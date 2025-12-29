MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 29.12.2025

Αντώνης Ρέμος: Η on air έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα και η αντίδρασή του (video)

Αντώνης Ρέμος: Η on air έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα και η αντίδρασή του (video)
Ο παρουσιαστής έγινε ξαφνικά… καλεσμένος, με τους συνεργάτες του να τον αιφνιδιάζουν με «άρωμα» Ελλάδας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Αντώνης Ρέμος επεφύλαξε μια μεγάλη έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα, καθώς εμφανίστηκε στο πλατό της εκπομπή του στη γαλλική τηλεόραση. Ο κορυφαίος ερμηνευτής ταξίδεψε στο Παρίσι και βρέθηκε στο «Chanson Secrète», της εκπομπής που παρουσιάζει Νίκος Αλιάγας και κάνει συγκινητικές εκπλήξεις σε διάσημους καλεσμένους.

Στο εορταστικό επεισόδιο, που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ο παρουσιαστής έγινε ξαφνικά… καλεσμένος, με τους συνεργάτες του να τον αιφνιδιάζουν με «άρωμα» Ελλάδας: αρχικά, η Lara Fabian και ο Ycare του τραγούδησαν στα ελληνικά, ενώ ακολούθησαν ο Βασίλης Σαλέας με το κλαρίνο του και ένα παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μεσολόγγι.

Αντώνης Ρέμος
https://www.instagram.com/aremovic/

Διάβασε επίσης: Από το 1995 στο 2025: Πώς η Δέσποινα Βανδή κατάφερε να παραμείνει νο.1 icon της χώρας

Αποκορύφωμα ήταν η εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου, που διατηρεί στενές φιλικές σχέσεις με τον Νίκο Αλιάγα. Ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε τη νέα του μεγάλη επιτυχία «Δευτέρα», προκαλώντας συγκίνηση και ενθουσιασμό, αλλά και επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της μουσικής του.

Το «Δευτέρα», σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Νίκου Μωραΐτη, που κυκλοφορεί από την Panik Records, μπήκε αμέσως στη λίστα των μεγάλων επιτυχών του Αντώνη Ρέμου. Μέσα σε τρεις εβδομάδες κυκλοφορίας μετρά πάνω από 500.000 Spotify streams και σχεδόν 1 εκατομμύριο YouTube views, ενώ βρίσκεται στις πρώτες θέσεις του ραδιοφωνικού airplay και είναι viral στα social media, με τον στίχο «είναι η αγάπη Κυριακή κι εγώ Δευτέρα» να έχει γίνει σλόγκαν.

Δείτε το video του «Δευτέρα»:

Διάβασε επίσης: Οι ελληνικές συναυλίες του 2025 που άφησαν εποχή

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ ΕΚΠΛΗΞΗ ΝΙΚΟΣ ΑΛΙΑΓΑΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ξεχωριστά γενέθλια για την Χάρις Αλεξίου – Έκλεισε τα 75 τραγουδώντας στην Χαλκίδα (video)

Ξεχωριστά γενέθλια για την Χάρις Αλεξίου – Έκλεισε τα 75 τραγουδώντας στην Χαλκίδα (video)

29.12.2025
Επόμενο
Η Mikay στο Unplugged Stories: «Ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα είναι να βρεθώ στη σκηνή της Eurovision»

Η Mikay στο Unplugged Stories: «Ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα είναι να βρεθώ στη σκηνή της Eurovision»

29.12.2025

Δες επίσης

Ξεχωριστά γενέθλια για την Χάρις Αλεξίου – Έκλεισε τα 75 τραγουδώντας στην Χαλκίδα (video)
Μουσικά Νέα

Ξεχωριστά γενέθλια για την Χάρις Αλεξίου – Έκλεισε τα 75 τραγουδώντας στην Χαλκίδα (video)

29.12.2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα που έστειλε μέσα από το Instagram – «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο»
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα που έστειλε μέσα από το Instagram – «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο»

29.12.2025
Ο Harry Styles επιστρέφει! Το νέο video που θεωρείται teaser της μουσικής του επανεμφάνισης
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles επιστρέφει! Το νέο video που θεωρείται teaser της μουσικής του επανεμφάνισης

29.12.2025
KPop Demon Hunters: Η Katherine Jenkins κάνει όπερα το Golden 
Μουσικά Νέα

KPop Demon Hunters: Η Katherine Jenkins κάνει όπερα το Golden 

29.12.2025
Ο James Hetfield απαγγέλει χριστουγεννιάτικο ποίημα και γίνεται viral
Μουσικά Νέα

Ο James Hetfield απαγγέλει χριστουγεννιάτικο ποίημα και γίνεται viral

29.12.2025
Οι Pink Floyd στην κορυφή των βρετανικών charts 50 χρόνια μετά
Μουσικά Νέα

Οι Pink Floyd στην κορυφή των βρετανικών charts 50 χρόνια μετά

29.12.2025
Τα 16 χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έγραψαν ιστορία στο Billboard
Reviews

Τα 16 χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έγραψαν ιστορία στο Billboard

28.12.2025
Πέθανε ο Perry Bamonte των The Cure σε ηλικία 65 ετών
Μουσικά Νέα

Πέθανε ο Perry Bamonte των The Cure σε ηλικία 65 ετών

27.12.2025
Μαύρη Ελλάδα: Το album που ξεχώρισε ο Guardian στα κορυφαία του 2025
Μουσικά Νέα

Μαύρη Ελλάδα: Το album που ξεχώρισε ο Guardian στα κορυφαία του 2025

27.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού