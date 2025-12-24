MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Screen News 24.12.2025

Η πιο παλιά χριστουγεννιάτικη ταινία όλων των εποχών υπάρχει στο YouTube

The Santa Clause (1994)
Πριν από τα Home Alone και Love Actually, μια βουβή ταινία του 1898 έβαλε πρώτη τον Άγιο Βασίλη στο σινεμά
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάθε Δεκέμβριο, οι ίδιες αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες επιστρέφουν στις οθόνες μας, δημιουργώντας ένα γνώριμο κινηματογραφικό τελετουργικό. Κλασικοί τίτλοι, σύγχρονες επιτυχίες και διαχρονικά feel-good stories συνθέτουν το εορταστικό σκηνικό, κάνοντάς μας να πιστεύουμε πως τα έχουμε δει όλα. Κι όμως, υπάρχει μια ταινία που προηγείται όλων και παραμένει σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Πολύ πριν το Hollywood, τα blockbusters και το έγχρωμο φιλμ, τα Χριστούγεννα είχαν ήδη βρει τον δρόμο τους στο σινεμά. Το 1898, γυρίστηκε μια μικροσκοπική αλλά ιστορική ταινία με τίτλο Santa Claus, η οποία θεωρείται η πρώτη χριστουγεννιάτικη ταινία στην ιστορία. Δημιουργός της ήταν ο George Albert Smith και η διάρκειά της δεν ξεπερνά το ενάμιση λεπτό, αρκετό, όμως, για να αφήσει το αποτύπωμά της.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες που περιμέναμε με ανυπομονησία το 2025 και τελικά «έφαγαν» Χ

Η υπόθεση είναι απλή και οικεία ακόμα και σήμερα: δύο παιδιά κοιμούνται ήσυχα, ενώ ο Santa Claus εμφανίζεται για να γεμίσει τις κάλτσες τους με δώρα, κατεβαίνοντας από την καμινάδα. Παρότι ασπρόμαυρη και χωρίς ήχο, η ταινία ενσωματώνει τεχνικές που για την εποχή θεωρούνταν σχεδόν θαυματουργές, όπως η παράλληλη δράση μέσα στο ίδιο κάδρο, ένα αφηγηματικό τέχνασμα που τότε έμοιαζε με κινηματογραφική μαγεία.

Σήμερα, αυτή η σύντομη ταινία μοιάζει περισσότερο με ένα παράθυρο στο παρελθόν του σινεμά παρά με απλό χριστουγεννιάτικο θέαμα. Το γεγονός ότι μπορεί πλέον να προβληθεί εύκολα online δείχνει πόσο εντυπωσιακά έχει εξελιχθεί η κινηματογραφική εμπειρία μέσα σε κάτι περισσότερο από έναν αιώνα. Όπως επισημαίνει και το British Film Institute, το Santa Claus δεν είναι απλώς μια εποχική περιέργεια, αλλά ένα κομμάτι της ιστορίας του βρετανικού και παγκόσμιου κινηματογράφου.

Ίσως, λοιπόν, ανάμεσα στα γνώριμα festive marathons, να αξίζει μια σύντομη στάση σε αυτή τη μικρή, σιωπηλή ταινία. Όχι μόνο για το χριστουγεννιάτικο πνεύμα της, αλλά για να θυμηθούμε από πού ξεκίνησαν όλα.

Διάβασε επίσης: Home Alone: Το σκοτεινό σενάριο για τον Peter McCallister που συζητούν οι fans

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD Christmas ΤΑΙΝΙΑ Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 5 πιο άτυχα ζώδια για το 2026

Τα 5 πιο άτυχα ζώδια για το 2026

24.12.2025

Δες επίσης

Stranger Things 5: Ξαφνικός θάνατος μετά από ατύχημα σε σετ λίγο πριν την κυκλοφορία των τελευταίων επεισοδίων
Cinema

Stranger Things 5: Ξαφνικός θάνατος μετά από ατύχημα σε σετ λίγο πριν την κυκλοφορία των τελευταίων επεισοδίων

24.12.2025
Home Alone: Το σκοτεινό σενάριο για τον Peter McCallister που συζητούν οι fans
Cinema

Home Alone: Το σκοτεινό σενάριο για τον Peter McCallister που συζητούν οι fans

24.12.2025
Αποστολή Αγιος Βασίλης: Η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων που έρχεται ανήμερα Πρωτοχρονιάς
Cinema

Αποστολή Αγιος Βασίλης: Η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων που έρχεται ανήμερα Πρωτοχρονιάς

24.12.2025
Ο Kevin Costner αντιμέτωπος με αγωγή άνω των 400.000 δολαρίων
Cinema

Ο Kevin Costner αντιμέτωπος με αγωγή άνω των 400.000 δολαρίων

24.12.2025
KINO ATHENS: Eιδικό αφιέρωμα στο έργο της Sofia Bohdanowicz
Cinema

KINO ATHENS: Eιδικό αφιέρωμα στο έργο της Sofia Bohdanowicz

23.12.2025
Stranger Things 5: Οι Duffer Brothers αποκάλυψαν την συγκλονιστική διάρκεια των τελευταίων επεισοδίων
Cinema

Stranger Things 5: Οι Duffer Brothers αποκάλυψαν την συγκλονιστική διάρκεια των τελευταίων επεισοδίων

23.12.2025
Οδύσσεια: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο trailer με τον Matt Damon
Cinema

Οδύσσεια: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο trailer με τον Matt Damon

23.12.2025
Οι ταινίες που περιμέναμε με ανυπομονησία το 2025 και τελικά «έφαγαν» Χ
Cinema

Οι ταινίες που περιμέναμε με ανυπομονησία το 2025 και τελικά «έφαγαν» Χ

23.12.2025
Ο Paul King αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της ταινίας Labubu
Cinema

Ο Paul King αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της ταινίας Labubu

23.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει