MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Food 24.12.2025

Σαμπάνια, Prosecco ή Ελληνικό Αφρώδες: Ποιο να επιλέξεις για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν

poto_xristougenna
Ο αφρώδης οίνος που θα επιλέξεις δίνει τον τόνο στη βραδιά, από την πρώτη πρόποση μέχρι το τελευταίο χαμόγελο γύρω από το τραπέζι
Μαρία Χατζηγιάννη

Η παρέα μαζεύεται γύρω από το τραπέζι, οι μυρωδιές γεμίζουν τον χώρο και το πρώτο «pop» από ένα μπουκάλι αφρώδους οίνου σηματοδοτεί την έναρξη της γιορτής. Η επιλογή του ποτού δεν είναι μόνο θέμα στιλ, αλλά και διάθεσης, ατμόσφαιρας και προσωπικότητας, καθορίζοντας την πρώτη εντύπωση της βραδιάς.

Με τη σαμπάνια να αποπνέει κομψότητα, το Prosecco να φέρνει φρουτώδη ζωντάνια και τα ελληνικά αφρώδη να συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη γεύση, κάθε επιλογή έχει τη δική της προσωπικότητα και μπορεί να απογειώσει το τραπέζι με μοναδικό τρόπο.

Τα 4 ζώδια που πάνε για «ένα ποτό» και καταλήγουν να ξεχνάνε το... όνομά τους
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Ο απόλυτος οδηγός για τις πιο ζουμερές και τραγανές πατάτες φούρνου

Η σαμπάνια είναι η κλασική επιλογή για στιγμές που θέλουν να φαίνονται λίγο μεγαλύτερες απ’ ό,τι είναι. Με την κομψότητά της, τα αρώματα μπριός και την κρυστάλλινη οξύτητα, δίνει έναν αριστοκρατικό τόνο στο ποτήρι. Ταιριάζει ιδανικά με θαλασσινά, χαβιάρι ή κομψά amuse-bouche, προσφέροντας έναν εκλεπτυσμένο αφρισμό που δεν περνάει απαρατήρητος. Αν θέλεις να ξεκινήσει το ρεβεγιόν με ένα statement, η σαμπάνια είναι η απάντηση.

Το Prosecco είναι ο πιο κοινωνικός και φιλικός παίκτης ανάμεσα στα αφρώδη. Φρουτώδες, δροσερό και ευκολόπιοτο, δημιουργεί μια χαλαρή και ευδιάθετη ατμόσφαιρα. Στο ποτήρι του αναδεικνύονται αρώματα αχλαδιού, πεπονιού, ροδάκινου και χαμομηλιού, ενώ είναι ιδανικό για μεγάλες παρέες ή πιο casual gatherings, χωρίς να κλέβει την παράσταση από τα υπόλοιπα στοιχεία της βραδιάς.

xristougenniatiko_poto
Pinterest

Τα ελληνικά αφρώδη έχουν κερδίσει τη θέση τους στις γιορτές, προσφέροντας φρεσκάδα, καθαρότητα και στιβαρή οξύτητα. Με ποικιλίες όπως η Ηπειρώτικη Ντεμπίνα, το Μοσχοφίλερο της Αρκαδίας, το Ξινόμαυρο του Αμύνταιου και το διεθνώς αναγνωρισμένο Ασύρτικο, συνδυάζουν άψογα την ελληνική κουζίνα με ένα σύγχρονο premium προφίλ. Από μαγειρευτά λευκά κρέατα και ψητό αρνάκι, μέχρι πίτες, τυριά και μεζέδες, τα ελληνικά αφρώδη γεφυρώνουν παράδοση και εκλεπτυσμένο γευστικό χαρακτήρα.

Στο τέλος, η επιλογή εξαρτάται από το ύφος του ρεβεγιόν: η σαμπάνια προσφέρει πολυτέλεια, το Prosecco χαλαρή διάθεση και τα ελληνικά αφρώδη μια αυθεντική και σύγχρονη πινελιά ελληνικού terroir. Ό,τι και αν επιλεγεί, η γιορτή ξεκινά πραγματικά με το πρώτο «pop» του φελλού.

Διάβασε επίσης: H γαλοπούλα με πορτοκάλι και μέλι που λατρέψουν οι πάντες στο χριστουγεννιάτικο τραπέζ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD Christmas ΠΟΤΟ Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
MEGA: Η ημερομηνία πρεμιέρας της πολυαναμενόμενης νέας σειράς «Οι Αθώοι»

MEGA: Η ημερομηνία πρεμιέρας της πολυαναμενόμενης νέας σειράς «Οι Αθώοι»

24.12.2025
Επόμενο
Τι θα δούμε στην TV την Παραμονή Χριστουγέννων – Όλα τα προγράμματα της prime time ανά κανάλι

Τι θα δούμε στην TV την Παραμονή Χριστουγέννων – Όλα τα προγράμματα της prime time ανά κανάλι

24.12.2025

Δες επίσης

Τα 5 πιο άτυχα ζώδια για το 2026
Life

Τα 5 πιο άτυχα ζώδια για το 2026

24.12.2025
Νέα έρευνα αποκαλύπτει το πολύ απλό κόλπο για να σπάσεις κάθε ρεκόρ στο γυμναστήριο
Fitness

Νέα έρευνα αποκαλύπτει το πολύ απλό κόλπο για να σπάσεις κάθε ρεκόρ στο γυμναστήριο

24.12.2025
To trick του TikTok για smoky eye που θα ζήλευε κάθε makeup artist
Beauty

To trick του TikTok για smoky eye που θα ζήλευε κάθε makeup artist

24.12.2025
Velvet revival: Τα βελούδινα παντελόνια επιστρέφουν για τα party looks
Fashion

Velvet revival: Τα βελούδινα παντελόνια επιστρέφουν για τα party looks

24.12.2025
Η Ζέτα Μακρυπούλια αποδεικνύει ότι το total gold look είναι η απόλυτη επιλογή για λαμπερά Χριστούγεννα
Fashion

Η Ζέτα Μακρυπούλια αποδεικνύει ότι το total gold look είναι η απόλυτη επιλογή για λαμπερά Χριστούγεννα

24.12.2025
Red carpet 2025: Οι καλύτερες εμφανίσεις από ξένους και Έλληνες celebrities
Fashion

Red carpet 2025: Οι καλύτερες εμφανίσεις από ξένους και Έλληνες celebrities

24.12.2025
Last-minute glow: Φρέσκια και λαμπερή επιδερμίδα για τα γιορτινά ρεβεγιόν
Beauty

Last-minute glow: Φρέσκια και λαμπερή επιδερμίδα για τα γιορτινά ρεβεγιόν

24.12.2025
Πώς να φορέσεις τα αγαπημένα σου τακούνια στο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν χωρίς πόνο
Fashion

Πώς να φορέσεις τα αγαπημένα σου τακούνια στο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν χωρίς πόνο

24.12.2025
Αυτό είναι το ζώδιο που θεωρείται ο χειρότερος σύντροφος
Life

Αυτό είναι το ζώδιο που θεωρείται ο χειρότερος σύντροφος

24.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συμφωνία Netflix – Tanweer για την παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Συναγερμός πριν από τρία χρόνια για παρεμβολές σε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αεροδρόμιο Τατοΐου-Και νέο σχέδιο αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

Αναβιώνει η βεντέτα: Μητσοτάκης και Καραμανλής, δύο ξένοι στην ίδια παράταξη

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

H e-αναξιοπιστία της Πειραιώς

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει

Το μυστικό για το τέλειο Χριστόψωμο: Η συνταγή που θα κάνει το σπίτι σας να μοσχοβολήσει