Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα που έστειλε μέσα από το Instagram – «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο»

Τη δική του απάντηση επέλεξε να δώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης, βάζοντας τέλος στη σιωπή του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, που το τελευταίο διάστημα βρέθηκε επανειλημμένα στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ανάρτησε ένα βίντεο με το οποίο θέλησε να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

Στο μήνυμά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και την αγάπη που του έδειξε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, ενώ παράλληλα έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς όσους -όπως ανέφερε- θεωρούν ότι μπορούν να καθορίζουν τη ζωή του.

«Μια πολύ όμορφη καλημέρα από ένα μέρος που ερχόμουν και έτρεχα με την Αρίθα, το κορίτσι μου, το παιδί μου. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τον τρόπο που αντιδράσατε, που βγάλατε άποψη όλο αυτό το καιρό, όλο αυτό τον χρόνο, που ήταν ένας αρκετά δύσκολος χρόνος. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν χρονιά δοκιμασίας, δοκιμασίας από τον Θεό. Αν θα αλλαξοπιστήσω. Θέλω να σας πω επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ που κάθε Πέμπτη και Σάββατο ζω ένα όνειρο. Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία 3-4 χρόνια, με αρκετές δυσκολίες αλλά και τεράστια δώρα… φτάνει. Φτάνει. Η υπομονή είναι αρετή, δε δηλώνει ηττοπάθεια. Άλλωστε, ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο. Καλή χρονιά με πίστη. Καλή χρονιά σε όλους» αναφέρει στο βίντεό του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Υπενθυμίζεται ότι τον τελευταίο χρόνο το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη απασχόλησε έντονα τα Μέσα, αρχικά λόγω της δικαστικής διαμάχης με την αδελφή του Βάσω για οικονομικές διαφορές, γεγονός που οδήγησε σε ρήξη με την οικογένειά του. Ακολούθησαν δημοσιεύματα σχετικά με την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαϊτειο, καθώς και την περαιτέρω όξυνση των οικογενειακών σχέσεων. Τις τελευταίες ημέρες, ο τραγουδιστής βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο έπειτα από καταγγελία που έχει υποβληθεί εις βάρος του από 21χρονο άνδρα, ενώ παράλληλα ο ίδιος έχει κινηθεί νομικά κατά επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου, καταγγέλλοντας απόπειρα εκβιασμού.

