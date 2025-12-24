Velvet revival: Τα βελούδινα παντελόνια επιστρέφουν για τα party looks

Από τις iconic πασαρέλες των ’90s μέχρι τις σύγχρονες συλλογές του Celine και Saint Laurent, το βελούδο γίνεται το must-have item για τις γιορτές

Το βελούδο δεν είναι απλώς ύφασμα, είναι δήλωση. Από τις πασαρέλες των ’90s μέχρι τις σύγχρονες συλλογές, το velvet έχει αφήσει το στίγμα του στο fashion σύμπαν, και τώρα επιστρέφει πιο λαμπερό από ποτέ.

Στη δεκαετία του ’90, σχεδιαστές όπως ο Tom Ford για τον Gucci με τη συλλογή φθινόπωρο/χειμώνας 1996 έδειξαν την αφοσίωσή τους στο βελούδο. Τα μοντέλα περπατούσαν με slicked μαλλιά, χρυσή σκιά στα μάτια και τονισμένη μέση, ενώ τα velvet κοστούμια κυριαρχούσαν στην πασαρέλα. Η Vogue χαρακτήρισε την επίδειξη «το μοντέρνο ισοδύναμο ενός one-night stand στο Studio 54», ενώ οι πωλήσεις του οίκου εκτοξεύτηκαν κατά 90%.

Διάβασε επίσης: Βίκυ Καγιά-Μπιάνκα Κρασσά: Οι total black glam εμφάνισεις τους είναι η απόλυτη festive έμπνευση

Η δημοφιλία του βελούδου συνεχίστηκε μέχρι τα τέλη των ’90s και των αρχών των 00s. Από τη cyber αισθητική του Jean Paul Gaultier για το φθινόπωρο/χειμώνα 1995, μέχρι τα ντραπαρισμένα velvet κοστούμια του Giorgio Armani για το 1998, το βελούδο έγινε αγαπημένο των celebrities. Gwyneth Paltrow και Sarah Jessica Parker το υιοθέτησαν πρώτες, δίνουντας gothic και glam πινελιές στα πιο cool party της εποχής.

Τα βελούδινα παντελόνια καθιερώθηκαν τη δεκαετία των 2010s, σε φαρδιά, flared ή πιο εφαρμοστά σχέδια, γίνοντας staple item για fashionistas. Μετά από μια σύντομη περίοδο παραγκωνισμού, το velvet επιστρέφει δυναμικά στις πασαρέλες των πιο εμβληματικών οίκων όπως ο Celine και ο Saint Laurent, έτοιμο να κυριαρχήσει ξανά στις γιορτινές εμφανίσεις.

Το νέο it item για φέτος είναι ένα sexy βελούδινο παντελόνι που συνδυάζεται άψογα με high heels, oversized blazer και statement βραδινά αξεσουάρ. Είτε πρόκειται για ένα festive party, είτε για μια βραδιά στην πόλη, το velvet υπόσχεται να προσθέσει λάμψη, κομψότητα και μια δόση 90s glamour στο outfit σας.

4 σχέδια για να διαλέξεις

Benetton

Stradivarius

Funky Buddha

Pink Woman

Διάβασε επίσης: Copy the look: To cozy outfit της Claudia Schiffer για το χριστουγεννιάτικο shopping

Δες κι αυτό…