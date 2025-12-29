Σπάνια φωτογραφία της Mariah Carey με τα δίδυμά της δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο

Η Mariah Carey γιόρτασε τα Χριστούγεννα με τα δίδυμα Monroe και Moroccan, μοιράζοντας μια σπάνια οικογενειακή στιγμή

Η Mariah Carey γιόρτασε τα φετινά Χριστούγεννα με τα παιδιά της, μοιράζοντας στιγμές από την οικογενειακή γιορτή στους ακολούθους της στο Instagram. Η 56χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία με τα 14χρονα δίδυμα, Monroe και Moroccan, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Nick Cannon, εκπλήσσοντας ευχάριστα τους θαυμαστές της.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε εκατοντάδες likes και σχόλια γεμάτα αγάπη, με πολλούς να αναφέρουν πόσο έχουν μεγαλώσει τα παιδιά και ότι πλέον φτάνουν σχεδόν το ύψος της Mariah, παρά το γεγονός ότι εκείνη φορούσε ψηλοτάκουνα.

Διάβασε επίσης: Η Mariah Carey θα τραγουδήσει στο San Siro για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε εντυπωσιακή, επιλέγοντας ένα μακρυμάνικο κόκκινο φόρεμα με παγιέτες που τόνιζε τη σιλουέτα της. Το look ολοκληρώθηκε με χοντρό μαύρο καλσόν, μαύρες γόβες με διακοσμητικά στρας και ένα απλό ασημένιο κολιέ, ενώ τα σγουρά μαλλιά της έπεφταν απαλά στους ώμους. Το μακιγιάζ της, σε nude τόνους με έντονες λάμψεις, συνέβαλε στη λαμπερή εικόνα της.

Τα δίδυμα, Monroe και Moroccan, επέλεξαν casual εμφάνιση, με φαρδιά τζιν παντελόνια και ugly sweaters, παραμένοντας όμως στο πνεύμα των γιορτών. Όλη η οικογένεια ποζάρισε μπροστά από το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο τους, διακοσμημένο με λευκά στολίδια, ασημί μπάλες και φωτάκια, χαρίζοντας μια ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα στους θαυμαστές της Mariah Carey.

Διάβασε επίσης: Η Rihanna ξεφαντώνει σε συναυλία της Mariah Carey στο Λας Βέγκας

Δες κι αυτό…