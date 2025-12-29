MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
TV 29.12.2025

The Voice: Αυτοί είναι οι 8 φιναλίστ που περνούν στον μεγάλο τελικό

The voice
Οι 8 διαγωνιζόμενοι που διεκδικούν το χρυσό συμβόλαιο με τη MINOS-EMI
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Βραδιά γεμάτη ένταση και συγκινήσεις ήταν η χθεσινή, 28 Δεκεμβρίου, στο The Voice, καθώς πραγματοποιήθηκε ο ημιτελικός του μουσικού διαγωνισμού. Οι τέσσερις coaches παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη της ψηφοφορίας, περιμένοντας να μάθουν ποιοι από τους 18 διαγωνιζόμενους θα εξασφάλιζαν μια θέση στον μεγάλο σημερινό τελικό και θα πλησίαζαν ένα βήμα πιο κοντά στο πολυπόθητο χρυσό δισκογραφικό συμβόλαιο με τη MINOS-EMI.

Στη σκηνή του The Voice βρέθηκαν συνολικά 18 υποψήφιοι, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό με στόχο να κερδίσουν την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού και το εισιτήριο για τον τελικό. Η αγωνία, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στους διαγωνιζόμενους, αλλά κορυφώθηκε και στους coaches, που περίμεναν να δουν ποιοι από τις ομάδες τους θα συνεχίσουν τη διεκδίκηση του μεγάλου επάθλου.

The Voice
https://www.instagram.com/thevoiceofgreece/

Διάβασε επίσης: Οι ελληνικές σειρές που μας κράτησαν κολλημένους στην τηλεόραση το 2025

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου θα εκπροσωπηθούν στον τελικό με τρεις διαγωνιζόμενους ο καθένας. Ο Χρήστος Μάστορας περνά στην τελική φάση με δύο συμμετοχές, εκ των οποίων η μία είναι δίδυμο, ενώ ο Πάνος Μουζουράκης θα έχει μόνο μία υποψήφια στον τελικό.


Οι οκτώ φιναλίστ που προκρίθηκαν είναι οι:

  • Χριστόδουλος Μυλωνάς, Βάγγος Δανέζης, Ελένη Τσαρίδου (Team Μαζωνάκης),
  • Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, Μαρία Βαρδάκη, Θοδωρής Κουτσουπιάς (Team Παπαρίζου),
  • Αφροδίτη Διαμαντίδου και το δίδυμο Γιώργος Μεταξάς – Ιορδάνης Τεγκελίδης (Team Μάστορας),
  • καθώς και η Αυγή Χατζηπαύλου (Team Μουζουράκης).


Πέρα από το διαγωνιστικό μέρος, ο ημιτελικός επεφύλασσε και μία ξεχωριστή μουσική στιγμή. Η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης ανέβηκαν μαζί στη σκηνή και παρουσίασαν για πρώτη φορά το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Ο έρωτας γράφεται», κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.


Διάβασε επίσης: Ζέτα Μακρυπούλια: Το «καρφί» για την αλλαγή ώρας του «Rouk Zouk» μέσα από το reunion του «Παρά Πέντε»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
The Voice of Greece ΣΚΑΪ ΤΕΛΙΚΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι αουτσάιντερ ταινίες που δεν περίμενε κανείς και όμως «έσκισαν» το 2025

Οι αουτσάιντερ ταινίες που δεν περίμενε κανείς και όμως «έσκισαν» το 2025

29.12.2025
Επόμενο
Ο Harry Styles επιστρέφει! Το νέο video που θεωρείται teaser της μουσικής του επανεμφάνισης

Ο Harry Styles επιστρέφει! Το νέο video που θεωρείται teaser της μουσικής του επανεμφάνισης

29.12.2025

Δες επίσης

«Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΙΜΑΙΡΑ»: Πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά στο ERTFLIX – Οι ρόλοι και οι περιλήψεις των πρώτων δύο επεισοδίων
Media

«Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΙΜΑΙΡΑ»: Πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά στο ERTFLIX – Οι ρόλοι και οι περιλήψεις των πρώτων δύο επεισοδίων

29.12.2025
Πέθανε ο ηθοποιός Pat Finn από τα Φιλαράκια σε ηλικία 60 ετών
TV

Πέθανε ο ηθοποιός Pat Finn από τα Φιλαράκια σε ηλικία 60 ετών

25.12.2025
Οι ελληνικές σειρές που μας κράτησαν κολλημένους στην τηλεόραση το 2025
TV

Οι ελληνικές σειρές που μας κράτησαν κολλημένους στην τηλεόραση το 2025

25.12.2025
Τι θα δούμε στην TV την Παραμονή Χριστουγέννων – Όλα τα προγράμματα της prime time ανά κανάλι
TV

Τι θα δούμε στην TV την Παραμονή Χριστουγέννων – Όλα τα προγράμματα της prime time ανά κανάλι

24.12.2025
MEGA: Η ημερομηνία πρεμιέρας της πολυαναμενόμενης νέας σειράς «Οι Αθώοι»
TV

MEGA: Η ημερομηνία πρεμιέρας της πολυαναμενόμενης νέας σειράς «Οι Αθώοι»

24.12.2025
Ζέτα Μακρυπούλια: Το «καρφί» για την αλλαγή ώρας του «Rouk Zouk» μέσα από το reunion του «Παρά Πέντε»
TV

Ζέτα Μακρυπούλια: Το «καρφί» για την αλλαγή ώρας του «Rouk Zouk» μέσα από το reunion του «Παρά Πέντε»

24.12.2025
Γιώργος Καπουτζίδης: Το συγκινητικό πρώτο μήνυμα μετά το reunion του «Παρά Πέντε»
TV

Γιώργος Καπουτζίδης: Το συγκινητικό πρώτο μήνυμα μετά το reunion του «Παρά Πέντε»

24.12.2025
MEGA: Το «Στο Παρά Πέντε» επέστρεψε και σάρωσε σε τηλεθέαση – Τα συγκλονιστικά νούμερα που σημείωσε
TV

MEGA: Το «Στο Παρά Πέντε» επέστρεψε και σάρωσε σε τηλεθέαση – Τα συγκλονιστικά νούμερα που σημείωσε

24.12.2025
Το «Παρά Πέντε» επέστρεψε 20 χρόνια μετά και «γκρέμισε» το X – Το Reunion που συγκίνησε όλη την Ελλάδα
Social & Tech

Το «Παρά Πέντε» επέστρεψε 20 χρόνια μετά και «γκρέμισε» το X – Το Reunion που συγκίνησε όλη την Ελλάδα

24.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού