MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Screen News 24.12.2025

Ο Kevin Costner αντιμέτωπος με αγωγή άνω των 400.000 δολαρίων

kevin_costner
Ο Kevin Costner και οι παραγωγοί του Horizon μηνύονται από εταιρεία κοστουμιών, η οποία διεκδικεί αποζημίωση άνω των 400.000 δολαρίων
Μαρία Χατζηγιάννη

Νέες νομικές περιπέτειες φαίνεται πως αντιμετωπίζει ο Kevin Costner, καθώς εταιρεία ενοικίασης κοστουμιών στρέφεται εναντίον του ίδιου και των παραγωγών της ταινίας Horizon: An American Saga – Chapter 2, διεκδικώντας αποζημίωση που ξεπερνά τις 400.000 δολάρια.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε στις 22 Δεκεμβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, η Western Costume Leasing Company υποστηρίζει ότι είχε συνάψει συμφωνία με την παραγωγή της γουέστερν ταινίας για την παροχή κοστουμιών υψηλής αξίας. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο δικόγραφο, οι οικονομικές υποχρεώσεις της παραγωγής δεν τηρήθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Kevin Costner θα είναι ο Bill Clinton στη σειρά United

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι ο 70χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης, μαζί με τις συνδεδεμένες παραγωγικές εταιρείες του Horizon, δεν προχώρησαν σε έγκαιρη εξόφληση των τιμολογίων, με αποτέλεσμα να συσσωρευτεί οφειλή ύψους 134.256,82 δολαρίων. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι παραγωγοί δεν αμφισβήτησαν ούτε την παραλαβή ούτε την ποιότητα των κοστουμιών, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν κανονικά στα γυρίσματα.

Η αγωγή ζητά συνολικά αποζημιώσεις άνω των 350.000 δολαρίων, ποσό που περιλαμβάνει τα απλήρωτα ενοίκια, επιπλέον 150.000 δολάρια για οικονομικές ζημίες, καθώς και 200.000 δολάρια για δικηγορικές αμοιβές. Επιπλέον, η Western Costume Leasing Company διεκδικεί περίπου 40.000 δολάρια σε τόκους, ενώ αιτείται και 100.000 δολάρια ως ποινική αποζημίωση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω χρηματική ικανοποίηση εφόσον το κρίνει το δικαστήριο.

Το ζήτημα έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Kevin Costner φέρεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξεύρεση χρηματοδότησης για τη συνέχιση της κινηματογραφικής σειράς Horizon. Όπως έχει αναφερθεί, μέσα στο 2024 πραγματοποίησε επαφές με υψηλόβαθμους Σαουδάραβες αξιωματούχους με στόχο την οικονομική στήριξη των επόμενων κεφαλαίων της saga, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί συμφωνία.

kevin_costner
https://www.instagram.com/kevincostner/?hl=el

Παράλληλα, αυτή δεν είναι η πρώτη αγωγή που συνδέεται με την παραγωγή των ταινιών Horizon. Τον Μάιο, η κασκαντέρ Devyn LaBella προσέφυγε επίσης στη Δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας ότι συμμετείχε σε μια βίαιη και εκτός σεναρίου σκηνή σεξουαλικής επίθεσης, η οποία, όπως υποστηρίζει, σκηνοθετήθηκε από τον ίδιο τον Costner χωρίς την απαραίτητη συναίνεση και προετοιμασία.

Η LaBella ανέφερε ακόμη ότι αντικατέστησε την ηθοποιό Ella Hunt σε επίμαχη σκηνή, αφού εκείνη φέρεται να αποχώρησε από το πλατό αρνούμενη να συμμετάσχει. Από την πλευρά του, ο Kevin Costner έχει διαψεύσει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντάς λόγο για πλήρως ψευδείς καταγγελίες και εκφράζοντας την απογοήτευσή του για όσα του αποδίδονται.

Καθώς οι αγωγές γύρω από το Horizon πληθαίνουν, το φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα του Kevin Costner φαίνεται να δοκιμάζεται όχι μόνο καλλιτεχνικά, αλλά και έντονα σε νομικό και οικονομικό επίπεδο.

Διάβασε επίσης: Οδύσσεια: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο trailer με τον Matt Damon

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Kevin Costner ΜΗΝΥΣΗ ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά: Όσα είδαμε στο Reunion – Η συγκίνηση των ηθοποιών, οι νέες σκηνές και οι απώλειες

Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά: Όσα είδαμε στο Reunion – Η συγκίνηση των ηθοποιών, οι νέες σκηνές και οι απώλειες

24.12.2025
Επόμενο
Το «Παρά Πέντε» επέστρεψε 20 χρόνια μετά και «γκρέμισε» το X – Το Reunion που συγκίνησε όλη την Ελλάδα

Το «Παρά Πέντε» επέστρεψε 20 χρόνια μετά και «γκρέμισε» το X – Το Reunion που συγκίνησε όλη την Ελλάδα

24.12.2025

Δες επίσης

Αποστολή Αγιος Βασίλης: Η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων που έρχεται ανήμερα Πρωτοχρονιάς
Cinema

Αποστολή Αγιος Βασίλης: Η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων που έρχεται ανήμερα Πρωτοχρονιάς

24.12.2025
KINO ATHENS: Eιδικό αφιέρωμα στο έργο της Sofia Bohdanowicz
Cinema

KINO ATHENS: Eιδικό αφιέρωμα στο έργο της Sofia Bohdanowicz

23.12.2025
Stranger Things 5: Οι Duffer Brothers αποκάλυψαν την συγκλονιστική διάρκεια των τελευταίων επεισοδίων
Cinema

Stranger Things 5: Οι Duffer Brothers αποκάλυψαν την συγκλονιστική διάρκεια των τελευταίων επεισοδίων

23.12.2025
Οδύσσεια: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο trailer με τον Matt Damon
Cinema

Οδύσσεια: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο trailer με τον Matt Damon

23.12.2025
Οι ταινίες που περιμέναμε με ανυπομονησία το 2025 και τελικά «έφαγαν» Χ
Cinema

Οι ταινίες που περιμέναμε με ανυπομονησία το 2025 και τελικά «έφαγαν» Χ

23.12.2025
Ο Paul King αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της ταινίας Labubu
Cinema

Ο Paul King αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της ταινίας Labubu

23.12.2025
Άνοιγμα με 345 εκατ. το Avatar – Σαρώνει το Zootopia με 1.27 δισ.
Cinema

Άνοιγμα με 345 εκατ. το Avatar – Σαρώνει το Zootopia με 1.27 δισ.

22.12.2025
Emily in Greece; Η αινιγματική απάντηση της Lily Collins
Cinema

Emily in Greece; Η αινιγματική απάντηση της Lily Collins

22.12.2025
Αυτοκτόνησε στα 46 του ο James Ransone του The Wire
Cinema

Αυτοκτόνησε στα 46 του ο James Ransone του The Wire

22.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει