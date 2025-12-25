Οι ελληνικές σειρές που μας κράτησαν κολλημένους στην τηλεόραση το 2025

Το 2025 αποδείχθηκε μια «χρυσή» χρονιά για την ελληνική μυθοπλασία, με τα κανάλια να επενδύουν σε παραγωγές και σειρές υψηλού επιπέδου που κατάφεραν να κερδίσουν το στοίχημα απέναντι στα ριάλιτι. Η τηλεθέαση σταθεροποιήθηκε σε υψηλά διψήφια νούμερα, ενώ το Twitter (X) «φλεγόταν» κάθε βράδυ, μετατρέποντας την παρακολούθηση των σειρών σε μια συλλογική ψηφιακή εμπειρία.

Ακολουθούν οι σειρές που σάρωσαν και οι λόγοι που μας κράτησαν κολλημένους στην οθόνη:

1. Άγιος Έρωτας (Alpha)

Η σειρά-φαινόμενο της χρονιάς που κατάφερε να φτάσει πολλές φορές σε τηλεθέαση το 25% στο γενικό σύνολο και να ξεπεράσει το 20% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας» μας κράτησε κολλημένους γιατί τόλμησε να συνδυάσει το θρησκευτικό συναίσθημα με το απαγορευμένο πάθος, σε μια ατμοσφαιρική παραγωγή εποχής. Η χημεία των πρωταγωνιστών και το «σκανδαλώδες» σενάριο δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που μονοπώλησε τα hashtags στο Twitter, με τους τηλεθεατές να αναλύουν κάθε βλέμμα και κάθε ηθικό δίλημμα των ηρώων.

2. Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι (Alpha)

Με σταθερά νούμερα γύρω στο 15-20%, η μεταφορά του βιβλίου της Λένας Μαντά αποδείχθηκε η απόλυτη συναισθηματική επένδυση του κοινού. Ο λόγος που δεν ξεκολλήσαμε από αυτή τη σειρά ήταν η βαθιά ανθρωποκεντρική της προσέγγιση και η εξαιρετική ερμηνεία των πρωταγωνιστών. Η σειρά άγγιξε ευαίσθητες χορδές, μιλώντας για τα παιδικά τραύματα και τους δεσμούς που δεν σπάνε ποτέ, προσφέροντας μια λυτρωτική διέξοδο μέσα από την ποιοτική δραματοποίηση.

3. Grand Hotel – 2ος Κύκλος (ANT1)

Η λάμψη της δεκαετίας του ’20 και το μυστήριο πίσω από τις κλειστές πόρτες του ξενοδοχείου διατήρησαν την αίγλη τους, με τηλεθέαση που άγγιξε και ξεπέρασε αρκετές φορές το 20%. Μας κράτησε σε εγρήγορση κυρίως λόγω της γρήγορης πλοκής και των συνεχών ανατροπών. Κάθε επεισόδιο ήταν ένας γρίφος, και η «αστυνομική» φύση της σειράς σε συνδυασμό με την υψηλή αισθητική των κοστουμιών και των σκηνικών, έκανε το κοινό να νιώθει ότι συμμετέχει σε μια κινηματογραφική εμπειρία από την άνεση του καναπέ του.

4. Σέρρες- 2ος Κύκλος (ΑΝΤ1)

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς προσέλκυσε ένα πιο νεανικό και «ψαγμένο» κοινό. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, για άλλη μια φορά, κατάφερε να μας κρατήσει κολλημένους συνδυάζοντας το χιούμορ με την κοινωνική ευαισθησία. Η σειρά έγινε viral στα social media για την τόλμη της να παρουσιάσει τον πρώτο intersex χαρακτήρα στην ελληνική τηλεόραση, αποδεικνύοντας ότι η μυθοπλασία το 2025 δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, αλλά και ένας καθρέφτης της σύγχρονης, συμπεριληπτικής κοινωνίας.

5. Ο Τιμωρός (Alpha)

Η σειρά που επανέφερε τον Δημήτρη Λάλο στις οθόνες μας μετά τον «Σασμό» ήταν μια από τις απόλυτες κυριάρχους της prime time, με την πρεμιέρα να σημειώνει εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης. Μας κράτησε κολλημένους γιατί δεν ήταν μια απλή ιστορία εκδίκησης, αλλά μια σπουδή πάνω στην ανθρώπινη υπομονή και την ηθική δικαίωση. Η σκοτεινή ατμόσφαιρα, το σύμβολο του λύκου και οι ερμηνείες (όπως του Βλαδίμηρου Κυριακίδη σε έναν κόντρα ρόλο) δημιούργησαν ένα cult status από τους πρώτους μήνες του 2025, με το Twitter να αποθεώνει το «ηθικό δίκαιο» του ήρωα.

6. Το Σόι Σου – Νέα επεισόδια (Alpha)

Το 2025 η ελληνική τηλεόραση έζησε μια ιστορική στιγμή με την πολυαναμενόμενη επιστροφή της σειράς «Το Σόι Σου», η οποία κατάφερε να σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά της σημειώνοντας εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης που άγγιξαν το 30% στα δυναμικά κοινά. Η σειρά πέτυχε να εκσυγχρονίσει την κλασική συνταγή της οικογενειακής κωμωδίας, εντάσσοντας στην καθημερινότητα των Χαμπέων και των Τριαντάφυλλων σύγχρονα θέματα όπως τα social media και οι νέες τεχνολογίες, χωρίς όμως να χάσει την αυθεντική χημεία του αρχικού καστ που τόσο αγαπήσαμε. Η τεράστια απήχηση στο Twitter, όπου κάθε επεισόδιο γινόταν αμέσως πρώτο trend με χιλιάδες αναρτήσεις, απέδειξε πως το κοινό χρειαζόταν αυτή τη γνώριμη αίσθηση οικειότητας και το πηγαίο χιούμορ ως αντίδοτο στην καθημερινότητα, μετατρέποντας τις οικογενειακές συγκρούσεις των πρωταγωνιστών στην απόλυτη βραδινή μας συνήθεια.

7. Να με λες Μαμά (Alpha)

Η νέα δραματική σειρά του Alpha αποτέλεσε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της τηλεοπτικής σεζόν του 2025, καθηλώνοντας το κοινό με τη βαθιά ανθρώπινη και σκληρή θεματολογία της γύρω από την παιδική κακοποίηση και τη δύναμη της μητρότητας. Η σειρά σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις στην τηλεθέαση, ξεπερνώντας συχνά το 20% σε κρίσιμες ηλικιακές ομάδες, καθώς οι τηλεθεατές ταυτίστηκαν με την ηρωική προσπάθεια της δασκάλας να σώσει ένα κακοποιημένο παιδί, αναδεικνύοντάς το σε δικό της. Μας κράτησε κολλημένους στην οθόνη χάρη στις συγκλονιστικές ερμηνείες της Μαρίας Κίτσου και της μικρής πρωταγωνίστριας, οι οποίες μετέφεραν με αφοπλιστική ειλικρίνεια την απόγνωση και την ελπίδα, ενώ η απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα ήταν τεράστια, με το κοινό να σχολιάζει ασταμάτητα την ανάγκη για κοινωνική εγρήγορση και προστασία των ανηλίκων. Η σειρά δεν ήταν απλώς ένα δράμα, αλλά μια κοινωνική παρέμβαση που κατάφερε να ενώσει τους τηλεθεατές μέσα από το συναίσθημα και την αγωνία για τη λύτρωση των ηρώων, κάνοντας κάθε επεισόδιο μια αληθινή εμπειρία που συζητήθηκε όσο λίγες φέτος.

8. Το Παιδί (ΕΡΤ)

Η νέα σειρά της ΕΡΤ «Το Παιδί» αποτέλεσε την απόλυτη καλλιτεχνική έκπληξη του 2025, καταφέρνοντας να κερδίσει το στοίχημα της τηλεθέασης με ποσοστά που άγγιξαν το 12% σε μια ζώνη υψηλού ανταγωνισμού, νούμερο εξαιρετικά σημαντικό για τη δημόσια τηλεόραση. Η σειρά μας κράτησε κολλημένους στις οθόνες μας χάρη στο ανατρεπτικό της σενάριο που συνδυάζει τη δράση ενός σύγχρονου θρίλερ με το βάθος ενός κοινωνικού δράματος, εστιάζοντας στην ιστορία μιας πρώην πρωταθλήτριας πολεμικών τεχνών που αναλαμβάνει να προστατεύσει έναν έφηβο που βρίσκεται στο φάσματου αυτισμού από ένα σκοτεινό κύκλωμα. Η απήχηση στο Twitter ήταν εντυπωσιακή, με τους χρήστες να αποθεώνουν την κινηματογραφική σκηνοθεσία και τη σκοτεινή, «νουάρ» ατμόσφαιρα που θυμίζει διεθνείς παραγωγές, ενώ η ερμηνεία της πρωταγωνίστριας πρόσφερε μια νέα δυναμική γυναικεία φιγούρα στην ελληνική μυθοπλασία. Η σειρά κατάφερε να γίνει viral κυρίως λόγω των συνεχών ανατροπών της, κάνοντας το κοινό να ανυπομονεί για κάθε νέο επεισόδιο προκειμένου να λύσει το μυστήριο πίσω από τη δολοφονική συνωμοσία, αποδεικνύοντας ότι η ποιότητα και η αγωνία μπορούν να συμβαδίζουν απόλυτα.

Το 2025 ήταν η χρονιά που η ελληνική τηλεόραση «μεγάλωσε». Οι σειρές έγιναν πιο τολμηρές, οι παραγωγές πιο ακριβές και το κοινό -ειδικά οι νεότερες ηλικίες- επέστρεψε στη γραμμική τηλεόραση για να παρακολουθήσει ιστορίες που πραγματικά έχουν κάτι να πουν.

