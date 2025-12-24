Ο Kevin Costner αντιμέτωπος με αγωγή άνω των 400.000 δολαρίων

Ο Kevin Costner και οι παραγωγοί του Horizon μηνύονται από εταιρεία κοστουμιών, η οποία διεκδικεί αποζημίωση άνω των 400.000 δολαρίων

Νέες νομικές περιπέτειες φαίνεται πως αντιμετωπίζει ο Kevin Costner, καθώς εταιρεία ενοικίασης κοστουμιών στρέφεται εναντίον του ίδιου και των παραγωγών της ταινίας Horizon: An American Saga – Chapter 2, διεκδικώντας αποζημίωση που ξεπερνά τις 400.000 δολάρια.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε στις 22 Δεκεμβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, η Western Costume Leasing Company υποστηρίζει ότι είχε συνάψει συμφωνία με την παραγωγή της γουέστερν ταινίας για την παροχή κοστουμιών υψηλής αξίας. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο δικόγραφο, οι οικονομικές υποχρεώσεις της παραγωγής δεν τηρήθηκαν.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι ο 70χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης, μαζί με τις συνδεδεμένες παραγωγικές εταιρείες του Horizon, δεν προχώρησαν σε έγκαιρη εξόφληση των τιμολογίων, με αποτέλεσμα να συσσωρευτεί οφειλή ύψους 134.256,82 δολαρίων. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι παραγωγοί δεν αμφισβήτησαν ούτε την παραλαβή ούτε την ποιότητα των κοστουμιών, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν κανονικά στα γυρίσματα.

Η αγωγή ζητά συνολικά αποζημιώσεις άνω των 350.000 δολαρίων, ποσό που περιλαμβάνει τα απλήρωτα ενοίκια, επιπλέον 150.000 δολάρια για οικονομικές ζημίες, καθώς και 200.000 δολάρια για δικηγορικές αμοιβές. Επιπλέον, η Western Costume Leasing Company διεκδικεί περίπου 40.000 δολάρια σε τόκους, ενώ αιτείται και 100.000 δολάρια ως ποινική αποζημίωση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω χρηματική ικανοποίηση εφόσον το κρίνει το δικαστήριο.

Το ζήτημα έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Kevin Costner φέρεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξεύρεση χρηματοδότησης για τη συνέχιση της κινηματογραφικής σειράς Horizon. Όπως έχει αναφερθεί, μέσα στο 2024 πραγματοποίησε επαφές με υψηλόβαθμους Σαουδάραβες αξιωματούχους με στόχο την οικονομική στήριξη των επόμενων κεφαλαίων της saga, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί συμφωνία.

Παράλληλα, αυτή δεν είναι η πρώτη αγωγή που συνδέεται με την παραγωγή των ταινιών Horizon. Τον Μάιο, η κασκαντέρ Devyn LaBella προσέφυγε επίσης στη Δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας ότι συμμετείχε σε μια βίαιη και εκτός σεναρίου σκηνή σεξουαλικής επίθεσης, η οποία, όπως υποστηρίζει, σκηνοθετήθηκε από τον ίδιο τον Costner χωρίς την απαραίτητη συναίνεση και προετοιμασία.

Η LaBella ανέφερε ακόμη ότι αντικατέστησε την ηθοποιό Ella Hunt σε επίμαχη σκηνή, αφού εκείνη φέρεται να αποχώρησε από το πλατό αρνούμενη να συμμετάσχει. Από την πλευρά του, ο Kevin Costner έχει διαψεύσει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντάς λόγο για πλήρως ψευδείς καταγγελίες και εκφράζοντας την απογοήτευσή του για όσα του αποδίδονται.

Καθώς οι αγωγές γύρω από το Horizon πληθαίνουν, το φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα του Kevin Costner φαίνεται να δοκιμάζεται όχι μόνο καλλιτεχνικά, αλλά και έντονα σε νομικό και οικονομικό επίπεδο.

