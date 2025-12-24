MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Ζώδια 24.12.2025

Τα 5 πιο άτυχα ζώδια για το 2026

Τα 5 πιο άτυχα ζώδια για το 2026
Ανατροπές, καθυστερήσεις και μικρές προκλήσεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η αλλαγή της χρονιάς πάντα φέρνει ελπίδα, νέους στόχους και την αίσθηση ότι «φέτος τα πράγματα θα είναι διαφορετικά». Ωστόσο, αστρολογικά, το 2026 ξεκινά με πιο απαιτητικό τρόπο για ορισμένα ζώδια. Με βαριές πλανητικές επιρροές, απαιτητικές όψεις και καρμικά μαθήματα, κάποιοι θα νιώσουν ότι η τύχη δεν είναι πάντα με το μέρος τους, τουλάχιστον όχι χωρίς προσπάθεια και συγκέντρωση.

Ας δούμε λοιπόν τα 5 ζώδια που θα χρειαστούν περισσότερη υπομονή, επιμονή και στρατηγική το 2026 και πού θα δοκιμαστούν περισσότερο.

Τα 3 ζώδια που λένε «Δεν πειράζει» και εννοούν «Θα το θυμάσαι για πάντα»
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το ζώδιο που θεωρείται ο χειρότερος σύντροφος

Καρκίνος: Συναισθηματική πίεση και οικογενειακές ανατροπές

Ο Καρκίνος ξεκινά το 2026 με ένταση σε ψυχολογικό και οικογενειακό επίπεδο. Οι επιρροές του Κρόνου φέρνουν ευθύνες, βαριά συναισθήματα και θέματα που είχαν μείνει ανοιχτά, απαιτώντας λύσεις. Δεν πρόκειται για μια «κακή» χρονιά, αλλά για μια περίοδο που καλεί τον Καρκίνο να θέσει όρια και να φροντίσει τον εαυτό του, διαφορετικά η κούραση μπορεί να γίνει μόνιμη.

Ζυγός: Αναταράξεις στις σχέσεις και τις συνεργασίες

Το 2026 είναι χρονιά ξεκαθαρισμάτων για τον Ζυγό. Οι πλανήτες δοκιμάζουν τις ισορροπίες στις σχέσεις, οδηγώντας σε απογοητεύσεις, αποχωρήσεις και δύσκολες αποφάσεις. Η ατυχία δεν είναι τυχαία – έρχεται για να διορθώσει ανισορροπίες και να αποκαταστήσει την τάξη.

Ζώδια: 5 πράγματα που ισχύουν για όλους τους Παρθένους αλλά αρνούνται να τα παραδεχτούν
Pinterest.com

Αιγόκερως: Καθυστερήσεις και επαγγελματικά εμπόδια

Ο Αιγόκερως, που αγαπά τον έλεγχο, θα βρεθεί εκτός comfort zone το 2026. Παρά τις προσπάθειες, τα αποτελέσματα δεν έρχονται αμέσως, και οι καθυστερήσεις δοκιμάζουν την υπομονή του. Η χρονιά απαιτεί αναθεώρηση στρατηγικής, γιατί η επιμονή σε παλιά μοτίβα εντείνει την αίσθηση «κακής τύχης».

Δεν τους ξεφεύγει τίποτα: Τα 3 ζώδια που θα μπορούσαν να γίνουν άνετα FBI agents
Pinterest.com

Ιχθύες: Αστάθεια και συναισθηματική σύγχυση

Το 2026 μοιάζει για τους Ιχθύες σαν ομίχλη. Υποσχέσεις που δεν τηρούνται, όνειρα που χρειάζονται ρεαλισμό και συναισθηματική ανασφάλεια είναι βασικά θέματα. Η «ατυχία» εμφανίζεται όταν αγνοούνται τα σημάδια. Το ένστικτο είναι ισχυρό, αλλά χρειάζεται συνδυασμός διαίσθησης και λογικής.

Spotlight ή τίποτα! Τα 3 ζώδια που λατρεύουν να είναι πάντα το επίκεντρο της προσοχής
Pinterest.com

Τοξότης: Απρόβλεπτες ανατροπές

Ο Τοξότης ξεκινά το 2026 με ενέργεια και αισιοδοξία, αλλά η υπερβολική αυτοπεποίθηση μπορεί να τον οδηγήσει σε παγίδες. Η χρονιά απαιτεί υπευθυνότητα, σχέδιο και μέτρο στις αποφάσεις, ειδικά όταν παίρνει ρίσκα σε ταξίδια, νομικά θέματα ή σημαντικές επιλογές ζωής.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα 3 ζώδια που λένε «Δεν πειράζει» και εννοούν «Θα το θυμάσαι για πάντα»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
2026 ζώδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Stranger Things 5: Ξαφνικός θάνατος μετά από ατύχημα σε σετ λίγο πριν την κυκλοφορία των τελευταίων επεισοδίων

Stranger Things 5: Ξαφνικός θάνατος μετά από ατύχημα σε σετ λίγο πριν την κυκλοφορία των τελευταίων επεισοδίων

24.12.2025
Επόμενο
Η πιο παλιά χριστουγεννιάτικη ταινία όλων των εποχών υπάρχει στο YouTube

Η πιο παλιά χριστουγεννιάτικη ταινία όλων των εποχών υπάρχει στο YouTube

24.12.2025

Δες επίσης

Σαμπάνια, Prosecco ή Ελληνικό Αφρώδες: Ποιο να επιλέξεις για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν
Food

Σαμπάνια, Prosecco ή Ελληνικό Αφρώδες: Ποιο να επιλέξεις για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν

24.12.2025
Νέα έρευνα αποκαλύπτει το πολύ απλό κόλπο για να σπάσεις κάθε ρεκόρ στο γυμναστήριο
Fitness

Νέα έρευνα αποκαλύπτει το πολύ απλό κόλπο για να σπάσεις κάθε ρεκόρ στο γυμναστήριο

24.12.2025
To trick του TikTok για smoky eye που θα ζήλευε κάθε makeup artist
Beauty

To trick του TikTok για smoky eye που θα ζήλευε κάθε makeup artist

24.12.2025
Velvet revival: Τα βελούδινα παντελόνια επιστρέφουν για τα party looks
Fashion

Velvet revival: Τα βελούδινα παντελόνια επιστρέφουν για τα party looks

24.12.2025
Η Ζέτα Μακρυπούλια αποδεικνύει ότι το total gold look είναι η απόλυτη επιλογή για λαμπερά Χριστούγεννα
Fashion

Η Ζέτα Μακρυπούλια αποδεικνύει ότι το total gold look είναι η απόλυτη επιλογή για λαμπερά Χριστούγεννα

24.12.2025
Red carpet 2025: Οι καλύτερες εμφανίσεις από ξένους και Έλληνες celebrities
Fashion

Red carpet 2025: Οι καλύτερες εμφανίσεις από ξένους και Έλληνες celebrities

24.12.2025
Last-minute glow: Φρέσκια και λαμπερή επιδερμίδα για τα γιορτινά ρεβεγιόν
Beauty

Last-minute glow: Φρέσκια και λαμπερή επιδερμίδα για τα γιορτινά ρεβεγιόν

24.12.2025
Πώς να φορέσεις τα αγαπημένα σου τακούνια στο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν χωρίς πόνο
Fashion

Πώς να φορέσεις τα αγαπημένα σου τακούνια στο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν χωρίς πόνο

24.12.2025
Αυτό είναι το ζώδιο που θεωρείται ο χειρότερος σύντροφος
Life

Αυτό είναι το ζώδιο που θεωρείται ο χειρότερος σύντροφος

24.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει