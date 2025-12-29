Η Κλέλια Ανδριολάτου τόλμησε το pixie cut και είναι αγνώριστη!

Η ηθοποιός πειραματίζεται με ένα ριζικά νέο look, αφήνοντας πίσω το μακρύ καρέ που είχε υιοθετήσει τους τελευταίους μήνες

Η Κλέλια Ανδριολάτου είναι γνωστή για το κομψό, μακρύ καρέ της, το οποίο έχει υιοθετήσει τους τελευταίους μήνες και έχει γίνει σχεδόν σήμα κατατεθέν της. Το sleek, minimal look της συνοδεύει κάθε δημόσια εμφάνιση, φωτογράφιση και ανάρτηση στα social media, κερδίζοντας την εκτίμηση των θαυμαστών της για την απλότητα και την κομψότητά του.

Ωστόσο, η πρόσφατη εμφάνιση της ηθοποιού ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα. Αυτή τη φορά, αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι τελείως διαφορετικό, που μας εξέπληξε ευχάριστα.

Συνεργαζόμενη για ακόμα μία φορά με τον στενό της φίλο και hair expert, Νικόλα Βιλλιώτη, η Κλέλια τόλμησε ένα ριζικά νέο look: ένα pixie cut. Πρόκειται για ένα από τα πιο κλασικά και διαχρονικά κοντά κουρέματα, ιδανικό για όσες θέλουν να ανανεώσουν την εικόνα τους με έναν εντυπωσιακό τρόπο.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: το κοντό κούρεμα αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της ηθοποιού με έναν τρόπο που δεν είχαμε ξαναδεί. Το πρόσωπό της φαίνεται πιο φωτεινό, τα μάτια της αποκτούν μεγαλύτερη ένταση, ενώ η συνολική εμφάνιση εκπέμπει μοντέρνα, δυναμική ενέργεια που ταιριάζει απόλυτα με το στιλ της.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για μόνιμο κούρεμα ή για προσωρινή αλλαγή, πιθανώς για φωτογράφιση ή κάποιο project, το pixie cut αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι η Κλέλια Ανδριολάτου μπορεί να υποστηρίξει με άνεση διαφορετικά στιλ, παραμένοντας πάντα κομψή και ξεχωριστή.

