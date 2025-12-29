MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Celeb News 29.12.2025

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Στα δικαστήρια με θαυμάστρια μετά από σοκαριστικό περιστατικό

Μιχάλης Λεβεντογιάννης
Του έστειλαν γλάστρα με κοριό και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στις δικαστικές αίθουσες βρίσκεται ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, έπειτα από ένα σοκαριστικό περιστατικό που είχε με γυναίκα η οποία τον θαύμαζε. Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση αφορά την αποστολή μιας γλάστρας στον ηθοποιό, μέσα στην οποία είχε τοποθετηθεί κρυφά κοριός παρακολούθησης.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για το συμβάν σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», περιγράφοντας λεπτομερώς πώς αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

https://www.instagram.com/michalisleventogiannis/

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Παίρνει αναβολή ο γάμος της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το περιστατικό σημειώθηκε σε παλαιότερη περίοδο, όταν διέμενε προσωρινά σε Airbnb λόγω μετακόμισης. Ένα άτομο του έστειλε μια γλάστρα ως δώρο, ωστόσο μέσα σε αυτή υπήρχε τοποθετημένος κοριός, τον οποίο εντόπισε τυχαία ο γάτος του σπιτιού. Όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και τη δικηγόρο του.


Ο ίδιος παραδέχτηκε πως το περιστατικό τον αναστάτωσε έντονα, καθώς διαπίστωσε ότι η συσκευή είχε εμβέλεια έως και 150 μέτρα, γεγονός που σήμαινε πως κάποιος μπορούσε να παρακολουθεί τις κινήσεις και τις συνομιλίες του από κοντινή απόσταση. Αργότερα, όπως αποκάλυψε, έμαθε την ταυτότητα του ατόμου που φέρεται να τοποθέτησε τον κοριό, το οποίο -σύμφωνα με τα λεγόμενά του- είναι στέλεχος γνωστής εταιρείας και τον είχε προσεγγίσει αρχικά με επαγγελματικό πρόσχημα.Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί ότι πρόκειται για απλή εκδήλωση θαυμασμού, αλλά για  συμπεριφορά που παραπέμπει σε εμμονή, τονίζοντας ότι ήταν η μοναδική φορά που φοβήθηκε τόσο έντονα.

Μιχάλης Λεβεντογιάννης
https://www.instagram.com/michalisleventogiannis/

Αναφερόμενος στο συμβάν, ο ηθοποιός δήλωσε: «Είμαι στα δικαστήρια με θαυμάστρια. Ήταν ακραίο. Μου είχαν στείλει κάποια στιγμή μία γλάστρα, που ευτυχώς μέσα σε μισή ώρα κατάλαβα ότι είχε μέσα κοριό. Πιστεύω ότι όταν θαυμάζεις κάποιον δεν φτάνεις σε αυτό το σημείο, πιστεύω ότι έπαιζαν άλλα θέματα. Ήμουν με τον κολλητό μου και δύο φίλους μου στο σπίτι, τότε μετακόμιζα και είχα νοικιάσει ένα Airbnb και όταν με πήραν από το ανθοπωλείο, έδωσα τη διεύθυνση από το Airbnb, όπου έμενα. Έρχεται η γλάστρα και το βρήκε ο γάτος, γιατί ακούνε άλλες συχνότητες. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν χώμα. Μετά κατάλαβα τι είναι, κάλεσα την αστυνομία και φώναξα τη δικηγόρο μου. Το μικρόφωνο είχε εμβέλεια 100-150 μέτρα, άρα ήταν κάπου γύρω μου. Ήταν η μόνη φορά που φρίκαρα πολύ άσχημα. Έμαθα μετά ποιο πρόσωπο τον έβαλε. Είχε έρθει στο θέατρο δύο φορές, αλλά με προσέγγιζε με επαγγελματικό τρόπο. Είναι στέλεχος σε γνωστή εταιρεία. Δεν με νοιάζει το κίνητρο. Ήταν θέμα εμμονής».

Μιχάλης Λεβεντογιάννης
https://www.instagram.com/michalisleventogiannis/

Διάβασε επίσης: Mente Fuerte στο After Dark: «Δε θα σταματήσω να λέω ότι η Μαρία Σολωμού είναι οικογένειά μου»

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
δικαστήριο ηθοποιοί θαυμαστές Μιχάλης Λεβεντογιάννης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΙΜΑΙΡΑ»: Πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά στο ERTFLIX – Οι ρόλοι και οι περιλήψεις των πρώτων δύο επεισοδίων

«Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΙΜΑΙΡΑ»: Πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά στο ERTFLIX – Οι ρόλοι και οι περιλήψεις των πρώτων δύο επεισοδίων

29.12.2025
Επόμενο
Σπάνια φωτογραφία της Mariah Carey με τα δίδυμά της δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σπάνια φωτογραφία της Mariah Carey με τα δίδυμά της δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο

29.12.2025

Δες επίσης

Σπάνια φωτογραφία της Mariah Carey με τα δίδυμά της δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο
Celeb News

Σπάνια φωτογραφία της Mariah Carey με τα δίδυμά της δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο

29.12.2025
Γάμοι 2025: Τα λαμπερά ζευγάρια που είπαν «I Do» και ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας φέτος
Celeb News

Γάμοι 2025: Τα λαμπερά ζευγάρια που είπαν «I Do» και ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας φέτος

29.12.2025
Brigitte Bardot: Το παγκόσμιο ίνδαλμα που άλλαξε την εικόνα της γυναίκας και δίδαξε την ελευθερία
Celeb News

Brigitte Bardot: Το παγκόσμιο ίνδαλμα που άλλαξε την εικόνα της γυναίκας και δίδαξε την ελευθερία

28.12.2025
Brigitte Bardot: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός
Celeb News

Brigitte Bardot: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός

28.12.2025
2025: Η πιο «γλυκιά» χρονιά της showbiz – Όλες οι νέες μανούλες και οι moms-to-be του 2026
Celeb News

2025: Η πιο «γλυκιά» χρονιά της showbiz – Όλες οι νέες μανούλες και οι moms-to-be του 2026

28.12.2025
Μαχαιρωμένη βρέθηκε η star του Broadway Imani Dia Smith
Celeb News

Μαχαιρωμένη βρέθηκε η star του Broadway Imani Dia Smith

26.12.2025
Πώς γιόρτασαν οι stars τα Χριστούγεννα του 2025
Celeb News

Πώς γιόρτασαν οι stars τα Χριστούγεννα του 2025

26.12.2025
Η Céline Dion  γίνεται… Grinch και τραγουδά το All by Myself
Celeb News

Η Céline Dion  γίνεται… Grinch και τραγουδά το All by Myself

25.12.2025
Ο Sean «Diddy» Combs καταθέτει έφεση και ζητά άμεση αποφυλάκιση
Celeb News

Ο Sean «Diddy» Combs καταθέτει έφεση και ζητά άμεση αποφυλάκιση

25.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού