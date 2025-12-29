Ξεχωριστά γενέθλια για την Χάρις Αλεξίου – Έκλεισε τα 75 τραγουδώντας στην Χαλκίδα (video)

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας και οι ευχές από τον καλλιτεχνικό κόσμο

Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Χάρις Αλεξίου, περιτριγυρισμένη από αγαπημένους φίλους και ανθρώπους που έχουν ξεχωριστή θέση στη ζωή της. Η σπουδαία ερμηνεύτρια πέρασε αυτή την ιδιαίτερη ημέρα σε ζεστό και φιλικό κλίμα, έχοντας στο πλευρό της, μεταξύ άλλων, και τη Δήμητρα Γαλάνη.

Με εμφανή τη χαρά και τη συγκίνησή της, η Χάρις Αλεξίου έσβησε την τούρτα των γενεθλίων της και μοιράστηκε τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τα social media. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Πάει, πέρασε κι αυτό! Πάμε γι’ άλλα τώρα!», στέλνοντας το δικό της αισιόδοξο μήνυμα.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα που έστειλε μέσα από το Instagram – «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο»

Κάτω από τη δημοσίευσή της, δεκάδες φίλοι, συνεργάτες και γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο έσπευσαν να της ευχηθούν. Ανάμεσά τους οι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Νατάσσα Μποφίλιου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Έμιλυ Κολιανδρή, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Γιώργος Μπένος, Χρύσα Ρώπα και Φωκάς Ευαγγελινός.

Η Χάρις Αλεξίου επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά της στη Χαλκίδα, σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Παρέα με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες, η βραδιά εξελίχθηκε σε μια μικρή γιορτή ζωής.

Μάλιστα, η σπουδαία καλλιτέχνις δεν δίστασε να τραγουδήσει μερικές από τις διαχρονικές επιτυχίες της, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μοναδικές και συγκινητικές στιγμές. Υπενθυμίζεται ότι το 2020 η Χάρις Αλεξίου ανακοίνωσε την απόφασή της να αποσυρθεί από το τραγούδι, εξηγώντας πως η φωνή της δεν είναι πια όπως παλιά. Ωστόσο, παραμένει ενεργή καλλιτεχνικά, πρωταγωνιστώντας στη δραματική σειρά του MEGA «Maestro».

Διάβασε επίσης: Από το 1995 στο 2025: Πώς η Δέσποινα Βανδή κατάφερε να παραμείνει νο.1 icon της χώρας

Δες κι αυτό…