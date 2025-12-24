Ζέτα Μακρυπούλια: Το «καρφί» για την αλλαγή ώρας του «Rouk Zouk» μέσα από το reunion του «Παρά Πέντε»

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους τηλεθεατές στο «Στο Παρά Πέντε: 20 χρόνια μετά», καθώς το επετειακό επεισόδιο περιλάμβανε μια ολοκαίνουρια σκηνή, γραμμένη ειδικά για το reunion, που συνδύαζε νοσταλγία, χιούμορ και σύγχρονες τηλεοπτικές αναφορές. Η Ζέτα Μακρυπούλια φόρεσε ξανά τον ρόλο της αξέχαστης Αμαλίας Αντωνοπούλου και απέδειξε ότι ο χαρακτήρας της παραμένει το ίδιο απολαυστικός, αιχμηρός και αυτοσαρκαστικός, ακόμη και δύο δεκαετίες μετά.

Η παρουσία της στη σκηνή δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή, με μια ατάκα που λειτούργησε ως ξεκάθαρο inside joke για τους μυημένους της τηλεόρασης.

Διάβασε επίσης: MEGA: Το «Στο Παρά Πέντε» επέστρεψε και σάρωσε σε τηλεθέαση – Τα συγκλονιστικά νούμερα που σημείωσε

Απευθυνόμενη στην πεντάδα των πρωταγωνιστών, η τηλεοπτική Αμαλία ανέφερε με σοβαρό ύφος αλλά ξεκάθαρα χιουμοριστική διάθεση: «Εγώ για κάλυψη παρουσιάζω στην ισπανική τηλεόραση το Rouk Zouk. “Ρουκ Θουκ” το λένε εκεί. Να ’ρθείτε να παίξετε, είναι καταπληκτικό παιχνίδι».

Το κοινό γέλασε, όμως η ατάκα που ακολούθησε ήταν αυτή που έκλεψε πραγματικά την παράσταση. Με μια χαρακτηριστική παύση και εμφανώς υπονοούμενο τόνο, η Αμαλία – ή αλλιώς η Ζέτα Μακρυπούλια – πρόσθεσε: «Βέβαια μας άλλαξαν ώρα φέτος. Ας μη μιλήσω καλύτερα». Το σχόλιο λειτούργησε ως έμμεσο αλλά σαφές καρφί για την αλλαγή ώρας προβολής του «Rouk Zouk» στον ΑΝΤ1, με τους τηλεθεατές να το αντιλαμβάνονται αμέσως και να αντιδρούν με γέλια και σχόλια στα social media.

Η συγκεκριμένη σκηνή απέδειξε ότι το reunion του «Στο Παρά Πέντε» δεν περιορίστηκε σε απλή αναπόληση του παρελθόντος, αλλά τόλμησε να «παίξει» και με το παρόν της ελληνικής τηλεόρασης. Με έξυπνο χιούμορ και λεπτές αναφορές, η σειρά κατάφερε να παραμείνει επίκαιρη, χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα που την έκανε αγαπητή.

Διάβασε επίσης: Το «Παρά Πέντε» επέστρεψε 20 χρόνια μετά και «γκρέμισε» το X – Το Reunion που συγκίνησε όλη την Ελλάδα

Δες κι αυτό…