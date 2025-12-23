MadWalk 2025 Mega
Celeb News 23.12.2025

Αλεξάνδρα Νίκα: Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ποζάρει αγκαλιά με τον γιο τους μπροστά από το δέντρο

Μητέρα και γιος σε ένα ζεστό, γιορτινό στιγμιότυπο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα φετινά Χριστούγεννα έχουν αποκτήσει μια ξεχωριστή, ιδιαίτερα συναισθηματική σημασία για την Αλεξάνδρα Νίκα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, καθώς τα γιορτάζουν για πρώτη φορά έχοντας στην αγκαλιά τους τον ενός έτους γιο τους, Βασίλη. Η άφιξη του μικρού τους έχει αλλάξει ολοκληρωτικά τις ζωές τους, γεμίζοντας την καθημερινότητά τους με αγάπη, χαμόγελα και πολύτιμες οικογενειακές στιγμές.

Η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία διατηρεί έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από την προσωπική της ζωή, θέλησε αυτή τη φορά να δώσει στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από το γιορτινό κλίμα που επικρατεί στο σπίτι τους. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία όπου ποζάρει αγκαλιά με τον μικρό Βασίλη.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία μέσω Instagram - «Είμαι τόσο χαρούμενη»
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Διάβασε επίσης: Τα δημοσιεύματα που ενόχλησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και η δημόσια διάψευση

Στο στιγμιότυπο, μητέρα και γιος απολαμβάνουν μια από τις πιο αγαπημένες χριστουγεννιάτικες συνήθειες: τον στολισμό του δέντρου. Η Αλεξάνδρα κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, ενώ μαζί τοποθετούν τα λαμπάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και οικογενειακής θαλπωρής που αποπνέει γιορτινή μαγεία.

Αλεξάνδρα Νίκα
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η αισθητική του στιγμιότυπου, καθώς μητέρα και γιος εμφανίζονται με υπέροχες ασορτί χριστουγεννιάτικες πιτζάμες, προσθέτοντας μια παιχνιδιάρικη και κομψή πινελιά στη φωτογραφία. Το post απέσπασε πλήθος θετικών σχολίων και likes, με τους ακόλουθους να στέλνουν τις ευχές τους και να σχολιάζουν τη γλυκύτητα της στιγμής.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει με τον πιο όμορφο τρόπο την οικογενειακή ευτυχία που βιώνουν η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, επιβεβαιώνοντας πως για εκείνους τα φετινά Χριστούγεννα είναι αναμφίβολα από τα πιο όμορφα της ζωής τους.

Διάβασε επίσης: Αθανασία Τσουμελέκα: Η Ολυμπιονίκης αποκάλυψε την σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη από προπονητή

