MEGA: Η ημερομηνία πρεμιέρας της πολυαναμενόμενης νέας σειράς «Οι Αθώοι»

Το Mega ανακοινώνει επίσημα την ένταξη της πολυαναμενόμενης σειράς «Οι Αθώοι» στο πρόγραμμα του σταθμού, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:20, όπως αποκάλυψε το νέο trailer που κυκλοφόρησε το βράδυ της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου.

Η σειρά υπόσχεται να ταξιδέψει το τηλεοπτικό κοινό στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, μέσα από το κινηματογραφικό φακό του Νίκου Κουτελιδάκη, αποτυπώνοντας με μοναδικό τρόπο τη φύση, τα καταπράσινα τοπία και τα γάργαρα νερά του νησιού. Το σενάριο, υπογραφή της Ελένης Ζιώγα, ξετυλίγει μια ανθρώπινη ιστορία γεμάτη πάθη, κοινωνικές ανισότητες και αδικίες, με έντονα δραματικά και ηθογραφικά στοιχεία.

Λίγα λόγια για τη σειρά

Η πλοκή της σειράς περιστρέφεται γύρω από έναν άντρα στιγματισμένο για την καταγωγή του, που βρίσκεται άδικα κατηγορούμενος για ένα έγκλημα πάθους. Σε μια κοινωνία που δεν συγχωρεί, οι άνθρωποι τίθενται αυστηρά στο περιθώριο, ενώ μια μοιραία γυναίκα επηρεάζει τη ζωή τριών ανδρών με τρόπο καθοριστικό. Ο έρωτας, κάποτε παράδεισος, μετατρέπεται σε φυλακή και κόλαση – και η εξιλέωση φαίνεται πιο δύσκολη από ποτέ.





Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η ατιμασμένη γυναίκα που βρίσκει καταφύγιο στο νησί για να αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο (Κώστας Νικούλι). Ο νεαρός μεγαλώνει στιγματισμένος, αντιμετωπιζόμενος ως «νόθος» και «ξένος» από τους συγχωριανούς, ενώ τρέφει κρυφά συναισθήματα για την Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη), ένα κορίτσι διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα της εποχής της. Η ομορφιά, η εξυπνάδα και η μόρφωσή της συνθέτουν μια δυνατή προσωπικότητα, γεμάτη υπερηφάνεια αλλά και ανάγκη για ανεξαρτησία.

Στην ίδια πλοκή ξεχωρίζει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος), γοητευτικός και έντονα παθιασμένος, ο οποίος ερωτεύεται παράφορα τη Μαργαρίτα. Η σύγκρουση συναισθημάτων και η ένταση μεταξύ των χαρακτήρων δημιουργούν ένα καμβά γεμάτο έρωτα, ζήλια και κοινωνική αδικία, σε μια εποχή όπου οι κανόνες και οι προκαταλήψεις καθορίζουν τις ζωές των ανθρώπων.

Οι πρωταγωνιστές

Η σειρά «Οι Αθώοι» διαθέτει ένα ισχυρό και πολυδιάστατο καστ, το οποίο περιλαμβάνει τους:

Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη

Κώστας Νικούλι

Γιάννης Νιάρρος

Κίμων Κουρής

Αμαλία Καβάλη

Γιώργος Στάμος

Μαρία Καλλιμάνη

Ελένη Ζιώγα

Λουκία Μιχαλοπούλου

Χρήστος Καλαβρούζος στον ρόλο του ερημίτη

και μια σειρά από αγαπημένους και ταλαντούχους ηθοποιούς που θα δώσουν ζωή στους χαρακτήρες της σειράς.





Με ιστορικό και ηθογραφικό βάθος, συναρπαστικές ιστορίες αγάπης και πάθους, καθώς και κινηματογραφική αισθητική, οι «Αθώοι» αναμένεται να γίνουν η νέα μεγάλη τηλεοπτική πρόταση του Mega, που θα καθηλώσει τους τηλεθεατές και θα φέρει ξανά την Κέρκυρα και τα πάθη του 20ού αιώνα στη μικρή οθόνη.

