για να πει τα κάλαντα, δίνοντας το έναυσμα για μια σειρά από απολαυστικές στιγμές. Από αυτή την επίσκεψη γνωρίστηκε με τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας και όλοι μαζί ξεκίνησαν να λένε τα κάλαντα σε όλη τη γειτονιά με μία βασική προϋπόθεση: να ειπωθούν όλα τα κάλαντα, χωρίς εξαιρέσεις.

Ο Δημήτρης Ηλίας φαίνεται πως ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του, δείχνοντας ήδη στοιχεία υποκριτικού ταλέντου. Το κοινό τον έχει γνωρίσει και μέσα από το Instagram, σε χιουμοριστικά βίντεο που ανεβάζει ο γνωστός TikToker Τάσος Τσαλούχος, όπου συμμετέχει μαζί με τον Μελέτη Ηλία.

Σε κάποια από αυτά, οι τρεις τους αναβιώνουν απολαυστικούς διαλόγους από τη θρυλική σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί»: ο Μελέτης Ηλίας στον ρόλο του Διονύση Μαυροτσούκαλου (Γιάννης Μπέζος), ο Τάσος Τσαλούχος ως Σπύρος Μαυροτσούκαλος (Δημήτρης Μαυρόπουλος), και ο μικρός Δημήτρης ως Γιαννάκης Μαυροτσούκαλος.

Δες κι αυτό… 

