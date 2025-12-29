The Voice: Αυτοί είναι οι 8 φιναλίστ που περνούν στον μεγάλο τελικό

Βραδιά γεμάτη ένταση και συγκινήσεις ήταν η χθεσινή, 28 Δεκεμβρίου, στο The Voice, καθώς πραγματοποιήθηκε ο ημιτελικός του μουσικού διαγωνισμού. Οι τέσσερις coaches παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη της ψηφοφορίας, περιμένοντας να μάθουν ποιοι από τους 18 διαγωνιζόμενους θα εξασφάλιζαν μια θέση στον μεγάλο σημερινό τελικό και θα πλησίαζαν ένα βήμα πιο κοντά στο πολυπόθητο χρυσό δισκογραφικό συμβόλαιο με τη MINOS-EMI.

Στη σκηνή του The Voice βρέθηκαν συνολικά 18 υποψήφιοι, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό με στόχο να κερδίσουν την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού και το εισιτήριο για τον τελικό. Η αγωνία, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στους διαγωνιζόμενους, αλλά κορυφώθηκε και στους coaches, που περίμεναν να δουν ποιοι από τις ομάδες τους θα συνεχίσουν τη διεκδίκηση του μεγάλου επάθλου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου θα εκπροσωπηθούν στον τελικό με τρεις διαγωνιζόμενους ο καθένας. Ο Χρήστος Μάστορας περνά στην τελική φάση με δύο συμμετοχές, εκ των οποίων η μία είναι δίδυμο, ενώ ο Πάνος Μουζουράκης θα έχει μόνο μία υποψήφια στον τελικό.





Οι οκτώ φιναλίστ που προκρίθηκαν είναι οι:

Χριστόδουλος Μυλωνάς, Βάγγος Δανέζης, Ελένη Τσαρίδου (Team Μαζωνάκης),

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, Μαρία Βαρδάκη, Θοδωρής Κουτσουπιάς (Team Παπαρίζου),

Αφροδίτη Διαμαντίδου και το δίδυμο Γιώργος Μεταξάς – Ιορδάνης Τεγκελίδης (Team Μάστορας),

καθώς και η Αυγή Χατζηπαύλου (Team Μουζουράκης).





Πέρα από το διαγωνιστικό μέρος, ο ημιτελικός επεφύλασσε και μία ξεχωριστή μουσική στιγμή. Η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης ανέβηκαν μαζί στη σκηνή και παρουσίασαν για πρώτη φορά το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Ο έρωτας γράφεται», κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.





