MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Fashion 24.12.2025

Velvet revival: Τα βελούδινα παντελόνια επιστρέφουν για τα party looks

Από τις iconic πασαρέλες των ’90s μέχρι τις σύγχρονες συλλογές του Celine και Saint Laurent, το βελούδο γίνεται το must-have item για τις γιορτές
Μαρία Χατζηγιάννη

Το βελούδο δεν είναι απλώς ύφασμα, είναι δήλωση. Από τις πασαρέλες των ’90s μέχρι τις σύγχρονες συλλογές, το velvet έχει αφήσει το στίγμα του στο fashion σύμπαν, και τώρα επιστρέφει πιο λαμπερό από ποτέ.

Στη δεκαετία του ’90, σχεδιαστές όπως ο Tom Ford για τον Gucci με τη συλλογή φθινόπωρο/χειμώνας 1996 έδειξαν την αφοσίωσή τους στο βελούδο. Τα μοντέλα περπατούσαν με slicked μαλλιά, χρυσή σκιά στα μάτια και τονισμένη μέση, ενώ τα velvet κοστούμια κυριαρχούσαν στην πασαρέλα. Η Vogue χαρακτήρισε την επίδειξη «το μοντέρνο ισοδύναμο ενός one-night stand στο Studio 54», ενώ οι πωλήσεις του οίκου εκτοξεύτηκαν κατά 90%.

gucci_veloudino_kolan
www.gucci.com

Διάβασε επίσης: Βίκυ Καγιά-Μπιάνκα Κρασσά: Οι total black glam εμφάνισεις τους είναι η απόλυτη festive έμπνευση

Η δημοφιλία του βελούδου συνεχίστηκε μέχρι τα τέλη των ’90s και των αρχών των 00s. Από τη cyber αισθητική του Jean Paul Gaultier για το φθινόπωρο/χειμώνα 1995, μέχρι τα ντραπαρισμένα velvet κοστούμια του Giorgio Armani για το 1998, το βελούδο έγινε αγαπημένο των celebrities. Gwyneth Paltrow και Sarah Jessica Parker το υιοθέτησαν πρώτες, δίνουντας gothic και glam πινελιές στα πιο cool party της εποχής.

Τα βελούδινα παντελόνια καθιερώθηκαν τη δεκαετία των 2010s, σε φαρδιά, flared ή πιο εφαρμοστά σχέδια, γίνοντας staple item για fashionistas. Μετά από μια σύντομη περίοδο παραγκωνισμού, το velvet επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες των πιο εμβληματικών οίκων όπως ο Celine και ο Saint Laurent, έτοιμο να κυριαρχήσει ξανά στις γιορτινές εμφανίσεις.

Το νέο it item για φέτος είναι ένα sexy βελούδινο παντελόνι που συνδυάζεται άψογα με high heels, oversized blazer και statement βραδινά αξεσουάρ. Είτε πρόκειται για ένα festive party, είτε για μια βραδιά στην πόλη, το velvet υπόσχεται να προσθέσει λάμψη, κομψότητα και μια δόση 90s glamour στο outfit σας.

4 σχέδια για να διαλέξεις

Benetton

benetton_veloudino_panteloni

Stradivarius

veloudino_panteloni_stradivarius

Funky Buddha

funky_buddah

Pink Woman

pink_woman_vedoudino_anteloni

Διάβασε επίσης: Copy the look: To cozy outfit της Claudia Schiffer για το χριστουγεννιάτικο shopping

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιώργος Καπουτζίδης: Το συγκινητικό πρώτο μήνυμα μετά το reunion του «Παρά Πέντε»

Γιώργος Καπουτζίδης: Το συγκινητικό πρώτο μήνυμα μετά το reunion του «Παρά Πέντε»

24.12.2025
Επόμενο
Ζέτα Μακρυπούλια: Το «καρφί» για την αλλαγή ώρας του «Rouk Zouk» μέσα από το reunion του «Παρά Πέντε»

Ζέτα Μακρυπούλια: Το «καρφί» για την αλλαγή ώρας του «Rouk Zouk» μέσα από το reunion του «Παρά Πέντε»

24.12.2025

Δες επίσης

Νέα έρευνα αποκαλύπτει το πολύ απλό κόλπο για να σπάσεις κάθε ρεκόρ στο γυμναστήριο
Fitness

Νέα έρευνα αποκαλύπτει το πολύ απλό κόλπο για να σπάσεις κάθε ρεκόρ στο γυμναστήριο

24.12.2025
To trick του TikTok για smoky eye που θα ζήλευε κάθε makeup artist
Beauty

To trick του TikTok για smoky eye που θα ζήλευε κάθε makeup artist

24.12.2025
Η Ζέτα Μακρυπούλια αποδεικνύει ότι το total gold look είναι η απόλυτη επιλογή για λαμπερά Χριστούγεννα
Fashion

Η Ζέτα Μακρυπούλια αποδεικνύει ότι το total gold look είναι η απόλυτη επιλογή για λαμπερά Χριστούγεννα

24.12.2025
Red carpet 2025: Οι καλύτερες εμφανίσεις από ξένους και Έλληνες celebrities
Fashion

Red carpet 2025: Οι καλύτερες εμφανίσεις από ξένους και Έλληνες celebrities

24.12.2025
Last-minute glow: Φρέσκια και λαμπερή επιδερμίδα για τα γιορτινά ρεβεγιόν
Beauty

Last-minute glow: Φρέσκια και λαμπερή επιδερμίδα για τα γιορτινά ρεβεγιόν

24.12.2025
Πώς να φορέσεις τα αγαπημένα σου τακούνια στο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν χωρίς πόνο
Fashion

Πώς να φορέσεις τα αγαπημένα σου τακούνια στο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν χωρίς πόνο

24.12.2025
Αυτό είναι το ζώδιο που θεωρείται ο χειρότερος σύντροφος
Life

Αυτό είναι το ζώδιο που θεωρείται ο χειρότερος σύντροφος

24.12.2025
Τα 4 συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι αρχάριοι στη γυμναστική και πώς να τα αποφύγεις
Fitness

Τα 4 συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι αρχάριοι στη γυμναστική και πώς να τα αποφύγεις

23.12.2025
Απλό άγγιγμα, βαθιά χαλάρωση: Η ιαπωνική τεχνική που διώχνει το στρες σε χρόνο dt
Life

Απλό άγγιγμα, βαθιά χαλάρωση: Η ιαπωνική τεχνική που διώχνει το στρες σε χρόνο dt

23.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει