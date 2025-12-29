Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Στα δικαστήρια με θαυμάστρια μετά από σοκαριστικό περιστατικό

Στις δικαστικές αίθουσες βρίσκεται ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, έπειτα από ένα σοκαριστικό περιστατικό που είχε με γυναίκα η οποία τον θαύμαζε. Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση αφορά την αποστολή μιας γλάστρας στον ηθοποιό, μέσα στην οποία είχε τοποθετηθεί κρυφά κοριός παρακολούθησης.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για το συμβάν σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», περιγράφοντας λεπτομερώς πώς αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το περιστατικό σημειώθηκε σε παλαιότερη περίοδο, όταν διέμενε προσωρινά σε Airbnb λόγω μετακόμισης. Ένα άτομο του έστειλε μια γλάστρα ως δώρο, ωστόσο μέσα σε αυτή υπήρχε τοποθετημένος κοριός, τον οποίο εντόπισε τυχαία ο γάτος του σπιτιού. Όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και τη δικηγόρο του.





Ο ίδιος παραδέχτηκε πως το περιστατικό τον αναστάτωσε έντονα, καθώς διαπίστωσε ότι η συσκευή είχε εμβέλεια έως και 150 μέτρα, γεγονός που σήμαινε πως κάποιος μπορούσε να παρακολουθεί τις κινήσεις και τις συνομιλίες του από κοντινή απόσταση. Αργότερα, όπως αποκάλυψε, έμαθε την ταυτότητα του ατόμου που φέρεται να τοποθέτησε τον κοριό, το οποίο -σύμφωνα με τα λεγόμενά του- είναι στέλεχος γνωστής εταιρείας και τον είχε προσεγγίσει αρχικά με επαγγελματικό πρόσχημα.Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί ότι πρόκειται για απλή εκδήλωση θαυμασμού, αλλά για συμπεριφορά που παραπέμπει σε εμμονή, τονίζοντας ότι ήταν η μοναδική φορά που φοβήθηκε τόσο έντονα.

Αναφερόμενος στο συμβάν, ο ηθοποιός δήλωσε: «Είμαι στα δικαστήρια με θαυμάστρια. Ήταν ακραίο. Μου είχαν στείλει κάποια στιγμή μία γλάστρα, που ευτυχώς μέσα σε μισή ώρα κατάλαβα ότι είχε μέσα κοριό. Πιστεύω ότι όταν θαυμάζεις κάποιον δεν φτάνεις σε αυτό το σημείο, πιστεύω ότι έπαιζαν άλλα θέματα. Ήμουν με τον κολλητό μου και δύο φίλους μου στο σπίτι, τότε μετακόμιζα και είχα νοικιάσει ένα Airbnb και όταν με πήραν από το ανθοπωλείο, έδωσα τη διεύθυνση από το Airbnb, όπου έμενα. Έρχεται η γλάστρα και το βρήκε ο γάτος, γιατί ακούνε άλλες συχνότητες. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν χώμα. Μετά κατάλαβα τι είναι, κάλεσα την αστυνομία και φώναξα τη δικηγόρο μου. Το μικρόφωνο είχε εμβέλεια 100-150 μέτρα, άρα ήταν κάπου γύρω μου. Ήταν η μόνη φορά που φρίκαρα πολύ άσχημα. Έμαθα μετά ποιο πρόσωπο τον έβαλε. Είχε έρθει στο θέατρο δύο φορές, αλλά με προσέγγιζε με επαγγελματικό τρόπο. Είναι στέλεχος σε γνωστή εταιρεία. Δεν με νοιάζει το κίνητρο. Ήταν θέμα εμμονής».

