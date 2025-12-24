Γιώργος Καπουτζίδης: Το συγκινητικό πρώτο μήνυμα μετά το reunion του «Παρά Πέντε»

Λίγες ώρες μετά την προβολή του επετειακού επεισοδίου, ο Γιώργος Καπουτζίδης θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στους fans του «Παρά Πέντε»

Το πολυαναμενόμενο επετειακό reunion της σειράς «Στο Παρά Πέντε» προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 24 Δεκεμβρίου μέσα από την συχνότητα του Mega και προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση και νοσταλγία στους τηλεθεατές.

Η τηλεοπτική παρέα που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά ενώθηκε και πάλι μετά από 20 ολόκληρα χρόνια και μας χάρισε σκηνές γέλιου, αποκαλύπτοντάς μας παράλληλα νέες περιπέτειες, αλλά και πως η παρέα αντιμετώπισε τα μεγάλα γεγονότα όλα αυτά τα χρόνια.

Η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης) πήραν ξανά θέση στη μικρή οθόνη και η επανένωσή τους απολαυστική.

Μάλιστα, λίγες ώρες μετά την προβολή του επετειακού επεισοδίου, ο Γιώργος Καπουτζίδης θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στους fans του «Παρά Πέντε». Συγκεκριμένα, ανέβασε ένα βίντεο με backstage στιγμές και έγραψε: «Να αγκαλιαζόμαστε, να αγαπάμε, να νοιαζόμαστε, να ζητάμε συγγνώμη, να συγχωρούμε, να αισθανόμαστε! Σας ευχαριστώ όλους. Για τότε, για τώρα, για πάντα!».

