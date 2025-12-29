MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 29.12.2025

Ξεχωριστά γενέθλια για την Χάρις Αλεξίου – Έκλεισε τα 75 τραγουδώντας στην Χαλκίδα (video)

Ξεχωριστά γενέθλια για την Χάρις Αλεξίου - Έκλεισε τα 75 τραγουδώντας στην Χαλκίδα (video)
Η ανάρτηση της τραγουδίστριας και οι ευχές από τον καλλιτεχνικό κόσμο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Χάρις Αλεξίου, περιτριγυρισμένη από αγαπημένους φίλους και ανθρώπους που έχουν ξεχωριστή θέση στη ζωή της. Η σπουδαία ερμηνεύτρια πέρασε αυτή την ιδιαίτερη ημέρα σε ζεστό και φιλικό κλίμα, έχοντας στο πλευρό της, μεταξύ άλλων, και τη Δήμητρα Γαλάνη.

Με εμφανή τη χαρά και τη συγκίνησή της, η Χάρις Αλεξίου έσβησε την τούρτα των γενεθλίων της και μοιράστηκε τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τα social media. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Πάει, πέρασε κι αυτό! Πάμε γι’ άλλα τώρα!», στέλνοντας το δικό της αισιόδοξο μήνυμα.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα που έστειλε μέσα από το Instagram – «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο»

Κάτω από τη δημοσίευσή της, δεκάδες φίλοι, συνεργάτες και γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο έσπευσαν να της ευχηθούν. Ανάμεσά τους οι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Νατάσσα Μποφίλιου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Έμιλυ Κολιανδρή, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Γιώργος Μπένος, Χρύσα Ρώπα και Φωκάς Ευαγγελινός.

Η Χάρις Αλεξίου επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά της στη Χαλκίδα, σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Παρέα με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες, η βραδιά εξελίχθηκε σε μια μικρή γιορτή ζωής.

Μάλιστα, η σπουδαία καλλιτέχνις δεν δίστασε να τραγουδήσει μερικές από τις διαχρονικές επιτυχίες της, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μοναδικές και συγκινητικές στιγμές. Υπενθυμίζεται ότι το 2020 η Χάρις Αλεξίου ανακοίνωσε την απόφασή της να αποσυρθεί από το τραγούδι, εξηγώντας πως η φωνή της δεν είναι πια όπως παλιά. Ωστόσο, παραμένει ενεργή καλλιτεχνικά, πρωταγωνιστώντας στη δραματική σειρά του MEGA «Maestro».

Διάβασε επίσης: Από το 1995 στο 2025: Πώς η Δέσποινα Βανδή κατάφερε να παραμείνει νο.1 icon της χώρας

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα που έστειλε μέσα από το Instagram – «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο»

Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα που έστειλε μέσα από το Instagram – «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο»

29.12.2025
Επόμενο
Αντώνης Ρέμος: Η on air έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα και η αντίδρασή του (video)

Αντώνης Ρέμος: Η on air έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα και η αντίδρασή του (video)

29.12.2025

Δες επίσης

Αντώνης Ρέμος: Η on air έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα και η αντίδρασή του (video)
Μουσικά Νέα

Αντώνης Ρέμος: Η on air έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα και η αντίδρασή του (video)

29.12.2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα που έστειλε μέσα από το Instagram – «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο»
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα που έστειλε μέσα από το Instagram – «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο»

29.12.2025
Ο Harry Styles επιστρέφει! Το νέο video που θεωρείται teaser της μουσικής του επανεμφάνισης
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles επιστρέφει! Το νέο video που θεωρείται teaser της μουσικής του επανεμφάνισης

29.12.2025
KPop Demon Hunters: Η Katherine Jenkins κάνει όπερα το Golden 
Μουσικά Νέα

KPop Demon Hunters: Η Katherine Jenkins κάνει όπερα το Golden 

29.12.2025
Ο James Hetfield απαγγέλει χριστουγεννιάτικο ποίημα και γίνεται viral
Μουσικά Νέα

Ο James Hetfield απαγγέλει χριστουγεννιάτικο ποίημα και γίνεται viral

29.12.2025
Οι Pink Floyd στην κορυφή των βρετανικών charts 50 χρόνια μετά
Μουσικά Νέα

Οι Pink Floyd στην κορυφή των βρετανικών charts 50 χρόνια μετά

29.12.2025
Τα 16 χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έγραψαν ιστορία στο Billboard
Reviews

Τα 16 χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έγραψαν ιστορία στο Billboard

28.12.2025
Πέθανε ο Perry Bamonte των The Cure σε ηλικία 65 ετών
Μουσικά Νέα

Πέθανε ο Perry Bamonte των The Cure σε ηλικία 65 ετών

27.12.2025
Μαύρη Ελλάδα: Το album που ξεχώρισε ο Guardian στα κορυφαία του 2025
Μουσικά Νέα

Μαύρη Ελλάδα: Το album που ξεχώρισε ο Guardian στα κορυφαία του 2025

27.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού