Home Alone: Το σκοτεινό σενάριο για τον Peter McCallister που συζητούν οι fans

Μια από τις πιο πολυσυζητημένες απορίες γύρω από την κλασική ταινία Home Alone αφορά το τεράστιο σπίτι της οικογένειας McCallister. Πώς μπορεί μια οικογένεια που φαίνεται μεσαίας τάξης να ζει σε μια τόσο εντυπωσιακή κατοικία; Οι φαν έχουν προτείνει μια σκοτεινή, αλλά ενδιαφέρουσα θεωρία.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο πατέρας, Peter McCallister, δεν είναι απλώς ένας τυπικός εργαζόμενος, αλλά ίσως να έχει «κρυφά εισοδήματα» από παράνομες δραστηριότητες. Στο Reddit, ένας χρήστης σχολίασε πως η μυστηριώδης φύση της δουλειάς του και η δυνατότητα της οικογένειας να αντέξει οικονομικά ένα πολυτελές σπίτι δημιουργούν υπόνοιες ότι κάτι κρύβεται πίσω από την καθημερινότητά τους. Το πανάκριβο παλτό του Peter θεωρείται επίσης ένδειξη πλούτου που δεν δικαιολογείται από τα εμφανή επαγγέλματα.

Διάβασε επίσης: Το ποσό που θα πλήρωνε ο Kevin McCallister σήμερα για να ζήσει την περιπέτεια του Home Alone 2

Μια ακόμη λεπτομέρεια που ενισχύει τη θεωρία είναι η αντίδραση του Peter σε σκηνές όπου ο Kevin προσποιείται επικίνδυνες καταστάσεις. Στη σκηνή όπου ο Kevin χρησιμοποιεί διαλόγους από ταινίες gangster για να τρομάξει τον Marv, η πανικόβλητη αντίδραση του Peter μοιάζει να δείχνει φόβο για κάτι πραγματικά επικίνδυνο, σαν μια συμφωνία ή συναλλαγή να έχει πάει στραβά.

Το ίδιο το σπίτι, γνωστό ως The Silver Tuna, περιγράφεται από τους φαν ως η πιο εντυπωσιακή κατοικία της γειτονιάς, χωρίς όμως να ξεχωρίζει υπερβολικά από τα υπόλοιπα. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για την πηγή του πλούτου της οικογένειας McCallister.

H απάντηση του σκηνοθέτη

Ο σκηνοθέτης Chris Columbus έχει διαψεύσει τέτοιες θεωρίες, εξηγώντας ότι ο πατέρας απλώς έχει δουλειές που εξασφαλίζουν την οικογένεια, βασισμένες στη ζωή που είχε στο μυαλό του ο συγγραφέας John Hughes. Παρ’ όλα αυτά, οι φαν συνεχίζουν να συζητούν και να δημιουργούν σενάρια που προσθέτουν μυστηριώδη διάσταση στον Peter McCallister, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον για το Home Alone δεκαετίες μετά την πρώτη του προβολή.

Διάβασε επίσης: Stranger Things 5: Οι Duffer Brothers αποκάλυψαν την συγκλονιστική διάρκεια των τελευταίων επεισοδίων

Δες κι αυτό…