Η πιο παλιά χριστουγεννιάτικη ταινία όλων των εποχών υπάρχει στο YouTube

Κάθε Δεκέμβριο, οι ίδιες αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες επιστρέφουν στις οθόνες μας, δημιουργώντας ένα γνώριμο κινηματογραφικό τελετουργικό. Κλασικοί τίτλοι, σύγχρονες επιτυχίες και διαχρονικά feel-good stories συνθέτουν το εορταστικό σκηνικό, κάνοντάς μας να πιστεύουμε πως τα έχουμε δει όλα. Κι όμως, υπάρχει μια ταινία που προηγείται όλων και παραμένει σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Πολύ πριν το Hollywood, τα blockbusters και το έγχρωμο φιλμ, τα Χριστούγεννα είχαν ήδη βρει τον δρόμο τους στο σινεμά. Το 1898, γυρίστηκε μια μικροσκοπική αλλά ιστορική ταινία με τίτλο Santa Claus, η οποία θεωρείται η πρώτη χριστουγεννιάτικη ταινία στην ιστορία. Δημιουργός της ήταν ο George Albert Smith και η διάρκειά της δεν ξεπερνά το ενάμιση λεπτό, αρκετό, όμως, για να αφήσει το αποτύπωμά της.

Η υπόθεση είναι απλή και οικεία ακόμα και σήμερα: δύο παιδιά κοιμούνται ήσυχα, ενώ ο Santa Claus εμφανίζεται για να γεμίσει τις κάλτσες τους με δώρα, κατεβαίνοντας από την καμινάδα. Παρότι ασπρόμαυρη και χωρίς ήχο, η ταινία ενσωματώνει τεχνικές που για την εποχή θεωρούνταν σχεδόν θαυματουργές, όπως η παράλληλη δράση μέσα στο ίδιο κάδρο, ένα αφηγηματικό τέχνασμα που τότε έμοιαζε με κινηματογραφική μαγεία.

Σήμερα, αυτή η σύντομη ταινία μοιάζει περισσότερο με ένα παράθυρο στο παρελθόν του σινεμά παρά με απλό χριστουγεννιάτικο θέαμα. Το γεγονός ότι μπορεί πλέον να προβληθεί εύκολα online δείχνει πόσο εντυπωσιακά έχει εξελιχθεί η κινηματογραφική εμπειρία μέσα σε κάτι περισσότερο από έναν αιώνα. Όπως επισημαίνει και το British Film Institute, το Santa Claus δεν είναι απλώς μια εποχική περιέργεια, αλλά ένα κομμάτι της ιστορίας του βρετανικού και παγκόσμιου κινηματογράφου.

Ίσως, λοιπόν, ανάμεσα στα γνώριμα festive marathons, να αξίζει μια σύντομη στάση σε αυτή τη μικρή, σιωπηλή ταινία. Όχι μόνο για το χριστουγεννιάτικο πνεύμα της, αλλά για να θυμηθούμε από πού ξεκίνησαν όλα.

