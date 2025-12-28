Η mascara με glitter είναι το beauty προϊόν που θα λατρέψεις αυτές τις γιορτές

Η διακριτική λάμψη που μεταμορφώνει τις βλεφαρίδες και χαρίζει στο βλέμμα μια σύγχρονη, γιορτινή πινελιά σε κάθε makeup look

Η μάσκαρα με glitter είναι το beauty στοιχείο που μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό μακιγιάζ. Σε περιόδους όπου η λάμψη έχει την τιμητική της, από τις γιορτές μέχρι τις βραδινές εξόδους, οι βλεφαρίδες αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο και γίνονται το σημείο που τραβά τα βλέμματα.

Δεν πρόκειται για μια υπερβολική τάση, αλλά για μια σύγχρονη προσέγγιση της λάμψης στο μακιγιάζ ματιών. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, το glitter λειτουργεί διακριτικά, προσθέτοντας φως και ένταση στο βλέμμα, χωρίς να αλλοιώνει τη φυσική ισορροπία του look.

Διάβασε επίσης: Από την Hailey Bieber στη Selena Gomez: Αυτές οι 4 celebrities θα σε πείσουν να υιοθετήσεις το καρέ

Διακριτική λάμψη στο βλέμμα

Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουμε, οι λαμπερές λεπτομέρειες στις βλεφαρίδες δεν χρειάζεται να είναι έντονες. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι κομψό και φίνο, αναδεικνύοντας τα μάτια και χαρίζοντας βάθος και εκφραστικότητα.

Γιατί αξίζει μια θέση στο νεσεσέρ σου

Η συγκεκριμένη κατηγορία μάσκαρας εφαρμόζεται συνήθως ως τελικό βήμα στο μακιγιάζ. Ενισχύει μήκος και καμπύλη, ενώ η διακριτική λάμψη προσθέτει έναν μοντέρνο χαρακτήρα που ταιριάζει σε ιδιαίτερες περιστάσεις αλλά και σε minimal looks.

Μάλιστα, το αποτέλεσμα διαφοροποιείται ανάλογα με τον φωτισμό. Σε τεχνητό φως παραμένει κομψό και ήπιο, ενώ στο φυσικό αναδεικνύεται περισσότερο. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις βλεφαρίδες, μόνο στις άκρες ή στις κάτω, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Tips εφαρμογής

Εφάρμοσε το προϊόν από τη ρίζα προς τις άκρες με ελαφριά ζιγκ-ζαγκ κίνηση. Μία ή δύο στρώσεις είναι αρκετές για να πετύχεις ένα φωτεινό αποτέλεσμα, διατηρώντας το μακιγιάζ ανάλαφρο.

MAYBELLINE NEW YORK Lash Sensational Sky High

RADIANT Lash Booster

Διάβασε επίσης: Καφέ μολύβι: Το all in one προϊόν που χρειάζεσαι στο νεσεσέρ των διακοπών σου