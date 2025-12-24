Stranger Things 5: Ξαφνικός θάνατος μετά από ατύχημα σε σετ λίγο πριν την κυκλοφορία των τελευταίων επεισοδίων

Μια νυχτερινή εξερεύνηση σε εγκαταλελειμμένο κτίριο που έγινε γνωστό παγκοσμίως μέσα από τη σειρά Stranger Things του Netflix κατέληξε σε τραγωδία, όταν μια 19χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της πέφτοντας από μεγάλο ύψος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου στο κτίριο Briarcliff, εντός του campus Briarcliff του Πανεπιστημίου Emory, στην κομητεία DeKalb της Τζόρτζια. Το συγκεκριμένο κτίριο χρησιμοποιήθηκε στη σειρά ως το Hawkins National Laboratory, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς και σκοτεινούς χώρους του τηλεοπτικού σύμπαντος του Stranger Things.

Η αστυνομία ταυτοποίησε το θύμα ως τη Leah Palmirotto. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής της κομητείας DeKalb, οι οποίες διαπίστωσαν τον θάνατό της λίγη ώρα μετά την άφιξή τους. Σύμφωνα με τις αρχές, η 19χρονη είχε εισέλθει στον περιφραγμένο χώρο μαζί με φίλους της, παρά το γεγονός ότι το κτίριο είναι κλειστό για το κοινό και φέρει σαφείς προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης εισόδου.

Οι ερευνητές ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν η νεαρή γλίστρησε από την οροφή, αν έχασε την ισορροπία της λόγω σκοταδιού ή αν έπεσε μέσα από κάποιο σημείο του κτιρίου που είχε υποστεί σοβαρή φθορά. Την έρευνα έχει αναλάβει η αστυνομία του Πανεπιστημίου Emory.

Το πενταώροφο κτίριο, γνωστό και ως Building A, ανεγέρθηκε τη δεκαετία του 1960 και αποτελούσε μέρος του Georgia Mental Health Institute, ενός πρώην ψυχιατρικού νοσοκομείου. Παρότι η ιδιοκτησία πέρασε αργότερα στο Πανεπιστήμιο Emory, το κτίριο παρέμεινε εγκαταλελειμμένο για δεκαετίες και θεωρείται επικίνδυνο λόγω εκτεταμένης δομικής φθοράς, ελλιπούς φωτισμού και περιορισμένης πρόσβασης.

Τα τελευταία χρόνια, το Briarcliff Building απέκτησε νέα «φήμη» όταν χρησιμοποιήθηκε ως βασική τοποθεσία γυρισμάτων για το Stranger Things. Η σκοτεινή και απόκοσμη όψη του το κατέστησε ιδανικό σκηνικό για τη σειρά, ωστόσο η δημοφιλία του προσέλκυσε και λάτρεις της αστικής εξερεύνησης, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αρχών.

Φίλοι της Leah Palmirotto ανέφεραν στις αρχές ότι η ομάδα επισκέφθηκε το κτίριο από απλή περιέργεια, μια πρακτική για την οποία οι ειδικοί ασφαλείας προειδοποιούν εδώ και χρόνια. Τα εγκαταλελειμμένα κτίρια κρύβουν σοβαρούς κινδύνους, όπως ασταθείς επιφάνειες, αφανή κενά και αποδυναμωμένες κατασκευές ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ο πατέρας της 19χρονης μίλησε δημόσια για την απώλεια της κόρης του, περιγράφοντάς την ως ένα κορίτσι γεμάτο ζωή, περιέργεια και τόλμη. Μέσα στον πόνο του, απηύθυνε έκκληση προς τον κόσμο να αποφεύγει εγκαταλελειμμένους και απαγορευμένους χώρους, τονίζοντας ότι οι κίνδυνοι συχνά δεν είναι ορατοί μέχρι να είναι πια αργά. Φίλοι και συγγενείς την αποχαιρετούν ως μια φωτεινή και καλοσυνάτη παρουσία, ενώ προγραμματίζεται αγρυπνία στη μνήμη της.

Το τραγικό περιστατικό άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τους πραγματικούς κινδύνους που συνδέονται με εγκαταλελειμμένες τοποθεσίες γυρισμάτων δημοφιλών σειρών. Παρότι το Stranger Things έχει χρησιμοποιήσει πολλές τοποθεσίες σε όλη τη Τζόρτζια, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από το Netflix. Οι αρχές τονίζουν ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

