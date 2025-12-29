Αντώνης Ρέμος: Η on air έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα και η αντίδρασή του (video)

Ο παρουσιαστής έγινε ξαφνικά… καλεσμένος, με τους συνεργάτες του να τον αιφνιδιάζουν με «άρωμα» Ελλάδας

Ο Αντώνης Ρέμος επεφύλαξε μια μεγάλη έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα, καθώς εμφανίστηκε στο πλατό της εκπομπή του στη γαλλική τηλεόραση. Ο κορυφαίος ερμηνευτής ταξίδεψε στο Παρίσι και βρέθηκε στο «Chanson Secrète», της εκπομπής που παρουσιάζει Νίκος Αλιάγας και κάνει συγκινητικές εκπλήξεις σε διάσημους καλεσμένους.

Στο εορταστικό επεισόδιο, που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ο παρουσιαστής έγινε ξαφνικά… καλεσμένος, με τους συνεργάτες του να τον αιφνιδιάζουν με «άρωμα» Ελλάδας: αρχικά, η Lara Fabian και ο Ycare του τραγούδησαν στα ελληνικά, ενώ ακολούθησαν ο Βασίλης Σαλέας με το κλαρίνο του και ένα παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μεσολόγγι.

Αποκορύφωμα ήταν η εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου, που διατηρεί στενές φιλικές σχέσεις με τον Νίκο Αλιάγα. Ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε τη νέα του μεγάλη επιτυχία «Δευτέρα», προκαλώντας συγκίνηση και ενθουσιασμό, αλλά και επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της μουσικής του.

Το «Δευτέρα», σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Νίκου Μωραΐτη, που κυκλοφορεί από την Panik Records, μπήκε αμέσως στη λίστα των μεγάλων επιτυχών του Αντώνη Ρέμου. Μέσα σε τρεις εβδομάδες κυκλοφορίας μετρά πάνω από 500.000 Spotify streams και σχεδόν 1 εκατομμύριο YouTube views, ενώ βρίσκεται στις πρώτες θέσεις του ραδιοφωνικού airplay και είναι viral στα social media, με τον στίχο «είναι η αγάπη Κυριακή κι εγώ Δευτέρα» να έχει γίνει σλόγκαν.

Δείτε το video του «Δευτέρα»:

