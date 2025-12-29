MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Celeb News 29.12.2025

Σπάνια φωτογραφία της Mariah Carey με τα δίδυμά της δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο

mariah_carey
Η Mariah Carey γιόρτασε τα Χριστούγεννα με τα δίδυμα Monroe και Moroccan, μοιράζοντας μια σπάνια οικογενειακή στιγμή
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Mariah Carey γιόρτασε τα φετινά Χριστούγεννα με τα παιδιά της, μοιράζοντας στιγμές από την οικογενειακή γιορτή στους ακολούθους της στο Instagram. Η 56χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σπάνια φωτογραφία με τα 14χρονα δίδυμα, Monroe και Moroccan, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Nick Cannon, εκπλήσσοντας ευχάριστα τους θαυμαστές της.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε εκατοντάδες likes και σχόλια γεμάτα αγάπη, με πολλούς να αναφέρουν πόσο έχουν μεγαλώσει τα παιδιά και ότι πλέον φτάνουν σχεδόν το ύψος της Mariah, παρά το γεγονός ότι εκείνη φορούσε ψηλοτάκουνα.

https://www.instagram.com/mariahcarey/

Διάβασε επίσης: Η Mariah Carey θα τραγουδήσει στο San Siro για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε εντυπωσιακή, επιλέγοντας ένα μακρυμάνικο κόκκινο φόρεμα με παγιέτες που τόνιζε τη σιλουέτα της. Το look ολοκληρώθηκε με χοντρό μαύρο καλσόν, μαύρες γόβες με διακοσμητικά στρας και ένα απλό ασημένιο κολιέ, ενώ τα σγουρά μαλλιά της έπεφταν απαλά στους ώμους. Το μακιγιάζ της, σε nude τόνους με έντονες λάμψεις, συνέβαλε στη λαμπερή εικόνα της.

Τα δίδυμα, Monroe και Moroccan, επέλεξαν casual εμφάνιση, με φαρδιά τζιν παντελόνια και ugly sweaters, παραμένοντας όμως στο πνεύμα των γιορτών. Όλη η οικογένεια ποζάρισε μπροστά από το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο τους, διακοσμημένο με λευκά στολίδια, ασημί μπάλες και φωτάκια, χαρίζοντας μια ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα στους θαυμαστές της Mariah Carey.

Διάβασε επίσης: Η Rihanna ξεφαντώνει σε συναυλία της Mariah Carey στο Λας Βέγκας

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD Christmas Mariah Carey οικογένεια Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Στα δικαστήρια με θαυμάστρια μετά από σοκαριστικό περιστατικό

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Στα δικαστήρια με θαυμάστρια μετά από σοκαριστικό περιστατικό

29.12.2025
Επόμενο
Η Κλέλια Ανδριολάτου τόλμησε το pixie cut και είναι αγνώριστη!

Η Κλέλια Ανδριολάτου τόλμησε το pixie cut και είναι αγνώριστη!

29.12.2025

Δες επίσης

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Στα δικαστήρια με θαυμάστρια μετά από σοκαριστικό περιστατικό
Celeb News

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Στα δικαστήρια με θαυμάστρια μετά από σοκαριστικό περιστατικό

29.12.2025
Γάμοι 2025: Τα λαμπερά ζευγάρια που είπαν «I Do» και ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας φέτος
Celeb News

Γάμοι 2025: Τα λαμπερά ζευγάρια που είπαν «I Do» και ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας φέτος

29.12.2025
Brigitte Bardot: Το παγκόσμιο ίνδαλμα που άλλαξε την εικόνα της γυναίκας και δίδαξε την ελευθερία
Celeb News

Brigitte Bardot: Το παγκόσμιο ίνδαλμα που άλλαξε την εικόνα της γυναίκας και δίδαξε την ελευθερία

28.12.2025
Brigitte Bardot: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός
Celeb News

Brigitte Bardot: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός

28.12.2025
2025: Η πιο «γλυκιά» χρονιά της showbiz – Όλες οι νέες μανούλες και οι moms-to-be του 2026
Celeb News

2025: Η πιο «γλυκιά» χρονιά της showbiz – Όλες οι νέες μανούλες και οι moms-to-be του 2026

28.12.2025
Μαχαιρωμένη βρέθηκε η star του Broadway Imani Dia Smith
Celeb News

Μαχαιρωμένη βρέθηκε η star του Broadway Imani Dia Smith

26.12.2025
Πώς γιόρτασαν οι stars τα Χριστούγεννα του 2025
Celeb News

Πώς γιόρτασαν οι stars τα Χριστούγεννα του 2025

26.12.2025
Η Céline Dion  γίνεται… Grinch και τραγουδά το All by Myself
Celeb News

Η Céline Dion  γίνεται… Grinch και τραγουδά το All by Myself

25.12.2025
Ο Sean «Diddy» Combs καταθέτει έφεση και ζητά άμεση αποφυλάκιση
Celeb News

Ο Sean «Diddy» Combs καταθέτει έφεση και ζητά άμεση αποφυλάκιση

25.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού